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Ve HP de tablet bilgisayar pazarında: Windows 7'li Slate 500 lanse edildi

8 yıl
13,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve HP de tablet bilgisayar pazarında: Windows 7'li Slate 500 lanse edildi
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Slate 500 adını taşıyan ve tasarım olarak klavyesiz netbook olarak değerlendirilen tablet, 15 x 22.6 x 1.47 cm boyutlarında ve 0,68Kg ağırlığında. Önümüzdeki yıl ile birlikte webOS platformunu kullanan tabletler sunması beklenen HP'nin Windows 7 tabanlı Slate 500 modeli, 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinden güç alıyor, 2GB bellekle geliyor ve deplama olarak 64GB kapasiteli SSD kullanıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç büyüklüğünde LED-backlit kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayarda ekran kartı olaraksa, Intel'in entegre grafik çözümlerinden biri olan GMA 500'e yer veriliyor.

Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için üzerinde video hızandırmadan sorumlu Broadcom Crystal HD çipine yer verilen ve bu sayede 1080p video oynatabilen tablet bilgisayarın, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth ile donatıldığını görüyoruz. Diğer özellikleri arasında USB portu, 3 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ile görüntülü konuşma için VGA çözünürlüğünde ön kamera ve stereo hoparlörlere yer veriliyor. 2 hücreli (30 Watt/saat) kapasiteli pilden güç alan HP Slate 500, 799$'lık etiket fiyatı ile yakın zamanda Amerika'da satışa sunulacak.

Ve HP de tablet bilgisayar pazarında: Windows 7'li Slate 500 lanse edildi
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Ve HP de tablet bilgisayar pazarında: Windows 7'li Slate 500 lanse edildi
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emretoprak_ 8 yıl
mobile isletim sistemleriyle pc isletim sistemini karsilastirmaya bile kalkmayin sakin cahil gorunursunuz.

asus un ee tableti ve hp slate tabletlerinde pc isletim sistemi isteyenlere cevap veriyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Bir tablette işletim sistemi windows7 olması her açıdan büyük bir avantaj. Fakat donanım özellikleri bakımından çok fazla pil ömrü olacağını zannetmiyorum. Kanaatimce gps ve diğer mobil özelliklerinin olmaması eksiklik.
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DH Misafiri 8 yıl
Bunlar bos isler ati alan uskudari gecti
Bu mesajimi ipadden yaziyorum
Ipad muhtesem
Win7 bu is icin uygun is diil
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oktayakgoz 8 yıl

DH Misafiri

Bunlar bos isler ati alan uskudari gecti
Bu mesajimi ipadden yaziyorum

Ipad muhtesem
Win7 bu is icin uygun is diil


peki elindeki cihaz için itunesi kurabileceğin bi tablet kötümü olur
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DH Misafiri 8 yıl
Windows 7'nin tabletler için iyi bir işletim sistemi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden HP'nin(veya Palm) WebOS'lu tabletini beklemekte fayda var bence, o bir şeyler yapabilir.
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oktayakgoz 8 yıl
evet bu cihaz çok küçük biraz ölü gibi değil sakat doğmuş olabiliriz. fakat piyasaya sürüldüğünde arkası gelecektir.
çoklu dokunma özellikli 12 inç ekranlı tabletler çıktığında artık klavyeden hepten kurtulmuş olacağım.
bu arada bu cihaz windows olması dolayısıyla bizi netbookdan hatta notebookdan kurtaracaktır. android yada ios ile kıyaslanmasını çokda anlamlı bulmuyorum
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Batuist 8 yıl
bence bu alet ölü doğmuştur...
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altanelk 8 yıl
arkadaşlar gma500 zaten intelin üretimi bir çipset degil adı geçen Broadcom Crystal HD çipinini ta kendisi ayrı şeylermiş gibi lanse edilmesin
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jay jay justified 8 yıl

altanelk

arkadaşlar gma500 zaten intelin üretimi bir çipset degil adı geçen Broadcom Crystal HD çipinini ta kendisi ayrı şeylermiş gibi lanse edilmesin


Ben GMA 500'ün, PowerVR tarafından üretildiğini sanıyordum. Broadcom mu üretiyor?
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aspirin_00 8 yıl
rezalet beğenmedim 50 tl bile vermem htc gider alırım daha iyi 4 inç ekran var artı konuşurum.
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Rock_Rage 8 yıl
GPS yokmu yada varda yazılmamıs mı ? Bole cihaz alsam gps olmazsa olmaz olur yani
SAYGILARLA
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dodomert 8 yıl
görüntü ve kulanım açısından süper kolay .
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