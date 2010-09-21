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Ve AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 970 Black Edition satışa sunuldu

8 yıl
18b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD şimdiye kadar hazırladığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 970 Black Edition modelini satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 3.5GHz'de çalışıyor ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Phenom II X4 ailesinin en hızlı modeli olmasının yanında çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli işlemci modellerinden biri olan Phenom II X4 970 Black Edition, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma tutkunlarına göz kırpıyor.

Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli işlemcinin, Bulldozer jenerasyonu öncesinde saat hızı en yüksek Phenom II X4 modeli olarak kalacağı ve daha hızlı modellerin Bulldozer jenerasyonuyla birlikte sunulacağı belirtiliyor. Phenom II X4 970 Black Edition, 185$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


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HİDDET 8 yıl
teÅŸekkÃ¼rler
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vidoko 8 yıl
mause tıklanmasıyl intel farkımı anaşılırmış evet anlaşılır bende bir core2 duo var biraderin fazla zorlayınca kitliyor..eski amd 3500 işlemci sistem vardı dama akllı donduğunu haturlamıyorum..doğru söylüyorsunuz intel hemen fark edişliyor hem fiyat hem kazık hem performans...
amd hala uygun fiyatla bizlere tatminkar fiyatlarla ürünlerini sunuyor ..intel =nvidia zihniyeti fiyatının hakkını vermeyen bir zihniyet..
amd= atı farkı f/p dostu:))
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Acerium 8 yıl
mause tıklamasıyla bile intel farkı anlaşılıyor bence..
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Man From Atlantis 8 yıl
965BE'ye göre daha serin ve daha az güç tüketiyor tebrikler AMD
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Chembond 8 yıl

Acerium

mause tıklamasıyla bile intel farkı anlaşılıyor bence..


Bunu birkaç kere daha duymuştum, nasıl birşey oluyor bu spesifik test, açıklarmısınız?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Acerium

mause tıklamasıyla bile intel farkı anlaşılıyor bence..


Seninki psikolojik olmasın ?
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tobepeople 8 yıl
iyi güzel demişsiniz ama ben hala hiçbir yerde bulamadım bu yeni işlemcilerden hiçbirini ugandada mı pazarlıyorlar nedir yani :)
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DH Misafiri 8 yıl
Bencede Intel,e o kadar para dökmek mantıklı değil.
Yapılan testlerde Intel AMD,nin 3-5 rakam üstüne çıkıyor diyorlar ve farkı gösteriyorlar.
Peki aradaki fiyat farkını görmüyor musunuz?
Bugün Intel,in bir işlemcisine verilen para ile, AMD,nin en iyi işlemcisinin ve ATI,nin iyi kartlarından oluşan performanslı bir Pc yapılabilir.
Oldum olası sevmedim bu Intel,i ve hiç sevmeye de niyetim yok...
AMD olmasa kaçımız 4 çekirdek işlemcili bir Pc alıp kullanabilirdik?
Teşekkürler AMD... Bütçe dostu olduğu için...
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::Ashes:: 8 yıl
Bu arada zaten 940 945 955 965 c1 c2 c3 farketmez aynı işlemciler zar boyutu falan bütün herşeyi aynı sadece Güç tüketim farkı var okadar başka bir fark yok..
yani 940da alsan 970de alsan su soğutmayla aynı yere gidersin..
Amd c1 revizyonda 140w tdpli maliyeti yüksek 940 yaptı 268dolardan sattı sonra maliyeti düşürdü 200 dolarlara indi bidaha düşürdü şimdi 140dolarlarda..
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K.Kahriman 8 yıl
en ucuz açık çarpanlısı alınıp yola devam edilir . bizim yapacağımızı adamlar fabrikada yapıyor .
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::Ashes:: 8 yıl
Artık amdnin frekans değil bellek denetleyicisinde önbellekte çekirdekte yenilikler yapmalı..3ghzden sonrası gereksiz bence..
ilk 45nm phenomdan buyana baya bi iyileştirme olmuş..
140w tdpde 3ghz yapmıştı ilk şimdi 125wda 3.5ghz..
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beautifulwinners 8 yıl
Amd nin klasik taktiği arızalı çekirdekleri kapatıp düşük işlemcili olarak piyasaya sürülüyor bu işlemcidede yine aynı diye düşünüyorum
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Ehlika 8 yıl
Bu işlemcinin çıkarılış amacını anlamış degilim internetteki testlerde 965 ile kafa kafaya olan bir işlemci amd de sapıtmaya başladı.
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6Clas 8 yıl
Fabrika 125v vermiş zaten daha ne olsun kaç v daha vericende kaça çıkabilirki sanki bizde voltajı düşük bir cpu çıkar diye bekliyorduk.
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gunescan 8 yıl
@Furious
x6 da da maalesef aynı stock fan fakat oc'siz gayet sessiz. Oc yapmayanlar için iyi zaten stock fanlar da buna göre tasarlanıyodur sanırım.
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