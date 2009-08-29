Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor

Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Thermaltake, kasa tasarımında standartları değiştirmeye hazırlanıyor. Firmanın BMW Tasarım Grubu ile işbirliğine giderek hazırladığı yeni oyuncu kasası Level 10, 6 ay önce tanıtılmasına rağmen henüz satışa sunulmuş değil ancak gelen bilgilere göre Thermatake meraklı bekleyişe Ekim ayında son vermeye hazırlanıyor.
Açık Bölme Mimarisi esas alınarak hazırlanan, 666.3 x 318 x 614 boyutlarındaki Thermaltake Level 10, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Daha iyi organizasyon ve hızlı sistem kurulumu için her bölmesi diğer komponentlerden bağımsız olarak hareket edebilen yeni oyuncu kasası, esnek yapısına karşı güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.
Smart-lock güvenlik sistemi ile donatılan yeni kasa ile kullanıcılar sistem donanımlarını kilitleyebiliyorlar. Ön panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB 2.0 portu bulunan Level 10, bir tanesi önde 140mm (1000 rpm), bir tanesi arkada 120mm (1000 rpm) ve sabit diskler için 2x 60mm (2500 rpm) olmak üzere toplamda dört adet kasa için fan ile birlikte geliyor.
IDEA®2009 tasarım yarışmasında Bronz ödülünün almayı başaran Thermaltake Level 10, Ekim ayında 690$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.
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Cihazın özelliklerine gelince Tasarımı BMW tarafından yapılmıs ve 2009 Bronz tasarım ödülü sahibi, diğer kasalardan çok daha farklı bir maddeden yapılmış oda sıcaklığında bile tuttuğunuz zaman soğukluğunu hissedebiliyosunuz. HDD kulesinin içinde yer alan havalandırma boşluğunun en alt ve en üst kısmında iki adet fan Hdd lerin ısınma sorununu ortadan kaldırıyor. PSU ve anakart bölümü ayrı oldugu için ısıların bir birine karışma durumu asla olmuyor.Ürünün içinde kendine özel temizleme bezi, Thermaltake Level 10 yazan bir anahtarlık, kasayı kilitlemenizi sağlayan iki adet anahtar ve Limited Edition olduğuna, kaçıncı üretim olduğuna dair evraklarla geliyor.
Kötü yanlarına gelicek olursak. İmalat tarihi sebebi ile kasanın ön panelinde USB 3.0 bulunmuyor bana göre en önemli eksiği bu, Kasaya anakartı ve diğer donanımları takarken kasayı yere yatıramıyorsunuz tabanın geniş olması sebebi ile yere yatırınca kasa yamuk duruyor buda kurulumu azda olsa zorlaştırıyor. Diğer zor kısımlarıda boyutları çok büyük ve PSU bile olmadan ağırlığı 22 Kg civarında. tam dolusu 30 kg bile geçebiliyor.
Özet olarak kullanıcısı olarak kasadan çok memnunum,kendi çektiğim bir kaç fotografı var sizinle paylaşmak istedim.
Kutu resimlerini çekmediğim için internetten buldum sadece.
ama bu farklı duruş, fiyatına bu kadar acımasız yansımamalıydı
Bir dizüstü ve bir oyun masaüstüsü almak daha mantıklı geliyor ayrıca bana. Uzay montaj yaparın, en iyisi...
thermaltake yenilikçilik te sınır tanımıyor , ancak malzeme kalitesi vasat.....
bu kasa ise içmimarlık aksesuarı gibi olmuş..evet sıradışı , ancak aldığımız donanımları sergileyemedikten sonra..
herzaman armor+......