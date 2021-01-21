Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı

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PC oyunculuğunun en temel taşlarından biri haline gelen Steam'in ana şirketi olan, Half Life ve Portal gibi birçok başarılı oyunun da geliştiricisi olan Valve, yeni oyunlar geliştiriyor. Açıklama Valve'in patronu Gabe Newell'dan geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde TVNZ ile konuşan Game Newell, "Kesinlikle geliştirilmekte olan ve duyuracağımız yeni oyunlarımız var. Half Life Alyx ile tek oyunculu oyunlara dönmek harikaydı, şirket içerisinde güzel bir ivme yakaladık." dedi.

Half Life Alyx'in duyurulmasının ardından da Valve tarafından bu tarz açıklamalar görmüştük. Hatta Half Life Alyx'in yeni bir Half Life serisi yaratabileceği düşünülüyordu. İlerleyen sreçte yeni Half Life oyunları ve başka Valve oyunu göreceğiz gibi duruyor. Ancak Half Life serisi bundan sonra tamamen VR olarak devam etmesi büyük bir ihtimal. Yani Half Life 3 ve Portal 3 hala bir hayal diyebiliriz.

Valve tarafından başka ne tarzda oyunlar göreceğiz cidden büyük bir merakla bekliyoruz. Yaptıkları tek kişilik oyunların neredeyse tamamı en iyiler arasında.

https://www.gamesradar.com/valve-has-games-in-development-that-were-going-to-be-announcing-says-gabe-newell/

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