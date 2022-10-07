Windows 11 güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak oyun performansını artırabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, bazı Windows 11 sanallaştırma özelliklerinin oyun performansını etkileyebileceğini duyurdu ve oyunculara bu özellikleri devre dışı bırakmaları için gerekli ayarları yapabilmeleri için bir rehber sayfası oluşturdu. Yazılım devinin belirttiğine göre bu ayarlar oyun performansını etkilemekte.

Yazılım devi Microsoft tarafından yayınlanan destek sayfasında belirtilenlere göre Windows 11’de yer alan Bellek Bütünlüğü ve Sanal Makine Platformu (VMP) oyunlardaki performansı etkileyebiliyor. Microsoft bu ayarları kapatmanın sonucu olarak sistemin saldırılara açık hale gelebileceğini de belirtiyor. Öte yandan yapılan testler ve kullanıcı geri bildirimleri sonucunda bu ayarların oyun performansını etkilediğinin altı çiziliyor.

Windows 11 22H2 dosya kopyalama hızını önemli ölçüde düşürüyor 1 gün önce eklendi

Bellek Bütünlüğü ve VMP nedir?

Windows 11’de Bellek Bütünlüğü, işletim sistemine yüklenen sürücülerin güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olmakta. Ayrıca bu ayar sisteminizi kötü amaçlı saldırılara karşı korurken, VMP ise temel sanal makine hizmetleri sağlar. Microsoft, kullanıcıları güvenlik tehditlerinden daha iyi koruyabilmek için hem Bellek Bütünlüğü hem de VMP özelliklerini yeni Windows 11 sistemlerinde önceden etkinleştirilmiş olarak getiriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunları kapatmak güvenlik riskine neden olabilir.

Windows 11 Bellek Bütünlüğü kapatma

Windows 11’de Bellek Bütünlüğünü kapatma işlemi için Başlat’a “Çekirdek Yalıtımı” yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Açılan ekranda aktif halde bulunan “Bellek Bütünlüğü” özelliğini kapatın. Bu işlemi yaptığınızda sisteminizi yeniden başlatmanızı tavsiye ediyoruz.

Windows 11 VMP kapatma

Windows 11’de Sanal Makine Platformunu (VMP) kapatma işlemi için ise Başlat’a “Windows Özellikleri” yazın ve sonuçlarda çıkan “Windows özelliklerini aç veya kapat” seçeneğini seçin. Açılan pencereden aşağıya doğru kaydırarak “Sanal Makine Platformu” öğesini bulun ve tik işaretini kaldırın. Bu işlemin ardından da sisteminizi yeniden başlatmanız gerekebilir.

Microsoft, oyun performansına önem veren kullanıcılar için bu işlemin yapılabileceğini ancak riskleri olduğunu belirtiyor. Öte yandan bu ayarlamaların kalıcı olarak yapılmamasını, sadece oyuna girerken yapılıp ardından tekrardan özelliklerin açılması gerektiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11’de bu ayarları kapatmak oyun performansını artırabilir