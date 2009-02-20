Ve AMD 6 çekirdekli Istanbul işlemcisini gösterdi

Ve AMD uzunca bir süredir devam eden sessizliğini bozarak merakla beklenen "Istanbul" kod adlı 6 çekirdekli ilk işlemcisini gösterdi. Intel'in geçtiğimiz Eylül ayında Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli ilk sunucu işlemcisini duyurması ve geçtiğimiz hafta 8 çekirdekli işlemcisine ait teknik detayları paylaşmasından sonra Opteron ailesiyle sunucu dünyasında önemli bir konuma sahip olan AMD'nin nasıl bir girişimde bulunacağı endüstride merak konusu olan önemli sorulardan biri halini gelmişti. İlk defa geçtiğimiz sene anons edilen ve Istanbul kod adına sahip olmasıyla bizler için çok daha önemli bir pozisyona gelen 6 çekirdekli Opteron işlemcisini yönelik detaylar netleşmeye başladı.

Deneb kod adını taşıyan Phenom II işlemcileriyle masaüstünde 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan AMD, çok daha öncesinde Shangai kod adlı Opteron işlemcileriyle sunucu pazarında yeni üretim teknoolojisini kullanmaya başlamıştı. Phenom II X4 modellerinde olduğu gibi doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellekle donatılan Shangai işlemcileri Soket F formunda hazırlanmıştı. Shangai serisinden farklı olarak 6 çekirdekli tasarıma sahip olan Istanbul kod adlı işlemcileri daha önce yaptığı açıklamalarda 2009'un ikinci yarısında duyuracağını açıklayan AMD, bu konuda henüz spesifik bir tarih vermiş olmasa da hazırladığı demo sistemlerde 6 çekirdekli yeni işlemcisinin çalışan örneklerini sergiledi. Hazırlanan sistemlerde Istanbul işlemcisinin 2P, 4P ve 8P kurulumları gösterildi.

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Dört Istanbul işlemcisinin kullanıldığı 24 çekirdekli sistem

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemciler firmanın mevcut sunucu çözümlerinde olduğu gibi çift kanal DDR2 bellek desteği ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde Soket AM3 işlemcilerini duyurarak masaüstü işlemcilerinde DDR3 bellek desteği sunmaya başlayan AMD, sunucu cephesinde ise Magny-Cours ve Sao Paolo kod adlarını taşıyan 12 çekirdek ve 6 çekirdekli işlemcileriyle DDR3 desteği sunacak. Istanbul işlemcisine geri dönersek, firma Austin, Teksas'da yaptığı tanıtımda, çalışan silikon örneklerini çok soketli sistemlerde gösterdi. Özellikle 4P yani 4 işlemcili sunucu sistemle Windows Server 2008 işletim sistemi altında yapılan gösterimde görev yöneticisi dikkat çekiyor zira 24 adet fiziksel işlemcinin aktivite durumu dikkatlerden kaçmıyor. 4 işlemcili ilk demo sistemden sonra ikinci sistemde iki Istanbul işlemcisi kullanıldı.

Hazırlanan ikinci demo sistemde benzer şekilde Wİndows Server 2008 işletim sistmiyle çalışıyordu. Çift işlemcili ve 12 çekirdekli sistemde Windows Server 2003, Red Hat Linux, ve SLES 11 x64 olmak üzere üç aynı sanal makine (VM - Virtual Machine) host edilirken her VM için dört çekirdeğin atanmış. İkisi dört biri ise çift işlemcili sistemlerde stanbul işlemcisi için mevcut Soket F sunucuların kolayca güncellenebileceğine yönelik gösterim de yapıldı. Öte yandan detaylı testler henüz görünmüş olmasa da AMD, Stream testi üzerinden dört çekirdekli Shangai ve 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerini karşılaştırdı.. Hypertransport 3 aktif olarak çalışan dört adet Shangai işlemcili sunucu ile dört adet Istanbul işlemcisine ev sahipliği yapan sunucu Stream testiyle karşılaştırarak performans konusundaki ilk ipuçlarını da vermiş oldu.

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Çift Istanbul işlemcisinin kullanıldığı 12 çekirdekli sistem

4x Shangai işlemcisinden güç alan 16 çekirdekli sunucu 25.000MB/sn'lik değere ulaşabilirken, 4x Istanbul işlemcisini çalıştıran ve toplamda 24 çekirdeğe sahip olan sistemin 42.000MB/sn'lik değere ulaştığı belirtiliyor. Istanbul işlemcisiyle üzerinde durulan yeniliklerin belkide en önemlisi HyperTransport Assist teknolojisi. Probe Filter olarak çağrılan bu özellik sayesinde çoklu-işlemcili sunucu sistemlerde, soketler arası HT linklerine binen trafik yükünün önbellek dizinlerinin toplanması ve gereksiz eşitleme isteklerinin engellenmesi hedefleniyor. Mevcut Opteron sistemlerdeki yayın tabanlı Probe protokolünü kullanarak probe istekleri tüm soketlere gönderilirken Istanbul tabanlı sistemlerde ise probe tek bir sokete yönlendirilecek ve probe filtresi verileri L3 bellek içerisinde toplayacak. Ayrıca probe filtresinin toplayacağı veri için ayrılacak bellek miktarı da BIOS'dan ayarlanabilecek.

Gelen bilgilere göre AMD, Istanbul ailesi için düşük güç tüketimli HE modellerinden yüksek performanlsı SE serisine kadar geniş yelpazede çok sayıda yeni model hazırlayacak gibi görünüyor. Özellikle satılmakta olan Shangai tabanlı mevcut sunucularla olan yüksek uyumluluk sayesinde sunucu sistem üreticilerinin 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerine hızlı ve çabuk bir şekilde adopte olması da beklenebilir.