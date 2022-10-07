Windows 11 güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak oyun performansını artırabilir

Yazılım devi Microsoft tarafından yayınlanan destek sayfasında belirtilenlere göre Windows 11’de yer alan Bellek Bütünlüğü ve Sanal Makine Platformu (VMP) oyunlardaki performansı etkileyebiliyor. Microsoft bu ayarları kapatmanın sonucu olarak sistemin saldırılara açık hale gelebileceğini de belirtiyor. Öte yandan yapılan testler ve kullanıcı geri bildirimleri sonucunda bu ayarların oyun performansını etkilediğinin altı çiziliyor.
Bellek Bütünlüğü ve VMP nedir?
Windows 11’de Bellek Bütünlüğü, işletim sistemine yüklenen sürücülerin güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olmakta. Ayrıca bu ayar sisteminizi kötü amaçlı saldırılara karşı korurken, VMP ise temel sanal makine hizmetleri sağlar. Microsoft, kullanıcıları güvenlik tehditlerinden daha iyi koruyabilmek için hem Bellek Bütünlüğü hem de VMP özelliklerini yeni Windows 11 sistemlerinde önceden etkinleştirilmiş olarak getiriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunları kapatmak güvenlik riskine neden olabilir.
Windows 11 Bellek Bütünlüğü kapatma
Windows 11 VMP kapatma
Microsoft, oyun performansına önem veren kullanıcılar için bu işlemin yapılabileceğini ancak riskleri olduğunu belirtiyor. Öte yandan bu ayarlamaların kalıcı olarak yapılmamasını, sadece oyuna girerken yapılıp ardından tekrardan özelliklerin açılması gerektiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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