Ve Thermaltake Level 10, 690$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor

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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Thermaltake, kasa tasarımında standartları değiştirmeye hazırlanıyor. Firmanın BMW Tasarım Grubu ile işbirliğine giderek hazırladığı yeni oyuncu kasası Level 10, 6 ay önce tanıtılmasına rağmen henüz satışa sunulmuş değil ancak gelen bilgilere göre Thermatake meraklı bekleyişe Ekim ayında son vermeye hazırlanıyor.

Açık Bölme Mimarisi esas alınarak hazırlanan, 666.3 x 318 x 614 boyutlarındaki Thermaltake Level 10, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Daha iyi organizasyon ve hızlı sistem kurulumu için her bölmesi diğer komponentlerden bağımsız olarak hareket edebilen yeni oyuncu kasası, esnek yapısına karşı güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.

Smart-lock güvenlik sistemi ile donatılan yeni kasa ile kullanıcılar sistem donanımlarını kilitleyebiliyorlar. Ön panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB 2.0 portu bulunan Level 10, bir tanesi önde 140mm (1000 rpm), bir tanesi arkada 120mm (1000 rpm) ve sabit diskler için 2x 60mm (2500 rpm) olmak üzere toplamda dört adet kasa için fan ile birlikte geliyor.

IDEA®2009 tasarım yarışmasında Bronz ödülünün almayı başaran Thermaltake Level 10, Ekim ayında 690$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.

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