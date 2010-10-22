Ve HP de tablet bilgisayar pazarında: Windows 7'li Slate 500 lanse edildi

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Slate 500 adını taşıyan ve tasarım olarak klavyesiz netbook olarak değerlendirilen tablet, 15 x 22.6 x 1.47 cm boyutlarında ve 0,68Kg ağırlığında. Önümüzdeki yıl ile birlikte webOS platformunu kullanan tabletler sunması beklenen HP'nin Windows 7 tabanlı Slate 500 modeli, 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinden güç alıyor, 2GB bellekle geliyor ve deplama olarak 64GB kapasiteli SSD kullanıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç büyüklüğünde LED-backlit kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayarda ekran kartı olaraksa, Intel'in entegre grafik çözümlerinden biri olan GMA 500'e yer veriliyor.

Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için üzerinde video hızandırmadan sorumlu Broadcom Crystal HD çipine yer verilen ve bu sayede 1080p video oynatabilen tablet bilgisayarın, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth ile donatıldığını görüyoruz. Diğer özellikleri arasında USB portu, 3 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ile görüntülü konuşma için VGA çözünürlüğünde ön kamera ve stereo hoparlörlere yer veriliyor. 2 hücreli (30 Watt/saat) kapasiteli pilden güç alan HP Slate 500, 799$'lık etiket fiyatı ile yakın zamanda Amerika'da satışa sunulacak.