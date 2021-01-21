Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı

PC oyunculuğunun en temel taşlarından biri haline gelen Steam'in ana şirketi olan, Half Life ve Portal gibi birçok başarılı oyunun da geliştiricisi olan Valve, yeni oyunlar geliştiriyor. Açıklama Valve'in patronu Gabe Newell'dan geldi.İlginizi Çekebilir Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor
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Geçtiğimiz saatlerde TVNZ ile konuşan Game Newell, "Kesinlikle geliştirilmekte olan ve duyuracağımız yeni oyunlarımız var. Half Life Alyx ile tek oyunculu oyunlara dönmek harikaydı, şirket içerisinde güzel bir ivme yakaladık." dedi.
Half Life Alyx'in duyurulmasının ardından da Valve tarafından bu tarz açıklamalar görmüştük. Hatta Half Life Alyx'in yeni bir Half Life serisi yaratabileceği düşünülüyordu. İlerleyen sreçte yeni Half Life oyunları ve başka Valve oyunu göreceğiz gibi duruyor. Ancak Half Life serisi bundan sonra tamamen VR olarak devam etmesi büyük bir ihtimal. Yani Half Life 3 ve Portal 3 hala bir hayal diyebiliriz.
Valve tarafından başka ne tarzda oyunlar göreceğiz cidden büyük bir merakla bekliyoruz. Yaptıkları tek kişilik oyunların neredeyse tamamı en iyiler arasında.
https://www.gamesradar.com/valve-has-games-in-development-that-were-going-to-be-announcing-says-gabe-newell/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED
isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Belki de hedefinde bu oyunların tamamının 3'ünü aynı anda çıkarıp, oyun dünyasında görülmemiş, bir daha da görülmeyebilecek bir çılgınlık yapmaktır. 03-03-23 de uygun bir tarih gibi duruyor açıkçası :)