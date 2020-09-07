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    Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor

    Vestel mağazalarındaki Maske Dönüşüm Üniteleri doldukça yerine Türk yapımı WeWALK akıllı baston konulacak. WeWALK, görme engellilerin hayatını kolaylaştıran özelliklere sahip.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor
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    Vestel yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Firma, kullanılmış maskeleri toplayacak ve görme engellilere destekte bulunacak.

    Bazı vatandaşlar kullanılmış maskeleri halka açık alanlarda etrafa bırakabiliyor. Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskeler bilinçsizce sağa sola atıldığında virüs riski taşıyor. Bu nedenle Vestel, mağazalarına Maske Dönüşüm Üniteleri yerleştirdi.

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    Vestel mağazlarındaki Maske Dönüşüm Üniteleri doldukça Askıda Ne Var aracılığıyla askıya görme engelliler için geliştirilen WeWALK akıllı baston bırakılacak. Engelliler ücretsiz olarak alabilecek.

    WeWALK, üzerindeki sensörler sayesinde engellilerin yürürken çevresindeki tabela gibi boy hizasındaki engelleri tespit edebilmesini sağlıyor. Hoparlörü ve sesli kontrol özelliği sayesinde navigasyon görevi görebiliyor. Rota hakkında bilgilendiriyor. WeWALK, Türk mühendisler tarafından tasarlanıp Vestel bünyesinde geliştirildi.

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    Vestel’in web sitesinden yapılan duyuruda ne kadar maske karşılığında ne kadar baston bağışlanacağı belirtilmedi. Maske Dönüşüm Üniteleri bulunan Vestel mağazaları şunlar:

    Vestel Zorlu Center ve Beşiktaş Mağazası, Vestel Ekspres mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi, Suadiye, Serasker), Vestel İzmir Mavibahçe, Karşıyaka ve Alsancak Mağazaları.



    https://www.vestel.com.tr/maske-donusum-unitesi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CrowMeister (Furkan ) 4 gün en beğenilen
    Vestel'den sonrasını okumadım.
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    LittleWorld (Little World) 4 gün
    helal olsun güzel proje
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    ozcanpht (Mehmet Özcan) 4 gün CrowMeister
    Yazık size.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    eşkışkın 2 gün
    keşke tr genelinde olsaydı. Vestel'in sitesinde şu ibare yer almakta: "Maske Dönüşüm Üniteleri Vestel Zorlu Center ve Beşiktaş Mağazası, Vestel Ekspres mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi, Suadiye, Serasker), Vestel İzmir Mavibahçe, Karşıyaka ve Alsancak Mağazalarında kullanımdadır."
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    yusuf24 (Yusuf Şengül) 2 gün
    Şemsiyeye dönüştürüp içinde açsa genede vestelle isim olmaz.
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    onixo 2 gün
    Aynı hassasiyeti fabrikasında çalışan işçiler için göstersinler, hergün Twitter'da tt oluyorlar
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    sokra.tetus (SOKRA TETUS) 2 gün yeni yorumcu
    Göstermelik bir projeye benziyor malesef
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    SEO19 (EEEE 55555) 3 gün
    bizim bir anda önce uzaya çıkmamız lazım !

    dünyadakiler iyice kafayı yemiş !
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün
    bu gibi uygulamaların sayısı ülkemizde açılmasını destekliyorum diperşirketler de buna destek verip daha kapsamlı yaparlar inşallah
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    tonodias 3 gün (düzenlendi)
    Google da gitmiş daha Dünya’nın en iyi ve en çok kullanılan atama motorunu geliştiriyor. Ey Google duy duy. Millet baston yapıyor. Hem de maskeden :)}
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    vollkan59 4 gün
    Emeği geçenlere teşekkür ederiz.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 4 gün
    Güzel düşünmüşler. Vestel den sonrasını okumadım diyen arkadaş için yazıyorum. TV sjni aldım memnunum. LG ye 2 bin TL fazla vermediğim için çok mutluyum.
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    Reaper87 4 gün
    Bunların yaptığı akıllı bastonda kalitesiz çıkar
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    azizfikri 4 gün Reaper87
    İlk espriniz mi? Hayırlı olsun.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4966 kez okundu.
    31 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vestel, wewalk ve
    6 etiket daha akıllı baston maske koronavirüs covid-19 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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