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Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6

Nokia, X serisi cep telefonlarıyla karşımıza çıktı. Bakalım yeni X serisi telefon pazarına yeni bir soluk getirebilecek mi?
9 yıl
41,5b
1
111
Diğer
knight
Haber Editörü
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Finlandiya merkezli cep telefonu devi Nokia, teknoloji severlerin uzun süredir büyük bir ilgiyle beklediği ''Nokia World 2009'' etkinliğinde N97 Mini'nin yanısıra yeni X serisinin ilk iki üyesi X3 ve X6'yı ziyaretçilerin huzuruna çıkarttı. Bugün tanıtılan modellerin teknik detaylarına şimdi kısaca bir göz atalım.

Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve çift band HSDPA şebekesini destekleyen Nokia X6'nın 111 x 51 x 13.8 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. Symbian v9.4 işletim sistemini kullanan modelde 3.2 inç (~8.1 cm) 360 x 640 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. 16 milyon rengi görüntüleyebilen ekran, telefon yatay konumda tutulduğunda otomatik olarak yatay moda geçiş yapabiliyor.

X6'da 32 GB gibi yüksek kapasite sunan dahili bellek bulunuyor ve N97'nin aksine telefonda bellek kartı girişi mevcut değil. Anlaşılan Nokia, kapasitenin pek çok kullanıcı için yeterli olacağını düşünmüş. WMV, RV, MP4, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A gibi popüler dosya formatlarını destekleyen telefonun arka kısmında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip Carl Zeiss optiklerinden güç alan kamera konumlandırılmış. Kamerada otomatik odaklama, geo-tagging ve loş mekanlarda çekim için led flaş unutulmamış. Ayrıca kamera 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. Ek olarak telefonun ön yüzünde 3G aracılığıyla görüntülü konuşma için kamera bulunuyor. Telefondaki TV çıkışı sayesinde de fotoğraflarınızı ve videolarınızı televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.

Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0 gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran telefonda 1320 mAh kapasiteli lityum iyon batarya kullanılmış. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 400 saate kadar bekleme, 5 saate kadar konuşma ve 35 saate kadar müzik dinleme süresi vaadediyor. Telefonun iki farklı renk seçeneğiyle 2009'un son çeyreğinde 450 Euro civarında satılması planlanıyor.

Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM; Dualband HSDPA
İşletim sistemi: Symbian OS v9.4
Boyut ve ağırlık: 111 x 51 x 13.8 mm / 122 gram
Ekran: 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 32 GB
Kamera: 5 MP, AF, Carl Zeiss lens, led flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
A-GPS: Var
Batarya: 1320 mAH lityum iyon

 

 

Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6
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Nokia'nın X ailesinin sonuncu üyesi X3 ise sade ve kızaklı tasarımıyla dikkat çekmekte. Dört band GSM şebekesini destekleyen telefonda X6'nın aksine 3G veya HSDPA desteğine yer verilmemiş. 3G desteğinin olmamasının bazı kullanıcıları üzeceğini düşünüyoruz. 96 x 49.3 x 14.1 mm ebatlarında ve 103 gram ağırlığında dizayn edilen X3, 2.2 inç 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekran, Series 40 6th edition arayüzü, 70 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 megapiksel kamera, 176x144 piksel video kaydı, Bluetooth v2.1 + A2DP, RDS destekli FM radyo, 3.5 mm jak girişi ve son olarak 860 mAh lityum iyon batarya gibi özelliklere sahip. Nokia X3'ün 2009'un son çeyreğinde 115 Euro seviyesinde teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor.


http://www.gsmarena.com/nokia_officially_announce_n97_mini_and_unveil_x3_and_x6-news-1098.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
ben x3 ü alalı 15 gün oldu fiyatı 399 diyolar indirimli fiyat 359 kulaklık var ama internette paket içerisi dedikleri 2 gb hafıza kartı 399tl olanlarda var dediler bana benim ihtiyaçlarımı karşılıyo yani 3 gsi yok
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Olur Öyle Şeyler 9 yıl

DH Misafiri

ben x3 ü alalı 15 gün oldu fiyatı 399 diyolar indirimli fiyat 359 kulaklık var ama internette paket içerisi dedikleri 2 gb hafıza kartı 399tl olanlarda var dediler bana benim ihtiyaçlarımı karşılıyo yani 3 gsi yok


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someone74 9 yıl
iyiki samsung ya da Sonyericsson gıbı fırmalar var. Yoksa Nokıa nın kafa karıstırma polıtıkasının esırı olurduk
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ImbaLanceD 9 yıl
iphone dizaynına kayma var tüm telefonlarda. Belkide telefonların geleceği buydu. Daha kaliteli görüntü ve gelişen teknolojinin müşteriye kaliteli bir biçimde aktarılmasın için tuşlar kaldırıldı/kaldırılacak yerine kocaman ekranlar gelecek.
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girizgah 9 yıl
450€ ney anasını satim ya...n98 gelse anca bu kadar olurdu...
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umuthvr 9 yıl
x6 düşer yaza kadar :) yani sabırlıysanız yaza kadar 1100la idare edersiniz.
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alito 9 yıl
anlaşıldı nokia takoztel üretmekten vazgeçmeyecek :D
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Dhqwer 9 yıl
X3 ün 400 ytl gibi bir fiyatı,

X6 nında 950-1000 tl gibi bir fiyatı olur..
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Guest 9 yıl
x6 da x3 de güzelmiş...
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lilamarket.com 9 yıl
nokiayı biri durdursun:)
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Quad_core2 9 yıl
arkadaşım electrworld de bakın ucuz orası n97 1557 TL n86 1100 ama N86 camerası super otesi bişey N900 ayrı güzel ama çıkmadı
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Highminded 9 yıl
İsmi ve görüntüsü dışında hiçbir şey değişmemiş. Hele 3Gsiz x3ü bu devirde bangır bangır 3g reklamı yapılan bu devirde türkiyede kime satacaklar. Sömürüye devam..
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