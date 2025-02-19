Telefonların yerini alamadı: Humane, en sonunda HP'ye satılıyor

Humane 116 milyon dolara HP'ye satın aldı
Humane, geçtiğimiz aylarda yatırımcı desteğini kaybederek bir alıcı arayışına girmişti. İlk etapta 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir satış hedefleyen firma, sonunda HP ile 116 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşma, AI Pin cihazının geleceğini içermiyor. HP, Humane'in sahip olduğu yaklaşık 300 patenti ve çalışanlarının büyük bir kısmını bünyesine katarken, cihaz tamamen rafa kaldırmaya karar verdi.
Bu gelişme, AI Pin satın alan kullanıcılar için kötü haber. Keza Humane’in destek dokümanlarında belirttiğine göre, cihaz sahipleri 28 Şubat 2025’e kadar Wi-Fi üzerinden bağlantı sağlayarak saklanan fotoğraf, video ve notlarını indirmezse, tüm verileri geri döndürülemez şekilde silinecek.
AI özelliklerine odaklanacak
Yeni satın alım anlaşmasında Humane'nin kurucuları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno da bulunuyor. Aktarıldığı kadarıyla bu ikili, HP bünyesinde yapay zekâ odaklı yeni bir bölümün başına geçecek. Bu yeni birim, HP'nin PC ve yazıcı ekosistemine AI özelliklerini entegre etmeye odaklanacak. Ayrıca Humane’den birçok mühendis ve çalışan bu yeni bölümde görev alacak.
Son olarak AI Pin sahipleri için cihazı geri göndererek para iadesi seçeneği de sunuluyor. Ayrıca, cihazın zorunlu abonelik sistemine ödeme yapanlar da kullanılmayan süreye göre geri ödeme alabilecek. Ancak, cihazın tamamen devre dışı bırakılması nedeniyle bu iadelerin kapsamı oldukça kısıtlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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