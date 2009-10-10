Ve Windows 7 ilk güvenlik yamasını alıyor

Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'un 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Windows 7 işletim sistemi için artık geri sayım başladı. Hazırlık çalışmaları bir süre önce tamamlanan yeni işletim sistemi için 22 Ekim'de yapılacak global lansmanı takiben Türkçe versiyonu da hemen her yeni Windows sürümünde olduğu gibi kulanıma sunulacak. DirectX 11 başta olmak üzere önemli yeniliklerle donatılan ve Windows Vista'ya kıyasla pek çok açıdan çok daha iyi olduğu test eden kullanıcıların neredeyse ortak fikri olan Windows 7 için Microsoft, ilk güvenlik yamasını yayımlamaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki Salı günü 13 yeni güvenlik yaması yayımlamaya hazırlanan Microsoft, bu güncellemelerden sekizinin kritik, beşinin ise önemli seviyesinde olduğu ayrıca yeni güncellemelerin 34 güvenlik hassasiyeti ile bağlantılı olduğu açıklandı. Windows, Internet Explorer, Office, Silverlight, Forefront, Developer Tools ve SQL Server için tespit edilen açıkların giderdildiği yamalardan altı tanesinin Windows XP, beş tanesinin Windows Vista ve diğer ikisinin ise Windows 7 ve Internet Explorer 8'le ilgili olduğu belirtilirken, Salı günü yayınlanacak yeni güncellemeler hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açıp microsoft un yol haritalarına bakın, eski dokümanlarına bakın, vista dan neyi farklıymış.. sadece güncelleme. kernel aynı kernel, shell e bir kaç makyaj daha, bir kaç yama vs. vs.. paranızı sokağa atmayın..
düşüncenize saygılıyım. ama kullanan ve vistadan daha iyi olduğunu söyleyen onlarca arkadaş var. bence onların düşüncesinede saygı göstermelisin.
çok iddialı yazmışsın.
kendi düşüncem ise vistadan daha iyi ama xp den iyi olabilmesi için bir sp1 gerekir..
+ merak etme burada ki arkadaşların para verip win7 alacağını sanmıyorum. :)
hocam bu microsoftun yayınladığı güncelleştirmeler mi..
peki update de ben niye göremiyorum. 22 ekimden sonra mı görülecek bunlar..
Aynı Windows 95'in üzerine son derece başarılı gelen Windows 98 gibi
Aynı Windows 2000'in üzerine son derece başarılı gelen Windows XP gibi.
Dikkat edersen iki örnekte de aynı kernelin ikinci sürümü en başarılı olan işletim sistemi.
Var mı daha ötesi
Vista ve Windows ME aynı mal. Bir önceki versiyona göre neredeyse 0 iyi fark 100 kötü fark durumunda
işletim sistemleri.
Ama Windows 7 öyle değil. Hele ilk kurulumda tanımadığı bir kaç donanımı ertesi gün tataaa diye bulup kurdum bile demesi bile yeter geçmek için.
bu dediğinizi vista da yapıyo
Vista'dan ne performans farkı var nede görsel.
Hangi foruma girip baksam hep aynı sanırım 3-5 user her foruma üye olmuş hep övüp duruyorlar.
Kurdum denedim beğenmedim kimseyede tavsiye etmem fakat Microsoft Vista dan 7'ye geçişi zorlayacağı için herkes almak kullanmak zorunda kalacak.
Windows 7 micro$oft un yol haritasına göre yeni release değil ki zaten, release update, yani vista nın güncelleştirilmişi. işletim sisteminin kernel ı aynı kernel bir fark yok. Vista dan memnun kalmayanlar windows 7 den de pek birşey beklemesinler. windows xp 5.1 di, vista 6, bu yeni çıkan release update olduğu için sürüm numarası olarak 7 vermemeleri lazım ama o da satış taktiği işte. gerçek release windows 8 olacak. bakalım kernel ı yeniden yazacaklar mı. keşke yeniden yazıp 386 zamanından kalma kısımları çıkarsalar
ben msdn sürüm kullanıyorum.
anca 4 tane güncelleştirmeye denk geldim.
pek çok yama nasıl oluyor.