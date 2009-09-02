Ve Nokia, X serisi cep telefonları üzerindeki örtüyü kaldırdı; X3 - X6

Finlandiya merkezli cep telefonu devi Nokia, teknoloji severlerin uzun süredir büyük bir ilgiyle beklediği ''Nokia World 2009'' etkinliğinde N97 Mini'nin yanısıra yeni X serisinin ilk iki üyesi X3 ve X6'yı ziyaretçilerin huzuruna çıkarttı. Bugün tanıtılan modellerin teknik detaylarına şimdi kısaca bir göz atalım.

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850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve çift band HSDPA şebekesini destekleyen Nokia X6'nın 111 x 51 x 13.8 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. Symbian v9.4 işletim sistemini kullanan modelde 3.2 inç (~8.1 cm) 360 x 640 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. 16 milyon rengi görüntüleyebilen ekran, telefon yatay konumda tutulduğunda otomatik olarak yatay moda geçiş yapabiliyor.

X6'da 32 GB gibi yüksek kapasite sunan dahili bellek bulunuyor ve N97'nin aksine telefonda bellek kartı girişi mevcut değil. Anlaşılan Nokia, kapasitenin pek çok kullanıcı için yeterli olacağını düşünmüş. WMV, RV, MP4, 3GP, MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A gibi popüler dosya formatlarını destekleyen telefonun arka kısmında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip Carl Zeiss optiklerinden güç alan kamera konumlandırılmış. Kamerada otomatik odaklama, geo-tagging ve loş mekanlarda çekim için led flaş unutulmamış. Ayrıca kamera 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. Ek olarak telefonun ön yüzünde 3G aracılığıyla görüntülü konuşma için kamera bulunuyor. Telefondaki TV çıkışı sayesinde de fotoğraflarınızı ve videolarınızı televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.

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WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0 gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran telefonda 1320 mAh kapasiteli lityum iyon batarya kullanılmış. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 400 saate kadar bekleme, 5 saate kadar konuşma ve 35 saate kadar müzik dinleme süresi vaadediyor. Telefonun iki farklı renk seçeneğiyle 2009'un son çeyreğinde 450 Euro civarında satılması planlanıyor.

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Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM; Dualband HSDPA

İşletim sistemi: Symbian OS v9.4

Boyut ve ağırlık: 111 x 51 x 13.8 mm / 122 gram

Ekran: 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT

Bellek: 32 GB

Kamera: 5 MP, AF, Carl Zeiss lens, led flaş

Video kaydı: 640x480@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

A-GPS: Var

Batarya: 1320 mAH lityum iyon

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Nokia'nın X ailesinin sonuncu üyesi X3 ise sade ve kızaklı tasarımıyla dikkat çekmekte. Dört band GSM şebekesini destekleyen telefonda X6'nın aksine 3G veya HSDPA desteğine yer verilmemiş. 3G desteğinin olmamasının bazı kullanıcıları üzeceğini düşünüyoruz. 96 x 49.3 x 14.1 mm ebatlarında ve 103 gram ağırlığında dizayn edilen X3, 2.2 inç 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekran, Series 40 6th edition arayüzü, 70 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 megapiksel kamera, 176x144 piksel video kaydı, Bluetooth v2.1 + A2DP, RDS destekli FM radyo, 3.5 mm jak girişi ve son olarak 860 mAh lityum iyon batarya gibi özelliklere sahip. Nokia X3'ün 2009'un son çeyreğinde 115 Euro seviyesinde teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor.