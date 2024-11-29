Türkiye uzaya nohut gönderdi: Yeni nohut çeşitleri üretilecek

Projeler kapsamında Çin uydusu ile uzaya nohut tohumları gönderildi. Kozmik radyasyon sayesinde mutasyona uğrayan tohumlardan susuzluğa dayanıklı nohut çeşitleri üretilecek. Araştırmayı, Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 deneyden birinin yürütücüsü olan ekip yapıyor.
Kuraklığa dayanıklı tohum geliştirilecek
Uzayda tohum ıslah çalışmasını 5 yıl sürmesi planlanırken yaklaşık bir kilogram nohut tohumu, uzay ortamında vakum altında kaldı ve kozmik radyasyona maruz bırakıldı. Radyasyon sayesinde tohum hücrelerinde değişiklikler gerçekleştirildiğini aktaran Doç. Dr. Barış Uzilday, “Bunların bazıları genetik değişiklikler, bu genetik değişiklikler kalıcı oluyorlar.” dedi. Uzilday, “Artık yeryüzüne geri döndürüp bitkileri büyüttüğümüz zaman bu genetik değişiklikleri taşıyan bitkiler elde etmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı. Uzayda oluşan bu mutasyonlar, dünyada yapılan klasik ıslah çalışmalarında elde edilemeyen genetik çeşitliliği sağlayabilmekte.
13 gün uzayda kaldı
Yerli bir tür olması ve yüksek protein içermesi nedeniyle tercih edilen nohutlar, uzayda 13 gün kalarak mutasyona uğradı. Halihazırda Türkiye'ye gönderilen numuneler üzerindeki çalışmalar ise sürüyor. Çin'in fırlattığı uyduyla farklı ülkelere ait yaklaşık 300 kg tohum uzaya gönderilmişti.
Gönderilen tohumların 1 kilogramı ise Türkiye’ye ait nohutlardı. Yapılan bu çalışma ile kuraklığa daha dirençli nohut çeşitlerinin elde edilmesi amaçlanıyor. İklim değişikliği altında sıcaklıklar artarken su kaynaklarının da Türkiye’de azaldığı biliniyor. Bu kapsamda kuraklığa ve susuzluğa dirençli tohumlar geliştirmek büyük önem taşıyor. Tohumlar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ekilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.