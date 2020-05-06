Vestel’in akıllı saati satışa çıktı

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Vestel ilk akıllı saat modelini satışa çıkardı. Cihaza “Vestel akıllı saat” adı veriliyor. Vestel akıllı saat 299 TL fiyat etiketine sahip. Piyasadaki akıllı saatlerden ziyade akıllı bileklikler seviyesinde özellikleri var.

https://www.vestel.com.tr/vestel-akilli-saat-mavi

Vestel akıllı saat özellikleri

Vestel akıllı saat, 1.3 inç büyüklüğünde TFT LCD ekran ile geliyor. Kırmızı ve Mavi olarak iki farklı kayış rengi seçeneğiyle satılıyor. Kutudan hediye olarak siyah kayış çıkıyor.

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Egzersiz takibi, uyku takibi, kalp atış ölçümü, uygulama bildirimi ve menstrual döngü takibi özelliklerine sahip. iOS ve Android platformlarına yüklenecek VFit+ mobil uygulaması sayesinde verileri detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor, özelleştirmeler yapılabiliyor.

210 mAh kapasitesindeki bataryası sayesinde yaklaşık 12-15 günlük kullanım sunuyor. Suya karşı 5 ATM düzeyinde dayanıklılık sergiliyor. 64 MB RAM’i bulunuyor, telefonla iletişimi Bluetooth 4.0 üzerinden gerçekleştiriyor.

Vestel akıllı saat 299 TL’lik fiyatıyla satışta. Kırmızı ve Mavi renk seçeneği var. Seçeceğiniz renge ek olarak siyah renkte kordon hediye edilecek.

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