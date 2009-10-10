Ve Windows 7 ilk güvenlik yamasını alıyor

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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'un 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Windows 7 işletim sistemi için artık geri sayım başladı. Hazırlık çalışmaları bir süre önce tamamlanan yeni işletim sistemi için 22 Ekim'de yapılacak global lansmanı takiben Türkçe versiyonu da hemen her yeni Windows sürümünde olduğu gibi kulanıma sunulacak. DirectX 11 başta olmak üzere önemli yeniliklerle donatılan ve Windows Vista'ya kıyasla pek çok açıdan çok daha iyi olduğu test eden kullanıcıların neredeyse ortak fikri olan Windows 7 için Microsoft, ilk güvenlik yamasını yayımlamaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki Salı günü 13 yeni güvenlik yaması yayımlamaya hazırlanan Microsoft, bu güncellemelerden sekizinin kritik, beşinin ise önemli seviyesinde olduğu ayrıca yeni güncellemelerin 34 güvenlik hassasiyeti ile bağlantılı olduğu açıklandı. Windows, Internet Explorer, Office, Silverlight, Forefront, Developer Tools ve SQL Server için tespit edilen açıkların giderdildiği yamalardan altı tanesinin Windows XP, beş tanesinin Windows Vista ve diğer ikisinin ise Windows 7 ve Internet Explorer 8'le ilgili olduğu belirtilirken, Salı günü yayınlanacak yeni güncellemeler hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.