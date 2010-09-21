Ve AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 970 Black Edition satışa sunuldu

AMD şimdiye kadar hazırladığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 970 Black Edition modelini satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 3.5GHz'de çalışıyor ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Phenom II X4 ailesinin en hızlı modeli olmasının yanında çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli işlemci modellerinden biri olan Phenom II X4 970 Black Edition, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma tutkunlarına göz kırpıyor.
Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli işlemcinin, Bulldozer jenerasyonu öncesinde saat hızı en yüksek Phenom II X4 modeli olarak kalacağı ve daha hızlı modellerin Bulldozer jenerasyonuyla birlikte sunulacağı belirtiliyor. Phenom II X4 970 Black Edition, 185$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.
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amd hala uygun fiyatla bizlere tatminkar fiyatlarla ürünlerini sunuyor ..intel =nvidia zihniyeti fiyatının hakkını vermeyen bir zihniyet..
amd= atı farkı f/p dostu:))
Bunu birkaç kere daha duymuştum, nasıl birşey oluyor bu spesifik test, açıklarmısınız?
Seninki psikolojik olmasın ?
Yapılan testlerde Intel AMD,nin 3-5 rakam üstüne çıkıyor diyorlar ve farkı gösteriyorlar.
Peki aradaki fiyat farkını görmüyor musunuz?
Bugün Intel,in bir işlemcisine verilen para ile, AMD,nin en iyi işlemcisinin ve ATI,nin iyi kartlarından oluşan performanslı bir Pc yapılabilir.
Oldum olası sevmedim bu Intel,i ve hiç sevmeye de niyetim yok...
AMD olmasa kaçımız 4 çekirdek işlemcili bir Pc alıp kullanabilirdik?
Teşekkürler AMD... Bütçe dostu olduğu için...
yani 940da alsan 970de alsan su soğutmayla aynı yere gidersin..
Amd c1 revizyonda 140w tdpli maliyeti yüksek 940 yaptı 268dolardan sattı sonra maliyeti düşürdü 200 dolarlara indi bidaha düşürdü şimdi 140dolarlarda..
ilk 45nm phenomdan buyana baya bi iyileştirme olmuş..
140w tdpde 3ghz yapmıştı ilk şimdi 125wda 3.5ghz..
x6 da da maalesef aynı stock fan fakat oc'siz gayet sessiz. Oc yapmayanlar için iyi zaten stock fanlar da buna göre tasarlanıyodur sanırım.