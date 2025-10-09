Batarya yangını Güney Kore’nin dijital hafızasını sildi: 858 TB’lık kayıp!

Veriler kalıcı olarak silindi
Yangına neden olanın lityum iyon batarya kaynaklı bir yangın olduğu bildirildi. Yangının, Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin (NIRS) sunucu odasında lityum iyon bataryanın patlamasıyla başladığı ve ancak ertesi gün söndürülebildiği açıklanmıştı. Bu olay, ülke genelindeki kamu hizmetlerinde büyük kesintilere yol açtı. Özellikle “G-Drive” adı verilen hükümet bulut sisteminin tamamen devre dışı kalması birçok kurumun çalışmalarını durma noktasına getirdi.
Aktarılanlara göre çıkan yangında toplam 96 sistemin tamamen yok olduğu bildirildi. G-Drive’ın çok büyük bir kapasitesi olduğu için yedekleme sisteminin olmadığı belirtiliyor. Öte yandan diğer 95 sistemin çevrim içi veya çevrim dışı yedekleri bulunuyor. G-Drive’ı aktif olarak kullanan bakanlık ve kurumlar büyük ölçüde etkilenirken, bazı birimlerin iş süreçleri tamamen durdu.
Hükümetin açıklamasına göre, 709 etkilenen ağdan yalnızca 193'ü yeniden çalışır hale getirildi. Bu, yüzde 27,2'lik bir kurtarma oranına denk geliyor. Tam onarım sürecinin yaklaşık bir ay süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kritik kamu hizmetleri için geçici alternatif sistemler hazırladıklarını bildirdi. Öte yandan yangına ilişkin ihmal şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Soruşturma ise sürüyor.
