Ve AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 970 Black Edition satışa sunuldu

AMD şimdiye kadar hazırladığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 970 Black Edition modelini satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 3.5GHz'de çalışıyor ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Phenom II X4 ailesinin en hızlı modeli olmasının yanında çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli işlemci modellerinden biri olan Phenom II X4 970 Black Edition, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma tutkunlarına göz kırpıyor.

Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli işlemcinin, Bulldozer jenerasyonu öncesinde saat hızı en yüksek Phenom II X4 modeli olarak kalacağı ve daha hızlı modellerin Bulldozer jenerasyonuyla birlikte sunulacağı belirtiliyor. Phenom II X4 970 Black Edition, 185$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.