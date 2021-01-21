Valve, Capcom ve Bethesda gibi şirketlere "coğrafi engelleme" sebebiyle 9.4 milyon dolar ceza verildi

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Oyun sektöründe fazlasıyla tanınan büyük çaplı şirketlerden bazılarına coğrafi engelleme sebebiyle para cezası kesildi.

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Habere geçmeden önce coğrafi engellemeyi kısaca özetleyecek olursak, temelde kullanıcının coğrafi konumuna bağlı olarak internet içeriğine erişimi kısıtlayan bir teknoloji. Bu olaydaki örneğine bakacak olursak da oyuncuların, oyunun daha ucuz olduğu başka bir ülke üzerinden oyunu satın almasına getirilen engel.

Ayrıca Bkz. "Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı"

Geçtiğimiz saatlerde de coğrafi engelleme sebebiyle Avrupa Komisyonu tarafından 6 büyük şirkete para cezası verildi. Şirketlerin arasında Capcom, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax işbirliğini kabul ettiği için daha az para cezası aldı. Ancak Valve, işbirliği yapmamayı seçtiği için 1.9 milyon dolar para cezası yedi. Toplamda da bu şirketlere 9.4 milyon dolar para cezası verilmiş oldu.

Başkan yardımcısı Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Valve ve diğer 5 oyun yayıncısının anlaşarak uyguladığı coğrafi engellemenin yasal olmadığını, bu tür uygulamaların Avrupalı tüketicileri en uygun fiyata alışveriş yapma fırsatından mahrum bıraktığını dile getirdi.

https://www.ign.com/articles/valve-capcom-bethesda-fined-94-million-by-eu-for-geo-blocking129216

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