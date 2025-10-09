Batarya yangını Güney Kore’nin dijital hafızasını sildi: 858 TB’lık kayıp!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Kore hükümeti, Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) veri merkezinde geçtiğimiz ayın sonlarında çıkan yangının ardından yaklaşık 858 terabaytlık (TB) devlet verisinin kalıcı olarak kaybolmuş olabileceğini açıkladı. Yetkililer, hasar gören sürücünün yedeklenmediğini doğruladı.

Veriler kalıcı olarak silindi

Yangına neden olanın lityum iyon batarya kaynaklı bir yangın olduğu bildirildi. Yangının, Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin (NIRS) sunucu odasında lityum iyon bataryanın patlamasıyla başladığı ve ancak ertesi gün söndürülebildiği açıklanmıştı. Bu olay, ülke genelindeki kamu hizmetlerinde büyük kesintilere yol açtı. Özellikle “G-Drive” adı verilen hükümet bulut sisteminin tamamen devre dışı kalması birçok kurumun çalışmalarını durma noktasına getirdi.

Tam Boyutta Gör G-Drive, Google hizmetleriyle bağlantılı olmayan yalnızca kamu çalışanlarının belge ve dosyalarını depoladığı “Government Drive” anlamına gelen özel bir sistemdi. Her çalışana 30 GB depolama alanı tahsis edilmişti. Ancak, sistemin geniş kapasitesi nedeniyle yedekleme altyapısının kurulmadığı açıklandı.

İngiltere’den Çin’e telefon kaçıran çete çökertildi 1 gün önce eklendi

Aktarılanlara göre çıkan yangında toplam 96 sistemin tamamen yok olduğu bildirildi. G-Drive’ın çok büyük bir kapasitesi olduğu için yedekleme sisteminin olmadığı belirtiliyor. Öte yandan diğer 95 sistemin çevrim içi veya çevrim dışı yedekleri bulunuyor. G-Drive’ı aktif olarak kullanan bakanlık ve kurumlar büyük ölçüde etkilenirken, bazı birimlerin iş süreçleri tamamen durdu.

Hükümetin açıklamasına göre, 709 etkilenen ağdan yalnızca 193’ü yeniden çalışır hale getirildi. Bu, yüzde 27,2’lik bir kurtarma oranına denk geliyor. Tam onarım sürecinin yaklaşık bir ay süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kritik kamu hizmetleri için geçici alternatif sistemler hazırladıklarını bildirdi. Öte yandan yangına ilişkin ihmal şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Soruşturma ise sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Batarya yangını Güney Kore’nin dijital hafızasını sildi: 858 TB’l

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: