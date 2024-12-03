Venüs hakkında bildiklerimiz tamamen yanlış olabilir: İşte yeni araştırma

Nature Astronomy dergisinde bildirilen sonuçlar, Dünya'nın benzersizliğini anlamak için büyük önem taşıyor. Birçok ötegezegen Venüs benzeri olsa da çalışma, gökbilimcilerin odaklarını Dünya'ya daha çok benzeyen ötegezegenlere daraltmaları gerektiğini öne sürüyor.
Venüs: kötü ikiz kardeş
Dışarıdan bakıldığında Venüs, Dünya’nın kardeşi gibi görünüyor. Hemen hemen aynı boyutlarda ve kayalık yapıda bir gezegen. Ancak yakından incelendiğinde, Venüs’ün 500°C'yi aşan yüzey sıcaklığı ve sülfürik asit bulutlarıyla kaplı atmosferi, onu "kötü bir ikiz" haline getiriyor.
Araştırmanın baş yazarı ve Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden doktora öğrencisi Tereza Constantinou, “Bu on yılın sonunda sonda gönderene kadar Venüs'ün yaşamı destekleyip desteklemediğinden emin olamayacağız. Ancak muhtemelen hiçbir zaman okyanuslara sahip olmadığı göz önüne alındığında, Venüs'ün sıvı su gerektiren Dünya benzeri yaşamı desteklediğini hayal etmek zor.” dedi.
Venüs’ün geçmişine dair iki teori
İkinci teori ise Venüs'ün başlangıçtan itibaren sıcak bir gezegen olduğu ve yüzeyinde hiçbir zaman sıvı suyun yoğunlaşamadığını öne sürüyor.
Constantinou ve ekibi, mevcut atmosferik kimyayı analiz ederek bu iki teoriyi test etmeye karar verdi. Yaptıkları hesaplamalar, Venüs atmosferini stabilize etmek için gereken gazların, volkanik faaliyetlerden sağlanan gazlarla dengelenmesi gerektiğini gösterdi. Ancak Venüs’ün iç kısmından gelen bu gazlar, Dünya’daki gibi su açısından zengin değil.
Bilim insanlarına göre bu durum, Venüs’ün, Dünya’daki gibi su zengini bir iç yapıya sahip olmadığını ve yüzeyinde okyanusların hiçbir zaman oluşamadığına işaret ediyor. Bu on yılın sonunda NASA'nın DAVINCI görevi, bir dizi uçuş ve yüzeye gönderilen bir sonda ile Venüs'ün her zaman kuru, misafirperver olmayan bir gezegen olup olmadığını test edip doğrulayacak.
Constantinou, “Eğer Venüs geçmişte yaşanabilir bir gezegense, bu daha önce bulduğumuz diğer gezegenlerin de yaşanabilir olabileceği anlamına gelir. Ancak Venüs hiçbir zaman yaşanabilir olmadıysa, o zaman başka yerlerdeki Venüs benzeri gezegenin de yaşama uygun olma olasılığı azalıyor” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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