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    Dünyanın en küçük 2.4G/5G projeksiyon cihazı karşınızda

    Vankyo Leisure 470 Pro, en küçük 5GHz Wi-Fi projeksiyon cihazı ünvanının yanı sıra Full HD çözünürlük, daha iyi parlaklık ve güçlü ses sistemi gibi özellikler ile geliyor. 
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    Vankyo Leisure 470 Pro
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    Yavaş yavaş projeksiyon cihazlarının da teknolojiye adapte olduğunu görüyoruz. Bağımsız işletim sistemi, yapay zekâ, kablosuz aktarım yanında taşınabilirlik konusunda da sıkı bir rekabet yaşanıyor.

    Vankyo Leisure 470 Pro özellikleri ve fiyatı

    Vankyo Leisure 470 Pro dünyanın en küçük 5GHz Wi-Fi uyumlu projeksiyon cihazı olma iddiasında. Aslında ülkemizde de oldukça küçük boyutlarda ve uygun fiyatlı projeksiyon cihazları var ancak Vankyo bir tık daha ileride diyebiliriz.

    Full HD çözünürlük sunan cihaz 250 inçe kadar yansıtma yapabiliyor ve 170 Lumens parlaklık değerine sahip. 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi bantları sayesinde akıcı bir bağlantı imkânı sunan cihaz HDMI üzerinden akıllı TV aparatlarına da uyumlu.

    Sınıfındaki diğer modellere göre yüzde 30 daha iyi parlaklık sunabilen ürün 3W ses sistemine sahip ve etkili bir çift fanlı soğutucu ile geliyor. Mavi ışık filtresi de olan ürün 2 adet HDMI ve 1 adet USB çıkışında sahip. Vankyo Leisure 470 Pro modeli 170$ fiyat etiketine sahipken diğer Vankyo ürünlerinin fiyatları 2300TL civarından başlıyor.

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