CS:GO Bunny (Hızlandırma) kodu: CS2 Bunny Hop (B-Hop) nasıl yapılır?

İlk olarak 1990’ların sonlarında Quake’te keşfedilen Bunny Hopping (Bhop), oyuncuların havadan saldırı yaparak ve momentumlarını koruyarak hız kazanmalarını sağlıyor. Oyuncular, havada bir yandan bir yana mükemmel sıçramalar gerçekleştirerek hızlarını artırıyor. Oyuncular, zıplamaları tamamladıkça hızları artıyor ve normal koşu hızından daha hızlı hareket ediyorlar. B-Hopping, Counter-Strike oyunlarında haritalarda hızlı hareket edebilmek için de kullanılıyor. Bir yandan bir yana dönerken rakibi geride bırakabilme yeteneğine sahip olmak, yadsınamaz bir avantaj. Ancak, Bhop ustası olmak kolay değil; tabii ki özel bir oyuna girmediyseniz ya da CS GO Bunny bunny hızlandırma kodunu bilmiyorsanız… CS:GO’da Bhop ustası olmayı hedefliyorsanız bilmeniz gereken her şey burada.

CS:GO Bhop kodları nasıl kullanılır ⌨️ CS:GO’da Bunny Hop yapmaya başlamadan önce ilk olarak Developer Console'u etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ana menünün solunda bulunan ve üzerine gelindiğinde “Ayarlar menüsü” yazan dişli simgesine, ardından ekranınızın üst kısmında bulunan “Oyun” sekmesine tıklayın. Ayarların en üstünde “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir (~)” seçeneğini göreceksiniz, seçeneği “EVET” olarak ayarlayın. Daha sonra ana menüye geri dönmeniz ve üst taraftaki oynat butonuna basıp “Botlarla Çevrimdışı” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Yükledikten sonra, varsayılan olarak “~” tuşuna basarak konsolu açın ve “/bot_kick” komutunu kullanarak botları kaldırın.

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CS:GO Bunny Hop nasıl yapılır ⏫ CS2’de Bunny hop yapabilmek için zıplama tuşuna (varsayılan olarak boşluk tuşu) basılı tutun. Bhop yapmak için boşluk tuşuna basılı tutarak A ve D tuşlarıyla sola ve sağa hareket edin. CS2 scroll jump komutu: bind "MWHEELUP" "+jump

CS2 mouse ile zıplama (bunny) kodu: bind "MWHEELDOWN" "+jump

Ancak, CS:Go Bunny (hızlandırma) komutunun her oyun modunda veya sunucusunda çalışmayacağını unutmayın.

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CS GO Bunny (hızlandırma) kodu: CS2 Bunny Hop nasıl yapılır?