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Verbatim SureFire serisi harici sürücü ailesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Verbatim SureFire serisi harici sürücü ailesini duyurdu
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Depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan ayrıca kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda PC çevre birimleri de hazırlayan Verbatim, SureFire serisi harici depolama sürücülerini duyurdu. 81 x 128 x 15 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan yeni sürücüler Siyah renkli Alüminyum kasa ile geliyor ve hem USB 2.0 hem de FireWire 800 ara birimlerini destekliyorlar. 5400 devir / dakika hızında çalışan, 8MB tampon bellekli 2.5-inç disk ile donatılan SureFire serisi harici sürücü ailesi ile 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

Yanında taşıma çantası da verilen sürücüler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunulurken fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 109.99$, 139.99$ ve 179.99$ olarak belirlenmiş.


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benben2009 10 yıl
site yöneticilerinden ricam bu haberlede sonraki habere geçmek için ok tuşlarıyla geçiş yapılsn sonraki habere cok iyi olur benim için facebookta felan war resimlere bakarken onun gibi
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