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Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor
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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Thermaltake, kasa tasarımında standartları değiştirmeye hazırlanıyor. Firmanın BMW Tasarım Grubu ile işbirliğine giderek hazırladığı yeni oyuncu kasası Level 10, 6 ay önce tanıtılmasına rağmen henüz satışa sunulmuş değil ancak gelen bilgilere göre Thermatake meraklı bekleyişe Ekim ayında son vermeye hazırlanıyor.

Açık Bölme Mimarisi esas alınarak hazırlanan, 666.3 x 318 x 614 boyutlarındaki Thermaltake Level 10, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Daha iyi organizasyon ve hızlı sistem kurulumu için her bölmesi diğer komponentlerden bağımsız olarak hareket edebilen yeni oyuncu kasası, esnek yapısına karşı güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.

Smart-lock güvenlik sistemi ile donatılan yeni kasa ile kullanıcılar sistem donanımlarını kilitleyebiliyorlar. Ön panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB 2.0 portu bulunan Level 10, bir tanesi önde 140mm (1000 rpm), bir tanesi arkada 120mm (1000 rpm) ve sabit diskler için 2x 60mm (2500 rpm) olmak üzere toplamda dört adet kasa için fan ile birlikte geliyor.

IDEA®2009 tasarım yarışmasında Bronz ödülünün almayı başaran Thermaltake Level 10, Ekim ayında 690$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor
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Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor
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Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor
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new_cont 7 yıl
Bu ürün hiç bir yerde yok, her yerde level 10 gt modeli mevcut bunu nerede bulabiliriz acaba bilgisi olan varmı ?
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DESO 6 yıl
Bildiğim kadarı ile üründen resmi olarak Türkiye'ye hiç gelmedi (yalnış biliyor olabilirim), Vatanbilgisayarın ve bir kaç büyük firmanın sitelerinde tanıtıldı fakat hiç stok girişi olmadı, Uzak doğuda yaşadığım dönemlerde Taiwandaki bağlantılarım sayesinde Thermaltake tarafından bir tane hediye ettiler. Kutusu 1m x 1m ve 45 cm genişlikte geldi, cihaz 2 adet karton kutu ve bir örtü içerisinde geliyor. Dış kutu, tabiri caiz ise içerdeki janjanlı kutusu taşımalar ve nakliye sırasında bozulmasın diye kalın sarı kartondan yapılmıs, iç kutu ise gayet şık ve güzel.

Cihazın özelliklerine gelince Tasarımı BMW tarafından yapılmıs ve 2009 Bronz tasarım ödülü sahibi, diğer kasalardan çok daha farklı bir maddeden yapılmış oda sıcaklığında bile tuttuğunuz zaman soğukluğunu hissedebiliyosunuz. HDD kulesinin içinde yer alan havalandırma boşluğunun en alt ve en üst kısmında iki adet fan Hdd lerin ısınma sorununu ortadan kaldırıyor. PSU ve anakart bölümü ayrı oldugu için ısıların bir birine karışma durumu asla olmuyor.Ürünün içinde kendine özel temizleme bezi, Thermaltake Level 10 yazan bir anahtarlık, kasayı kilitlemenizi sağlayan iki adet anahtar ve Limited Edition olduğuna, kaçıncı üretim olduğuna dair evraklarla geliyor.

Kötü yanlarına gelicek olursak. İmalat tarihi sebebi ile kasanın ön panelinde USB 3.0 bulunmuyor bana göre en önemli eksiği bu, Kasaya anakartı ve diğer donanımları takarken kasayı yere yatıramıyorsunuz tabanın geniş olması sebebi ile yere yatırınca kasa yamuk duruyor buda kurulumu azda olsa zorlaştırıyor. Diğer zor kısımlarıda boyutları çok büyük ve PSU bile olmadan ağırlığı 22 Kg civarında. tam dolusu 30 kg bile geçebiliyor.

Özet olarak kullanıcısı olarak kasadan çok memnunum,kendi çektiğim bir kaç fotografı var sizinle paylaşmak istedim.

Kutu resimlerini çekmediğim için internetten buldum sadece.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın










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alito 8 yıl
aslında bir kasanın ne kadar farklı olabileceğini göstermek adına çok güzel bir tasarım olmuş.
ama bu farklı duruş, fiyatına bu kadar acımasız yansımamalıydı
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06osman91 10 yıl
tasarım pek hos değil + o parada verilmez bi kasa için
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Elmeti 10 yıl
Kesinlikle süper tasarımlı bir kasa.Fakat fiyat bir hayli yüksek.Gerçi fiyatı ucuz olsada kendime almazdım.Soğputmasıyla ilgili şüphelerim var.Tabii biryerde görüpte incelemek isterdim. İçi açık resmi olsaymış daha iyi olurmuş.
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cengiz_vga 10 yıl
buda iç ve arka görüntüsü

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Ferruh Ferman 10 yıl
Şov amaçlı bir kasa olmuş.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
IDEA®2009 birincisini de görmek isteriz
Kasalar kendini hiç yenilemiyor. Böyle değişikliklere ihtiyaç var. Yıllardır aynı kutuları kullanıyoruz. Öncüler her zaman pahalı olur ama yaygınlaşırsa alınabilir seviyelere inmesi uzun sürmezz. Nefis bir kasa yapmılar.
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hardware wizard 10 yıl
kasadan cok her şeye benziyo, onu süs eşyasıdiye kullancan :)
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sertacaygun 10 yıl
Sanat eseri mi, PC kasası mı ?
Bir dizüstü ve bir oyun masaüstüsü almak daha mantıklı geliyor ayrıca bana. Uzay montaj yaparın, en iyisi...
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drkayzer 10 yıl
acayip güzel ya hasta oldum
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saintroyo 10 yıl
tipi bozuk abi kim ne derse desin
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orhan--k 10 yıl
Çok şık ve güzel bir tasarım BMW nin eli değmiş normal.. tabi fiyatı baya uçuk olmuş..
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nirvanha 10 yıl
Bence lian-li ve thermaltake birleşmeli , thermalteke'in tasarım harikası ve lian-li'nin kalitesi ....(hoş ozamanda uçuk fiyattan dolayı alamayız ya neyse..)
thermaltake yenilikçilik te sınır tanımıyor , ancak malzeme kalitesi vasat.....
bu kasa ise içmimarlık aksesuarı gibi olmuş..evet sıradışı , ancak aldığımız donanımları sergileyemedikten sonra..
herzaman armor+......
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