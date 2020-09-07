Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor

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Vestel yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Firma, kullanılmış maskeleri toplayacak ve görme engellilere destekte bulunacak.

Bazı vatandaşlar kullanılmış maskeleri halka açık alanlarda etrafa bırakabiliyor. Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskeler bilinçsizce sağa sola atıldığında virüs riski taşıyor. Bu nedenle Vestel, mağazalarına Maske Dönüşüm Üniteleri yerleştirdi.

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Vestel mağazlarındaki Maske Dönüşüm Üniteleri doldukça Askıda Ne Var aracılığıyla askıya görme engelliler için geliştirilen WeWALK akıllı baston bırakılacak. Engelliler ücretsiz olarak alabilecek.

WeWALK, üzerindeki sensörler sayesinde engellilerin yürürken çevresindeki tabela gibi boy hizasındaki engelleri tespit edebilmesini sağlıyor. Hoparlörü ve sesli kontrol özelliği sayesinde navigasyon görevi görebiliyor. Rota hakkında bilgilendiriyor. WeWALK, Türk mühendisler tarafından tasarlanıp Vestel bünyesinde geliştirildi.

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Vestel’in web sitesinden yapılan duyuruda ne kadar maske karşılığında ne kadar baston bağışlanacağı belirtilmedi. Maske Dönüşüm Üniteleri bulunan Vestel mağazaları şunlar:

Vestel Zorlu Center ve Beşiktaş Mağazası, Vestel Ekspres mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi, Suadiye, Serasker), Vestel İzmir Mavibahçe, Karşıyaka ve Alsancak Mağazaları.

https://www.vestel.com.tr/maske-donusum-unitesi

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