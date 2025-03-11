Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CS:GO Bunny (Hızlandırma) kodu: CS2 Bunny Hop (B-Hop) nasıl yapılır?

    CS:GO bunny kodlarını arayanlar buraya! CS2 bunny (hızlandırma) komutu ile Counter Strike'da Bunny Hop nasıl yapılır, zıplama (jump) kodu nedir anlatıyoruz.     

    İlk olarak 1990’ların sonlarında Quake’te keşfedilen Bunny Hopping (Bhop), oyuncuların havadan saldırı yaparak ve momentumlarını koruyarak hız kazanmalarını sağlıyor. Oyuncular, havada bir yandan bir yana mükemmel sıçramalar gerçekleştirerek hızlarını artırıyor. Oyuncular, zıplamaları tamamladıkça hızları artıyor ve normal koşu hızından daha hızlı hareket ediyorlar. B-Hopping, Counter-Strike oyunlarında haritalarda hızlı hareket edebilmek için de kullanılıyor. Bir yandan bir yana dönerken rakibi geride bırakabilme yeteneğine sahip olmak, yadsınamaz bir avantaj. Ancak, Bhop ustası olmak kolay değil; tabii ki özel bir oyuna girmediyseniz ya da CS GO Bunny bunny hızlandırma kodunu bilmiyorsanız… CS:GO’da Bhop ustası olmayı hedefliyorsanız bilmeniz gereken her şey burada.

    CS:GO Bunny (Hızlandırma) komutları 💨

    cs2 go bunny kodları Tam Boyutta Gör

    • sv_cheats 1;
    • sv_enablebunnyhopping 1;
    • sv_maxvelocity 3500;
    • sv_staminamax 0;
    • sv_staminalandcost 0.050;
    • sv_staminajumpcost 0.080;
    • sv_accelerate_use_weapon_speed 0;
    • sv_staminarecoveryrate 0;
    • sv_autobunnyhopping 1;
    • sv_airaccelerate 12.

    CS:GO bunny kodu: sv_autobunnyhopping 1

    CS:GO Bhop kodları nasıl kullanılır ⌨️

    CS:GO’da Bunny Hop yapmaya başlamadan önce ilk olarak Developer Console'u etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ana menünün solunda bulunan ve üzerine gelindiğinde “Ayarlar menüsü” yazan dişli simgesine, ardından ekranınızın üst kısmında bulunan “Oyun” sekmesine tıklayın. Ayarların en üstünde “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir (~)” seçeneğini göreceksiniz, seçeneği “EVET” olarak ayarlayın.

    Daha sonra ana menüye geri dönmeniz ve üst taraftaki oynat butonuna basıp “Botlarla Çevrimdışı” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Yükledikten sonra, varsayılan olarak “~” tuşuna basarak konsolu açın ve “/bot_kick” komutunu kullanarak botları kaldırın.

    CS:GO Bunny Hop nasıl yapılır ⏫

    CS2’de Bunny hop yapabilmek için zıplama tuşuna (varsayılan olarak boşluk tuşu) basılı tutun. Bhop yapmak için boşluk tuşuna basılı tutarak A ve D tuşlarıyla sola ve sağa hareket edin.

    • CS2 scroll jump komutu: bind "MWHEELUP" "+jump
    • CS2 mouse ile zıplama (bunny) kodu: bind "MWHEELDOWN" "+jump

    Ancak, CS:Go Bunny (hızlandırma) komutunun her oyun modunda veya sunucusunda çalışmayacağını unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kol saatinin içindeki 3 gösterge ne ise yarar epson kafa temizleme programı gömülü diş ameliyatı yorumları su orucu yapanların yorumları engelli raporu ehliyeti iptal eder mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum