Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve Windows 7 ilk güvenlik yamasını alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ve Windows 7 ilk güvenlik yamasını alıyor
Tam Boyutta Gör

Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'un 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Windows 7 işletim sistemi için artık geri sayım başladı. Hazırlık çalışmaları bir süre önce tamamlanan yeni işletim sistemi için 22 Ekim'de yapılacak global lansmanı takiben Türkçe versiyonu da hemen her yeni Windows sürümünde olduğu gibi kulanıma sunulacak. DirectX 11 başta olmak üzere önemli yeniliklerle donatılan ve Windows Vista'ya kıyasla pek çok açıdan çok daha iyi olduğu test eden kullanıcıların neredeyse ortak fikri olan Windows 7 için Microsoft, ilk güvenlik yamasını yayımlamaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki Salı günü 13 yeni güvenlik yaması yayımlamaya hazırlanan Microsoft, bu güncellemelerden sekizinin kritik, beşinin ise önemli seviyesinde olduğu ayrıca yeni güncellemelerin 34 güvenlik hassasiyeti ile bağlantılı olduğu açıklandı. Windows, Internet Explorer, Office, Silverlight, Forefront, Developer Tools ve SQL Server için tespit edilen açıkların giderdildiği yamalardan altı tanesinin Windows XP, beş tanesinin Windows Vista ve diğer ikisinin ise Windows 7 ve Internet Explorer 8'le ilgili olduğu belirtilirken, Salı günü yayınlanacak yeni güncellemeler hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 10 yıl
KopyalanmasıvedagıltılmasıASALDIR, PARDUS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 10 yıl
bazı arkadaşlar nedense anlamak istemiyorlar, windows 7, vista nın release update i.. kernel falan filan aynı herşey, sadece vista nın başarısızlığını perdelemek için girişilmiş bir olay. Adamlar Vista ya service pack çıkarmaya devam etmek yerine windows 7 diye yeni birşey uydurdular. Olay tamamen ticari ve windows 7 için birileri sektöre gaz veriyor. kanmayın böyle şeylere, windows 7 para verip alınmaz eskisinin üzerine.
açıp microsoft un yol haritalarına bakın, eski dokümanlarına bakın, vista dan neyi farklıymış.. sadece güncelleme. kernel aynı kernel, shell e bir kaç makyaj daha, bir kaç yama vs. vs.. paranızı sokağa atmayın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Banzai! 10 yıl
window 7 yi nasıl yükliyebilirim ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xweser 10 yıl
gerbay

bazı arkadaşlar nedense anlamak istemiyorlar, windows 7, vista nın release update i..

paranızı sokağa atmayın..



düşüncenize saygılıyım. ama kullanan ve vistadan daha iyi olduğunu söyleyen onlarca arkadaş var. bence onların düşüncesinede saygı göstermelisin.

çok iddialı yazmışsın.

kendi düşüncem ise vistadan daha iyi ama xp den iyi olabilmesi için bir sp1 gerekir..

+ merak etme burada ki arkadaşların para verip win7 alacağını sanmıyorum. :)

rabbitweed

@xweser
forums.mydigitallife.info/...


hocam bu microsoftun yayınladığı güncelleştirmeler mi..

peki update de ben niye göremiyorum. 22 ekimden sonra mı görülecek bunlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erencaner 10 yıl
Evet Kerneli aynı.
Aynı Windows 95'in üzerine son derece başarılı gelen Windows 98 gibi
Aynı Windows 2000'in üzerine son derece başarılı gelen Windows XP gibi.
Dikkat edersen iki örnekte de aynı kernelin ikinci sürümü en başarılı olan işletim sistemi.
Var mı daha ötesi

gerbay
bazı arkadaşlar nedense anlamak istemiyorlar, windows 7, vista nın release update i.. kernel falan filan aynı herşey, sadece vista nın başarısızlığını perdelemek için girişilmiş bir olay. Adamlar Vista ya service pack çıkarmaya devam etmek yerine windows 7 diye yeni birşey uydurdular. Olay tamamen ticari ve windows 7 için birileri sektöre gaz veriyor. kanmayın böyle şeylere, windows 7 para verip alınmaz eskisinin üzerine.

açıp microsoft un yol haritalarına bakın, eski dokümanlarına bakın, vista dan neyi farklıymış.. sadece güncelleme. kernel aynı kernel, shell e bir kaç makyaj daha, bir kaç yama vs. vs.. paranızı sokağa atmayın..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
ben bu win 7 yi hiç beğenmedim millet o kadar övünce birşey sanmıştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 10 yıl
Tamam asla bir xp değil ama vista belasından sonra hiçte fena olmadı.
Vista ve Windows ME aynı mal. Bir önceki versiyona göre neredeyse 0 iyi fark 100 kötü fark durumunda
işletim sistemleri.
Ama Windows 7 öyle değil. Hele ilk kurulumda tanımadığı bir kaç donanımı ertesi gün tataaa diye bulup kurdum bile demesi bile yeter geçmek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 10 yıl

deepestlove

Ama Windows 7 öyle değil. Hele ilk kurulumda tanımadığı bir kaç donanımı ertesi gün tataaa diye bulup kurdum bile demesi bile yeter geçmek için.

bu dediğinizi vista da yapıyo


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Netscout 10 yıl
Vista Klonu neden bu kadar abartılıyor anlamıyorum.
Vista'dan ne performans farkı var nede görsel.
Hangi foruma girip baksam hep aynı sanırım 3-5 user her foruma üye olmuş hep övüp duruyorlar.
Kurdum denedim beğenmedim kimseyede tavsiye etmem fakat Microsoft Vista dan 7'ye geçişi zorlayacağı için herkes almak kullanmak zorunda kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Arkadaşlar güncelleştirme yaptım win7 8güncelleştirme çıkmış şimdide 6tane de isteğe bağlı vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 10 yıl
"Windows Vista'ya kıyasla pek çok açıdan çok daha iyi olduğu test eden kullanıcıların neredeyse ortak fikri olan Windows 7..."
Windows 7 micro$oft un yol haritasına göre yeni release değil ki zaten, release update, yani vista nın güncelleştirilmişi. işletim sisteminin kernel ı aynı kernel bir fark yok. Vista dan memnun kalmayanlar windows 7 den de pek birşey beklemesinler. windows xp 5.1 di, vista 6, bu yeni çıkan release update olduğu için sürüm numarası olarak 7 vermemeleri lazım ama o da satış taktiği işte. gerçek release windows 8 olacak. bakalım kernel ı yeniden yazacaklar mı. keşke yeniden yazıp 386 zamanından kalma kısımları çıkarsalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 10 yıl
2 aydır pek çok yama yayınladı zaten.sanırım güvenlik üzerine bu ilk yama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 10 yıl
Webcam ile ilgili yama var mı, ondan haber versinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xweser 10 yıl

toonjai

2 aydır pek çok yama yayınladı zaten.sanırım güvenlik üzerine bu ilk yama.


ben msdn sürüm kullanıyorum.

anca 4 tane güncelleştirmeye denk geldim.

pek çok yama nasıl oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elophidae 10 yıl
Hayırdır fx57 dostum sen buralara pek uğramazdın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 7, Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim