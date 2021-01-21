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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı

    Half Life ve Portal gibi oyunların geliştirildiği stüdyo olan Valve'in patronu Gabe Newell, yaptığı son açıklamada Valve'in şu anda yeni oyunlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı
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    PC oyunculuğunun en temel taşlarından biri haline gelen Steam'in ana şirketi olan, Half Life ve Portal gibi birçok başarılı oyunun da geliştiricisi olan Valve, yeni oyunlar geliştiriyor. Açıklama Valve'in patronu Gabe Newell'dan geldi.

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    Geçtiğimiz saatlerde TVNZ ile konuşan Game Newell, "Kesinlikle geliştirilmekte olan ve duyuracağımız yeni oyunlarımız var. Half Life Alyx ile tek oyunculu oyunlara dönmek harikaydı, şirket içerisinde güzel bir ivme yakaladık." dedi.

    Half Life Alyx'in duyurulmasının ardından da Valve tarafından bu tarz açıklamalar görmüştük. Hatta Half Life Alyx'in yeni bir Half Life serisi yaratabileceği düşünülüyordu. İlerleyen sreçte yeni Half Life oyunları ve başka Valve oyunu göreceğiz gibi duruyor. Ancak Half Life serisi bundan sonra tamamen VR olarak devam etmesi büyük bir ihtimal. Yani Half Life 3 ve Portal 3 hala bir hayal diyebiliriz.

    Valve tarafından başka ne tarzda oyunlar göreceğiz cidden büyük bir merakla bekliyoruz. Yaptıkları tek kişilik oyunların neredeyse tamamı en iyiler arasında. 



    https://www.gamesradar.com/valve-has-games-in-development-that-were-going-to-be-announcing-says-gabe-newell/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    2 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    krmtrylcn (Kerem Tuğra Yalçın) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Portal 3 gelse ne güzel olur. 3 veya 4 kişilik daha karmaşık bulmacalar zevkli olurdu :)
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    Bloodin 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gabe üstad 3 sayısından nefret ediyor. Half Life 2'den sonra 3 çıkacaktı sırf 3 yapmamak için Episode'lara yöneldiler, onu da 2'de şok edici bir sahne ile bıraktılar, Episode 3 de gelmedi... Team Fortress 2, Dota 2, Portal 2... İki, iki, iki, adam bir türlü 3 çıkaramıyor.

    Belki de hedefinde bu oyunların tamamının 3'ünü aynı anda çıkarıp, oyun dünyasında görülmemiş, bir daha da görülmeyebilecek bir çılgınlık yapmaktır. 03-03-23 de uygun bir tarih gibi duruyor açıkçası :)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Half-Life 3???!!!
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    V V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lord GabeN
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    U ulayrason 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vr mı oha ya neyse belki ilerde sahip oldugumuzda anca
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