Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450

DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa Eylül ayında pazara sunmaya başlayan AMD, rakipsiziliğin verdiği avantajla yeni model duyurularına devam ediyor. ATi Radeon HD 5800 serisi ile başlayan ardından Radeon HD 5700 serisi ile devam eden ve dünyanın en hızlı ekran kartı olarak Radeon HD 5970 modeline kadar uzanan serüvenle 2009 yılını lider olarak kapatan AMD, yeni yılda da hız kesmemiş ve önce Radeon HD 5600 serisini hemen ardından da dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 5000 serisini lanse ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. AMD bugün yaptığı açıklamayla başta medya bilgisayarları olmak üzere giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan ATi Radeon HD 5450 modelini duyurarak, Nvidia pazara girmeden önce birinci nesil DirectX 11 jenerasyonunu tamamlayacağının sinyallerini vermiş oldu. DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getiren ekran kartı olarak ATi Radeon HD 5450 önemli bir misyon üstleniyor, gelin şimdi hep birlikte yeni modeli yakından tanıyalım.

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Huzularınızda ATi Radeon HD 5450; Mini bilgisayarlar DirectX 11 ile tanışıyor.

ATi Radeon HD 5800 serisinde Cypress, Radeon HD 5700 serisinde Juniper ve Radeon HD 5600 serisinde Redwood kod adlı grafik yongalarını kullanan AMD, Radeon HD 5450 modelinde ise Cedar kod adlı yeni grafik yongasına yer veriyor. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen Cedar GPU'su, 292 milyon transistör içeriyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem birimine ve 8x doku ünitesine sahip olan GPU, Radeon HD 5450 modelinde 650MHz'de görev yapıyor. Tercihe bağlı olarak DDR2 veya DDR3 belleklerle donatılabilecek Radeon HD 5450, kullanılacak yonga formuna göre, 1600MHz bellek saat hızıyla gelebilecek ve frekansa ağlı olarak 12.8 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliği sunabilecek. AMD'nin resmi dökümanlarına göre doku doldurma hızı 5.2 GTexel/sn olan Radeon HD 5450'nin piksel doldurma performansı ise 2.6 Gpiksel/sn.

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ATi Radeon HD 5450, pasif soğutma ile sessiz çalışıyor.

Giriş seviyesine DirectX 11 desteği getiren ilk model olarak AMD adına önemli bir görev üstlenen ATi Radeon HD 5450 için özellikle Windows 7 başarımına ve çoklu ortam yeteneklerine dikkat çekildiğini görüyoruz. DirectX 11 desteği ile gelişmiş Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen yeni modelin, ilk defa ATi Radeon HD 5800 serisiyle birlikte lanse edilen Eyefinity teknolojisine destek sunuyor ve bu sayede aynı anda üç monitöre görüntü verebiliyor. Isıl güç tasarımı bekleme durumunda 6.5 Watt, yük altında ise 19.1 Watt olarak açıklanan ATi Radeon HD 5450, düşük güç gereksinimleri sayesinde pasif soğutmayla geliyor ve bu açıdan mini-bilgisayarlar için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkması beklenen Radeon HD 5450 için özellikle video hızlandırma yeteneklerine vurgu yapıldığını söyleyebiliriz.

Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle donatılan Cedar GPU'su ile ATi Radeon HD 5450, yüksek tanımlı videoları oynatmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Full HD formundaki 1080p videolar da dahil olmak üzere video oynatımında yükü kendi üzerine alarak merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlayan Radeon HD 5450, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Dolby TruHD ve DTS-HD Master ses desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan Radeon HD 5450'de, üst modellerden farklı olarak DisplayPort konnektörüne yer verilmediği ancak özel tasarımlı modellerinde üreticilerin farklı seçenekler sunabileceği belirtiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra ATi Radeon HD 5450, Stream teknolojisiyle GPGPU odaklı uygulamalar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor.

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ATi Radeon HD 5450, DirectX 11 ile birlikte Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Nvidia'nın CUDA yaklaşımı kadar yaygın olmasa da AMD'nin ATi Stream teknolojisini yaygınlaştırma ve GPU tabanlı uygulama hızlandırmanın avantajlarından daha fazla faydalanmak istediği biliniyor. Bu önemli bir detay zira 2011 yılında entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerini lanse etmeyi planlayan AMD, GPU hızlandırmalı uygulamalar sayesinde melez işlemci tasarımında fark yaratacağını düşünüyor çünkü rakibi Intel, en azından şu an için GPGPU desteği sunmuyor. ATi Radeon HD 5450'nin öncelikli hedefleri arasında yüksek oyun performansının olmadığı açık ancak AMD'den yapılan açıklamalara göre başta entegre grafik çözümleri olmak üzere aynı sınıfta yer alan diğer çözümlere karşı ATi Radeon HD 5450'nin geliştirilmiş grafik özelliklerine sahip olduğu ve daha yüksek 3D başarım sunabileceğine de dikkat çekilmiyor değil.

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ATi Radeon HD 5450; AMD'nin DirectX 11 destekli en ekonomik çözümü.

ATi Radeon HD 5450 için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise geriye doğru pin uyumluluğu sergilemesi zira gelen bilgilere göre Radeon HD 5450 için üreticiler, Radeon HD 4300 ve 4500 serisindeki düşük profilli baskılı devre tasarımlarını da kullanabilecekler. Yerini alacağı RV710 GPU'suna göre transistör sayısı 50 milyon artan Cedar GPU'su ve güç verdiği Radeon HD 5450'nin üretim maliyetleri açısından, GeForce G210 modelinin bir miktar üzerinde yer aldığı ve fiyatlandırma açısından DDR2 bellekli GeForce GT220 ile Radeon HD 4550 ve 4650 modelleriyle mücadele edeceği belirtiliyor. Sahip olduğu performans değerleriyle DirectX 11'in yenilikçi grafik özelliklerinden %100 faydalanacağını söylemek pek mümkün olmasa da Radeon HD 5670 ile kıyaslandığında 2/3 oranında azaltılan güç tüketimiyle Radeon HD 5450'nin özellikle HTPC'ler için güçlü bir çözüm olacağı belirtiliyor.

AMD giriş seviyesine DirectX 11 desteğini getiren ATi Radeon HD 5450 modelini, yurt dışı için 49-59$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyor.