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    GeForce NOW tarayıcı üzerinde 1440p çözünürlüğü desteklemeye başladı

    GeForce NOW bulut oyun platformu bilgisayar tarayıcısından erişim sağlamak isteyenler için çözünürlüğü arttıracak yeni güncellemesini duyurdu. Yeni çözünürlük belirli abonelere sunulacak. 
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    GeForce NOW
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    Ülkemizde Game+ sunucuları üzerinden hizmet sunan ve yakın zamanda yeni Samsung akıllı televizyonlarındaki Gaming Hub uygulamasına entegre edilen GeForce NOW bulut oyun platformu tarayıcı tarafında önemli bir gelişme sunuyor.

    GeForce NOW güncelleme ve yeni oyunlar

    GeForce NOW platformunun PC tarayıcısı tarafına getirilen yeni güncelleme ile 1440p çözünürlükte ve 120 FPS hızında oyun oynamak mümkün oluyor. Elbette bu çözünürlük RTX 3080 aboneleri için ve Chrome veya Edge tarayıcısı ile erişimlerde geçerli. Oyunucular özelleştirme kısmında yeni çözünürlüğü görebilirler.

    Nvidia özellikle okul dönemi yaklaştığı için öğrencilerin teneffüs arasında GeForce NOW hizmetine erişebileceğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde buna yönelik daha fazla iyileştirmenin gelmesi muhtemel. Ayrıca kütüphaneye de bu ay 6 yeni oyun ekleniyor. Uzun süredir beklenen Thymesia bunlardan birisi.

    GeForce Now'da Bu Ay

    • Thymesia (18 Ağustos’ta Steam’de yeni sürüm)
    • Century: Age of Ashes (Steam)
    • Clanfolk (14 Temmuz’da Steam’de yeni sürüm)
    • Coromon (Steam)
    • HYPERCHARGE: Unboxed (10 Temmuz’da Steam’de yeni sürüm)
    • Phoenix Point (Epic Games Store)
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