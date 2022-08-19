GeForce NOW tarayıcı üzerinde 1440p çözünürlüğü desteklemeye başladı

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Ülkemizde Game+ sunucuları üzerinden hizmet sunan ve yakın zamanda yeni Samsung akıllı televizyonlarındaki Gaming Hub uygulamasına entegre edilen GeForce NOW bulut oyun platformu tarayıcı tarafında önemli bir gelişme sunuyor.

GeForce NOW güncelleme ve yeni oyunlar

GeForce NOW platformunun PC tarayıcısı tarafına getirilen yeni güncelleme ile 1440p çözünürlükte ve 120 FPS hızında oyun oynamak mümkün oluyor. Elbette bu çözünürlük RTX 3080 aboneleri için ve Chrome veya Edge tarayıcısı ile erişimlerde geçerli. Oyunucular özelleştirme kısmında yeni çözünürlüğü görebilirler.

GeForce Now kütüphanesine bu ay 13 yeni oyun eklenecek 1 ay önce eklendi

Nvidia özellikle okul dönemi yaklaştığı için öğrencilerin teneffüs arasında GeForce NOW hizmetine erişebileceğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde buna yönelik daha fazla iyileştirmenin gelmesi muhtemel. Ayrıca kütüphaneye de bu ay 6 yeni oyun ekleniyor. Uzun süredir beklenen Thymesia bunlardan birisi.

GeForce Now'da Bu Ay

Thymesia (18 Ağustos’ta Steam’de yeni sürüm)

Century: Age of Ashes (Steam)

Clanfolk (14 Temmuz’da Steam’de yeni sürüm)

Coromon (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (10 Temmuz’da Steam’de yeni sürüm)

Phoenix Point (Epic Games Store)

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GeForce NOW yeni çözünürlük seçeneğine kavuştu