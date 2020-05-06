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    Vestel’in akıllı saati satışa çıktı

    Vestel akıllı saat satışa sunuldu. 299 TL'ye satılan Vestel akıllı saat, 1.3 inç büyüklüğünde kare ekrana sahip. Müzik kontrolü, egzersiz takibi yapabiliyor. Uygulama bildirimlerini gösteriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vestel’in akıllı saati satışa çıktı
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    Vestel ilk akıllı saat modelini satışa çıkardı. Cihaza “Vestel akıllı saat” adı veriliyor. Vestel akıllı saat 299 TL fiyat etiketine sahip. Piyasadaki akıllı saatlerden ziyade akıllı bileklikler seviyesinde özellikleri var.

    https://www.vestel.com.tr/vestel-akilli-saat-mavi

    Vestel akıllı saat özellikleri

    Vestel akıllı saat, 1.3 inç büyüklüğünde TFT LCD ekran ile geliyor. Kırmızı ve Mavi olarak iki farklı kayış rengi seçeneğiyle satılıyor. Kutudan hediye olarak siyah kayış çıkıyor.

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    Egzersiz takibi, uyku takibi, kalp atış ölçümü, uygulama bildirimi ve menstrual döngü takibi özelliklerine sahip. iOS ve Android platformlarına yüklenecek VFit+ mobil uygulaması sayesinde verileri detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor, özelleştirmeler yapılabiliyor.

    210 mAh kapasitesindeki bataryası sayesinde yaklaşık 12-15 günlük kullanım sunuyor. Suya karşı 5 ATM düzeyinde dayanıklılık sergiliyor. 64 MB RAM’i bulunuyor, telefonla iletişimi Bluetooth 4.0 üzerinden gerçekleştiriyor.

    Vestel akıllı saat 299 TL’lik fiyatıyla satışta. Kırmızı ve Mavi renk seçeneği var. Seçeceğiniz renge ek olarak siyah renkte kordon hediye edilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. en beğenilen
    Aliexpress deki 10 dolarlık saatlere marka basmışlar büyük ihtimalle.
    3 Yanıt Yanıtla +111
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    BekirARSLAN ( CRM) 1 hf. Grkwnxs
    Kesinlikle sana katılıyorum.
    Yanıtla +2
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    monacomen 1 hf. Grkwnxs
    Yahu Vestel ile alakası olmayan evine almayan ne kadar tip varsa habere üşüşmüş, madem kullanmıyor markayı da sevmiyorsunuz ne bu karalama merakı? Bir Türk markası bir şeş çıkaracak ya neresinden karalasam çabası. Bahanesi de hazır Ak Parti. Sanki Vestel bir partinin malı, Türk malı değil ve iş teklif etse koşa koşa gidecek tipler. He canım he alieksperss, gazınızı çıkartın bebeler iyi uykular. Adamlar yapmış sana da gaz çıkartmak düşer.
    4 Yanıt Yanıtla +11
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    StyleSlayer 1 hf.
    aliexpress te Id205 model numarasıyla 26 dolardan başlıyan fiyatlarla.
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. StyleSlayer
    valla hocam helal olsun hemen de bulmuşsunuz.
    Adamlar en azından kordonu yerli yapmışlar diyecektim ki şimdi gördüm kordon da aynıymış.
    Buyrun link: tr.aliexpress.com/...
    Yanıtla +13
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    tobepeople 1 hf. StyleSlayer
    Bari logoyu değilse bile logonun rengini değiştirselerdi...
    Ayrıca Alibaba da bu saatlerin asıl fiyatı, 3-7 dolar arası aldığın sayıya oranla değişiyor: Muhtemelen 3 dolara almıştır; 300 TL'cik istiyorlar, çok mu ?
    (Yakında beyaz eşyalarla 300Tl'lik akıllı saat bedava diye kakalarlar millete )
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (80) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasansimsek74 5 gün
    güzel gözüküyor tavsiye edilirse bende alabilirim
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    DH Misafiri 5 gün
    Nedense saat 15:30 da kalmış <br /><br />Tıpkı abisi ali Express te olduğu gibi :)
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf.
    Saati yapmışlarda özellik koymayı unutmuşlar
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    farukkartal1 1 hf. yeni yorumcu
    akıllı saatlere de vergi yakında gelir o zaman
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    artenis (mehmet n.) 1 hf.
    %100 yerli milli sermaye,
    Bu ezanların okumasına kimse engel olamaz
    Bu vatanı kimse bölemez.
    Vestel yerli malıdır hepimiz alalım.
    Link: tr.aliexpress.com/...
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    osmanuss 1 hf.
    yani yermek istemiyorum yerli malı ama maalesef kötü
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    oray (Oray G) 1 hf.
    akıllı saatlere ek vergi gelir yakında...
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    Real Woods (Kemal ) 1 hf.
    Xiaomi Haylou LS01 200 TL civarında.5 gram daha hafif ve Bluetooth 4.2.
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    DH Misafiri 1 hf.
    zaten ülkemizin başına ne geliyorsa, senin gibi sorgulamaz, yargılamaz, araştırmaz sığ kafalardan geliyor!! Ama sorsak biz aptal siz zekisiniz!!<br />Bak bakalım, AliExpress'in saati mi değil mi diye?<br /> <a target="_blank" href="https://tr.aliexpress.com/w/wholesale-id205.html"class="lnk" title="https://tr.aliexpress.com/w/wholesale-id205.html">tr.aliexpress.com/...</a>
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu saatlerin aynisini ben Almanya Amazon da satıyorum nasil vestelin oluyor distributor biziz
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    32695 kez okundu.
    71 kişi, toplam 80 yorum yazdı.

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