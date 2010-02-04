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Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450

ATi Radeon HD 5970 ile endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, ATi hd 5450 ile DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getiriyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,7b
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64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa Eylül ayında pazara sunmaya başlayan AMD, rakipsiziliğin verdiği avantajla yeni model duyurularına devam ediyor. ATi Radeon HD 5800 serisi ile başlayan ardından Radeon HD 5700 serisi ile devam eden ve dünyanın en hızlı ekran kartı olarak Radeon HD 5970 modeline kadar uzanan serüvenle 2009 yılını lider olarak kapatan AMD, yeni yılda da hız kesmemiş ve önce Radeon HD 5600 serisini hemen ardından da dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 5000 serisini lanse ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. AMD bugün yaptığı açıklamayla başta medya bilgisayarları olmak üzere giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan ATi Radeon HD 5450 modelini duyurarak, Nvidia pazara girmeden önce birinci nesil DirectX 11 jenerasyonunu tamamlayacağının sinyallerini vermiş oldu. DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getiren ekran kartı olarak ATi Radeon HD 5450 önemli bir misyon üstleniyor, gelin şimdi hep birlikte yeni modeli yakından tanıyalım.

Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450
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Huzularınızda ATi Radeon HD 5450; Mini bilgisayarlar DirectX 11 ile tanışıyor.

ATi Radeon HD 5800 serisinde Cypress, Radeon HD 5700 serisinde Juniper ve Radeon HD 5600 serisinde Redwood kod adlı grafik yongalarını kullanan AMD, Radeon HD 5450 modelinde ise Cedar kod adlı yeni grafik yongasına yer veriyor. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen Cedar GPU'su, 292 milyon transistör içeriyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem birimine ve 8x doku ünitesine sahip olan GPU, Radeon HD 5450 modelinde 650MHz'de görev yapıyor. Tercihe bağlı olarak DDR2 veya DDR3 belleklerle donatılabilecek Radeon HD 5450, kullanılacak yonga formuna göre, 1600MHz bellek saat hızıyla gelebilecek ve frekansa ağlı olarak 12.8 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliği sunabilecek. AMD'nin resmi dökümanlarına göre doku doldurma hızı 5.2 GTexel/sn olan Radeon HD 5450'nin piksel doldurma performansı ise 2.6 Gpiksel/sn.

Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450
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ATi Radeon HD 5450, pasif soğutma ile sessiz çalışıyor.

Giriş seviyesine DirectX 11 desteği getiren ilk model olarak AMD adına önemli bir görev üstlenen ATi Radeon HD 5450 için özellikle Windows 7 başarımına ve çoklu ortam yeteneklerine dikkat çekildiğini görüyoruz. DirectX 11 desteği ile gelişmiş Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen yeni modelin, ilk defa ATi Radeon HD 5800 serisiyle birlikte lanse edilen Eyefinity teknolojisine destek sunuyor ve bu sayede aynı anda üç monitöre görüntü verebiliyor. Isıl güç tasarımı bekleme durumunda 6.5 Watt, yük altında ise 19.1 Watt olarak açıklanan ATi Radeon HD 5450, düşük güç gereksinimleri sayesinde pasif soğutmayla geliyor ve bu açıdan mini-bilgisayarlar için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkması beklenen Radeon HD 5450 için özellikle video hızlandırma yeteneklerine vurgu yapıldığını söyleyebiliriz.

Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle donatılan Cedar GPU'su ile ATi Radeon HD 5450, yüksek tanımlı videoları oynatmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Full HD formundaki 1080p videolar da dahil olmak üzere video oynatımında yükü kendi üzerine alarak merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlayan Radeon HD 5450, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Dolby TruHD ve DTS-HD Master ses desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan Radeon HD 5450'de, üst modellerden farklı olarak DisplayPort konnektörüne yer verilmediği ancak özel tasarımlı modellerinde üreticilerin farklı seçenekler sunabileceği belirtiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra ATi Radeon HD 5450, Stream teknolojisiyle GPGPU odaklı uygulamalar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor.

Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450
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ATi Radeon HD 5450, DirectX 11 ile birlikte Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Nvidia'nın CUDA yaklaşımı kadar yaygın olmasa da AMD'nin ATi Stream teknolojisini yaygınlaştırma ve GPU tabanlı uygulama hızlandırmanın avantajlarından daha fazla faydalanmak istediği biliniyor. Bu önemli bir detay zira 2011 yılında entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerini lanse etmeyi planlayan AMD, GPU hızlandırmalı uygulamalar sayesinde melez işlemci tasarımında fark yaratacağını düşünüyor çünkü rakibi Intel, en azından şu an için GPGPU desteği sunmuyor. ATi Radeon HD 5450'nin öncelikli hedefleri arasında yüksek oyun performansının olmadığı açık ancak AMD'den yapılan açıklamalara göre başta entegre grafik çözümleri olmak üzere aynı sınıfta yer alan diğer çözümlere karşı ATi Radeon HD 5450'nin geliştirilmiş grafik özelliklerine sahip olduğu ve daha yüksek 3D başarım sunabileceğine de dikkat çekilmiyor değil.

Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; Huzurlarınızda ATi Radeon HD 5450
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ATi Radeon HD 5450; AMD'nin DirectX 11 destekli en ekonomik çözümü.

ATi Radeon HD 5450 için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise geriye doğru pin uyumluluğu sergilemesi zira gelen bilgilere göre Radeon HD 5450 için üreticiler, Radeon HD 4300 ve 4500 serisindeki düşük profilli baskılı devre tasarımlarını da kullanabilecekler. Yerini alacağı RV710 GPU'suna göre transistör sayısı 50 milyon artan Cedar GPU'su ve güç verdiği Radeon HD 5450'nin üretim maliyetleri açısından, GeForce G210 modelinin bir miktar üzerinde yer aldığı ve fiyatlandırma açısından DDR2 bellekli GeForce GT220 ile Radeon HD 4550 ve 4650 modelleriyle mücadele edeceği belirtiliyor. Sahip olduğu performans değerleriyle DirectX 11'in yenilikçi grafik özelliklerinden %100 faydalanacağını söylemek pek mümkün olmasa da Radeon HD 5670 ile kıyaslandığında 2/3 oranında azaltılan güç tüketimiyle Radeon HD 5450'nin özellikle HTPC'ler için güçlü bir çözüm olacağı belirtiliyor.

AMD giriş seviyesine DirectX 11 desteğini getiren ATi Radeon HD 5450 modelini, yurt dışı için 49-59$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bazı arkadaşlar düşüncesizce performans odaklı yorumlar yapmışlar. 5450 gibi bir kartla 5850 yi kıyaslar gibi yorum yapmak tam anlamıyla abesle işdigal olmuş. Bu kartı alan kişiler için oyun oynamak birincil amaç değildir. Oyun oynasalar bile muhtemelen fifa ve pes gibi futbol oyunlarını oynayacaklardır. Ya da futbol menajerliği, online strateji oyunlarını oynayacaklardır. En az 1680x1050 çözünürlükte yüksek ayarlarla oyun oynamak isteyenler zaten bu tarz bir karta bakmaz bile. Ekran kartı demek oyun demektir düşüncesinin kocaman bir cahillik olduğunu düşünüyorum.
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BLAZER_K5 8 yıl
Peki arkadaşlar bu kartmı yoksa radeon hd 2600 pro super mi?
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DH Misafiri 8 yıl
bu ekran kartını sakın almayın . İntel Core i5 - 4 Gb Ram - 4 çekirdek - Ekran kartı ; Ati Radeon HD 5450 1 GB - Bu sistem bu ekran kartının yüzünden öyle bir kasıyor ki bende aldigima pisman oldum nvidia gts 3x - 4x serisinden alcam .
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NecroCyber-777 8 yıl
giriş seviyesi bir kartdan örneğin crysisi full ayarladan acmasınımı bekliyorsun
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DH Misafiri 9 yıl
kart gerçekten güzelmiş ama size bi sorum var. kendime yeni pc aldım adam ekran kartına atı hd 4650 demişti ama gpu-z programıyla bakınca atı hd 4600 series yazıyor adam başka kartmı vermiş bana?
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levyeli 9 yıl
@dh misafiri
hayır ati kartlarda durum bu şekilde 4600 series demesi normal. Hep bu şekildedir. Yanklış kart verilceğini sanmıyorum.
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Annalyze 9 yıl
biraz fazla giriş seviyesi olmuş :D
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>skunk< 9 yıl
5450 dx11 olsa ne olmasa ne
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XRacer 9 yıl

Hala dx11 efekti diyenler var ya...Bu kartın özellikleri:Düşük güç tüketimi+sessizlik...Htpc için ideal...Adamlar ne yapsaydı dx9 kart mı çıkarsalardı?

Kesinlikle.
Burda DX11 bu karta gereksiz diyen adamlara sorarım:
ATI bu kartı DX11 destekli çıkarmasaydı o zaman da DX11 destekli olmadığı için şikayet etmeyecek miydiniz?

Tamam firmalar kullanıcı dostu değil de adam napsın, her seviyeden satmak için mecbur giriş seviyesi kart da yapacak.

DX demek oyun demek değil ki.
Mesela Winamp için bir görsel efekt programı var,DX7 destekli kartınız yoksa açmıyor.
Ya da 2 boyutlu kimi oyunları açmak için DirectX 8 gerekebiliyor.
Her şeye 3 boyutlu oyun açısından bakmayın yani.
Bu kartın DX11+Tesselation'da s**acağı zaten biliniyor.
Bu yüzden birileri bu kartı da artık DX11+Tesselation "açıyor" diye tavsiye etmez.
Bu kartın hitap ettiği kullanıcı kitlesi olmasa bile DX11'i giriş seviyesine yaymak için çıkarılmıştır.
Ve OEM üreticilerin taleplerine cevap vermek için (DirectX 11 destekli 1 GB bellekli HD5450 ile en son çıkan oyunlarda görselliği tadın
tarzında reklamlar hazırdır zaten)
Elbette gönül daha performanslı olsun ister fakat bu biraz da firmaların pazarlama stratejisiyle ilgilidir.


Htpc diyince aklınıza neden sadece film geliyor ki film için htpc yapacaksan H55 al 785 g al Ion al bir sürü alternatif var popcorn vs vs gibi,bu kartlar HTPC için üretilmiyor anlatmaya çalıştıgım o,resmen insan kandırıyorlar ekrana görüntü gelsin mantıgı,AMD 256 MB DDR5 ile bu kartı hayata soksa biliyorki maliyeti 1gb DDR3 ten fazla olmayacak,performansı iki katına çıkacak,ddr5 olsa güç tüketimi dahada düşecek,ramlerin üzerine sogutucu takmasanız bile soguklar zaten,full hd de film izleyip hd de oyun oynasak fena mı olur doğruyu söyleyin 50 dolarlık kartla,HTPC ye iki joypad baglayıp PES atmak istemezmisiniz 720 p de arkadaşlarınızla,birde bu forumun 20000 üyesi olsun bir 30000 daha koy üzerine 50000 yapar 1milyon pc kullanıcısı var bu ülkede hesap basit..


Hocam siz de haklısınız... da,
bu kart 720p'de birçok oyunu oynatır ki zaten, özellikle Pes 10'u oynatır.Benim arkadaşın laptop'unda HD3470 var,1366x768 çözünürlükte son ayarda PES oynuyor.PES gibi oyunlar zaten giriş seviyesi kartlarda bile yüksek ayarlarda rahat çalışacak seviyededir.Hatta konsol devşirme olup da optimizasyonu düzgün olan çoğu oyun öyledir.Mesela Burnout Paradise'ı 8500GT gibi komik bir kartla 1280x800'de son ayarlarda (SSAO ve AA hariç tabii) oynamış ve 35 fps civarında bir değer almıştık.
Ya da Modern Warfare 2 oynanır bu kartla.1280x720'de.Evet belki ayar kısılacak ama oynatır mı? Oynatır.
İşlemci+RAM iyi olsun yeter.

Ha tabii gidip 720p'de Crysis'i orta ayarda oynayamazsın ama bu kartın amacı zaten Crysis'i 720p çözünürlükte tatmin edici ayarda oynatmak değil.

Neyse kısaca bu kartla da birçok oyun oynanır ama dediğiniz gibi bellek miktarıyla kullanıcı kandırma stratejisi,bu kart zaten 64 bit.DDR5 yap onu, 256 MB (hadi 384 MB olsun) yeterli gelirdi.512 MB'a bile gerek yok.Zaten 512 MB üstü anca 1680x1050 üstünde oyun oynadıkça gerekli oluyor.Hepimiz biliyoruz ki bu çözünürlükte oynanacak oyunlarda bu kart sürüneceği için,1 GB bellek olması bir işe yaramayacak.Ama teknolojiden bihaber olup da kulaktan dolma bilgilerle ürün almaya çalışan insanlar bu yüzden 100 liraya çok güzel 512 MB kart (HD4650 mesela) varken gidiyor 1 GB HD4350'lere,9400GT'lere aynı parayı veriyor.Valla yazık harcanan paraya.
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By_ZoMbI 9 yıl
bence çıkmadı iyi oldu ama fazla oyun oynayacak adama da tavsiye etmem
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SecurityMJ 9 yıl
2 sene önce DX 10 lar cıkmıstı. O zamanki özellikleri gayet iyi kıyasliyodum ama şimdi artik iyice kafam karıstı benim ya hangisi nasıl iyi mi anlayamiorum:D
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Cose Turche 9 yıl
Şu kart 1 gb DDR3 olarak çıkacagına 256 MB DDR5 olrak çıksaydı çok daha verimli olurdu,en azından 3650 seviylerine gelirdi...Giriş seviyesi diyerek insanları uyutmalarına çok kızıyorum yükseltin o zaman giriş seviyesindeki çıtayı,arkadaşlar bu tip kartlara para harcamayın harcatmayın,htpc için bile alınmaz bu kart,8-10 watt düşük güç tüketimi farkı tamamen hikaye,elektriğin kw tı ne kadar zaten yani aradaki sistem güç tüketimleri farkı bile hikaye , 8600 gt kullanan bir sistemle bu kartı kullanan bir sistem arasında ayda 2 lira ya farkeder ya farketmez,o yüzden bana güç tüketimi dx11 felan diye gelmeyin,tek kelime ile "rezalet",ekran kartını sadece belleği kıyaslayarak alan bilinçsiz son kullanıcıyı sömürmenin en iyi yolu,merak etmeyin bu kartlardan daha fazla kazanıyorlar 5870 e 5970 e göre,söylediklerim Nvidia içinde geçerli,fanatik sanmayın imzama bakıp,yani yeter artık giriş seviyesi kart 720 p oyun oynatmalı aa af açamasada bunu yapabilmeli..
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salamander19 9 yıl
3-5 dolar daha fiyat ekleyip ozellik kismini biraz arttirsalarmis cok gusel olurmus
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LuN4TiC 9 yıl
Gereksiz bir kart, DX10'lu giriş seviyesinden pek bir farkı olmayacağı kesin. DX11 ismini kullanarak rant elde etmeye çalışıyor ati. Oyun oynayamadıktan sonra DX10 olmuş DX11 olmuş ne farkeder. Zaten bu standart olarak geliyor, o anki teknolojide DX modeli kaçsa her seviye kartlarda o kullanılıyor. Böylece kartların ortalama fiyatı düşmüyor. 50-60$ ucuz mu? Bu kartla napılır ki...
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UnbLesseD 9 yıl
Her serinin giriş seviyesi olacağı gibi, ATI yine HD5x serisinde de giriş seviyesi kartları günümüz standartlarına uygun çıkartmış, güzelde yapmış hani.
Bu kartları öyle tabiri caizse oyun delisi manyağı tutkunu kişiler tabiki almayacak. Bunlar daha çok ofis uygulamaları ve günlük işlemler için tasarlanmış, az elektrik harcayan fan sesinden uzak fakat yeri geldiğinde fazla bir özellik istemeyen oyunlarıda oynamak için üretilmiş ve bu piyasa olduğu sürece üretilecek ekran kartları diyebilirim...
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ugur1025 9 yıl
bu firmaların amacı ne ya ucuza iyi kart çıkarcakları yere ucuza en beerbat kartları piyasaya sürmekle yetiniyorlar bunu herkes yapar önemli olan kaliteli bir kartı ucuza satmaktır.
piyasadaki onca ekran kartı varki fiyatı dudak uçuklatıyor nedn bukadar pahalı bunlar. neden ucuzlamıyor. teknoloji ilerliyor diyoruz artık daha iyisini ucuza alacağız diyoruz amam yanlış daha iyisini daha pahalıya alacaksınız politikası var.
anlamıyorumm.
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EPICA 9 yıl
casper tarzı markalara gün doğdu 1 1gb ekran kartlı sistem diye satarlar bu kartla oyun makinası die :)

Aynen katılıyorum...
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demircibu 9 yıl

guitarhero

casper tarzı markalara gün doğdu 1 1gb ekran kartlı sistem diye satarlar bu kartla oyun makinası die :)

Aynen katılıyorum...

+1905 hem dx 11 var hem son teknoloji hemde müthiş fiyat diye alırsınız açarsınız son ayarda videoda oyun takılır
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