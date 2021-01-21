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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valve, Capcom ve Bethesda gibi şirketlere "coğrafi engelleme" sebebiyle 9.4 milyon dolar ceza verildi

    Oyun sektürünün dev şirketlerinden olan Valve, Capcom, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax'a Avrupa Komisyonu tarafından toplamda 9.4 milyon dolar ceza kesildi.
    21 dk. (Son Güncelleme: 11 dk.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Valve, Capcom ve Bethesda gibi şirketlere
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    Oyun sektöründe fazlasıyla tanınan büyük çaplı şirketlerden bazılarına coğrafi engelleme sebebiyle para cezası kesildi. 

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    Habere geçmeden önce coğrafi engellemeyi kısaca özetleyecek olursak, temelde kullanıcının coğrafi konumuna bağlı olarak internet içeriğine erişimi kısıtlayan bir teknoloji. Bu olaydaki örneğine bakacak olursak da oyuncuların, oyunun daha ucuz olduğu başka bir ülke üzerinden oyunu satın almasına getirilen engel. 

    Ayrıca Bkz. "Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı"

    Geçtiğimiz saatlerde de coğrafi engelleme sebebiyle Avrupa Komisyonu tarafından 6 büyük şirkete para cezası verildi. Şirketlerin arasında Capcom, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax işbirliğini kabul ettiği için daha az para cezası aldı. Ancak Valve, işbirliği yapmamayı seçtiği için 1.9 milyon dolar para cezası yedi. Toplamda da bu şirketlere 9.4 milyon dolar para cezası verilmiş oldu.

    Başkan yardımcısı Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Valve ve diğer 5 oyun yayıncısının anlaşarak uyguladığı coğrafi engellemenin yasal olmadığını, bu tür uygulamaların Avrupalı tüketicileri en uygun fiyata alışveriş yapma fırsatından mahrum bıraktığını dile getirdi.



    https://www.ign.com/articles/valve-capcom-bethesda-fined-94-million-by-eu-for-geo-blocking129216 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cangunner (Can G) 33 sn. ( Mesaj Silindi )
    Avrupalı tüketicileri en uygun fiyata alışveriş yapma fırsatından mahrum bıraktığını dile getirdi
    Ah ah adamların hakkı, hukuku ne güzel
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