Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör

iPhone 12 modelleri, şüphesiz ki 2020’nin en çok merak edilen akıllı telefonlarından. Ancak sızıntı kazanının fokur fokur kaynadığı iPhone 12 serisi hakkında o kadar çok bilgi sızmış durumda ki telefonların çok az merak uyandıran yanı kalmış durumda. İşte şimdiye kadarki en tutarlı iPhone 12 sızıntılarından derlediklerimize göre yeni iPhone'ların tasarımı, özellikleri ve fiyatı!

Ayrıca Bkz. "COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz"

Dört yeni model duyurulacak

Geçtiğimiz yıl iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle karşımıza çıkan Apple; bu sene 6.1 inç ekranlı baz modele Max takısı ekleyerek bunu iPhone 12 Max olarak adlandıracakken, seriye daha küçük ekrana (5.4 inç) sahip yeni bir modeli ilave ederek de bu cihazı, iPhone 12 olarak piyasaya sürecek. Dolayısıyla bizleri iPhone 12/Max/Pro/Pro Max modellerinden oluşan, 4 üyeli yeni bir iPhone serisi bekliyor.

Tam Boyutta Gör

Model model iPhone 12 ailesinin özellikleri

2017’de lanse ettiği iPhone X ile yeni bir tasarım diline geçiş yapan Apple, 2020 iPhone modelleri ile birlikte bu tasarımı revize edecek. Öyle ki iPhone 6’dan beri süregelen yuvarlatılmış köşeler, tıpkı iPhone 4 ve iPhone 5 modellerinde olduğu gibi daha keskin hatlara yerini bırakacak. Bunun bir sonucu olarak da yine iPhone 6 ile birlikte kullanılmaya başlanan, kenarları hafif eğimli 2.5D cam yerine de 2D kavissiz cam kullanılacak.

Bu tasarım detayları telefonların tamamı için geçerliyken, Pro ve düz modeller gövdelerinde kullanılan materyal ile birbirlerinden ayrışacak.

Kenarları düzleştirilen bu gövde, iPhone 12 ve 12 Max modellerinde alüminyum malzemeden üretilecekken, Pro modellerde ise cerrahi sınıf paslanmaz çelik ile güçlendirilecek. Ayrıca telefonların önü gibi arkasının da cam olacağını, bu camın Pro takısı yer alan modellerde, daha az parmak izi bırakan mat bir kaplamaya sahip olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Tam Boyutta Gör

Pro Max modelinin teknik çizim dosyasının sızdırılmış olması, bu telefonun tasarım detayları hakkında diğer modellere kıyasla biraz daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12 Pro Max; selefi iPhone 11 Pro Max’e nazaran 0.7 mm daha ince -yani 7.4 mm kalınlığında– olacak. Bununla birlikte, kamera bölmesinin biraz daha dışarı çıkıntı yapacağı söylenen telefonun, ekran çerçevelerinin de dört taraftan tıraşlanarak, inceltildiği ifade ediliyor.

Tasarımda yapılan bu iyileştirmeler, Pro Max modeli için sızdırılan bilgiler olsa da Pro modelinin de bu güncellemelerden (iPhone 11 Pro’ya kıyasla gövde ve ekran çerçevelerinin incelmesi, kamera çıkıntısının artması) nasibini almış olması kuvvetle muhtemel.

Pro modelleriyle ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise Apple’ın iPhone 11 Pro ve Pro Max’deki gece yeşili renk seçeneği yerine, gece mavisi adı verilen yeni bir lansman rengiyle karşımıza çıkacağı yönünde.

Son olarak tasarım noktasında tüm modellerin suya karşı mukavemet gösterebileceğini, ancak telefonların suya karşı en fazla kaç metre derinlikte, ne kadar kalabileceklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadığını da iPhone 12 serisinin tasarım detayları arasına ekleyelim.

Tam Boyutta Gör

Ekran

Yeni iPhone’larla birlikte LCD, OLED ekran ayrımına son verecek olan Apple; artık tüm modellerde OLED ekran kullanacak. Peki iPhone 12 ekranı kaç inç olacak? İşte model model yeni iPhone’ların ekran özellikleri:

iPhone 12: 475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan 5.4 inç Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı

475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı iPhone 12 Max: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı

460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı iPhone 12 Pro: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper Retina XDR OLED ekran, 10 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi

460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan Süper Retina XDR OLED ekran, 10 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi iPhone 12 Pro Max: 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç Süper Retina XDR OLED ekran, 10 bit renk derinliği, 19.4: 9 en/boy oranı, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi

Apple; Pro modellerde daha yüksek renk derinliğine –10 bit– yer vererek, ekranın gösterebildiği renk sayısını artıracak. Böylelikle kullanıcılara, renk geçişlerinin çok daha yumuşak olduğu daha kaliteli görüntüler sunulmuş olacak.

Ayrıca halihazırda iPad Pro modellerinde kullanılan, 120Hz’e kadar tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisiyle de Pro ve Pro Max modellerinde, daha akıcı bir ekran deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak. Öyle ki Pro takısının yer aldığı yeni iPhone’lar, ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri saniyede 60 defadan 120 defaya kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek.

Tam Boyutta Gör

Apple’ın ekran tarafında gerçekleştireceği bir diğer iyileştirme ise çerçeveleri küçültmek olacak. Servis edilen son bilgilere göre yeni iPhone modelleri, çok daha ince ekran çerçeveleriyle gelecek.

Bununla birlikte, Face ID’nin de yüz tanıma açısının genişleyeceği ve dinamik bölgeleme algoritmasıyla birlikte, daha hızlı çalışacağı belirtiliyor.

Performans

Yeni iPhone’ların tamamı, TSMC’nin 5nm bantlarından çıkan A14 Bionic yonga setinden güç alacak. Saat hızı 3GHz olacağı söylenen yongaya ait bilgiler kısıtlı olsa da A14 Bionic’li yeni iPhone’ların, performans noktasında eline su döktürmeyeceğini kesin.

İlginizi Çekebilir

Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi

Tam Boyutta Gör

Yeni iPhone modelleriyle birlikte hafıza ve RAM kapasitesinde de iyileştirmeye gidecek olan Apple; artık tüm modellerde minimum 128 GB depolama kapasitesine yer verecek. Bu bağlamda iPhone 12 ve 12 Max modelleri için 4 GB RAM ve 128, 256 GB hafıza seçenekleri olacakken, Pro ve Pro Max modelleri içinse 6 GB RAM ile birlikte 128, 256, 512 GB hafıza seçeneklerine yer verilecek.

Batarya

iPhone 11 serisiyle birlikte batarya kanadında büyük bir sıçrama yapan Apple, özellikle iPhone 11 Pro Max’te bir önceki nesil iPhone’a (iPhone Xs Max) kıyasla tam 5 saat daha uzun pil ömrü sunmuştu. Artan pil süresinin altında, yazılımsal optimizasyonlar ve daha verimli çalışan yonga seti gibi faktörler yer alsa da en büyük etmenin daha hacimli bir pile yer verilmesi olduğu su götürmez bir gerçek. Hatta Apple, iPhone 11 serisi kalın ve ağır bulunduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Şirket kendisine yöneltilen eleştirileri dikkate almış olacak ki, yeni iPhone modellerinin daha ince olacağını tasarım bölümünde dile getirmiştik. Bunun bir sonucu olarak da yeni iPhone’ların, iPhone 11 serisine kıyasla daha küçük batarya boyutlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Buna göre iPhone 12’de 2227 mAh, 12 Max’de 2815 mAh, 12 Pro’da 2775 mAh ve 12 Pro Max’te ise 3687 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Batarya boyutları küçülmüş olmasına karşın, 5nm fabrikasyon sürecinden geçerek üretilen A14 Bionic yongasıyla birlikte enerji tüketiminde sağlanacak verimliliğin, pil sürelerine olumlu yönde etki edeceğinden şüphe yok.

Söz konusu batarya olunca, merak edilen diğer bir nokta ise şarj hızı oluyor. Bu bağlamda servis edilen son bilgiler; yeni iPhone modellerinde 20W gücünde kablolu ve kablosuz şarj desteğinin bulunacağı yönünde. Ancak 20W’lık şarj adaptörünün kutudan çıkmayacağı, bu adaptörün haricen satılacağı bildiriliyor. Muhtemelen Pro modellerde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 18W çıkış gücüne sahip bir adaptör bizleri karşılayacaktır. İşbu Pro olmayan modeller olunca ise fiyatın düşük tutulabilmesi adına, kutudan şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmayacağıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Kamera

iPhone 12 serisinin kamera noktasında çıtayı bir üst noktaya taşıyacağı kesin. Apple’ın daha iyi bir kamera deneyimi için Pro takısı yer alan modellerde ana+telefoto+geniş açı kamera kurulumunun yanında, LiDAR tarayıcıya yer vereceği konuşuluyor. iPhone 12 ve 12 Max’de ise ana+geniş açı konfigürasyonu bulunacak.

Peki çoğunlukla otonom araçlarda görmeye alışık olduğumuz ve daha önce yeni iPad Pro’da karşımıza çıkan LiDAR tarayıcı, iPhone 12 Pro/Pro Max’in kamerasına ne gibi yetenekler kazandıracak?

Tam Boyutta Gör

Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro’da kullanıldı. Lazer darbeler aracılığıyla bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçen bu sensör, tıpkı bir radar gibi çalışıyor.

Radardan farklı olarak, radyo dalgaları yerine ışık –lazer darbeleri- kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye lazer ışınları göndererek, bu ışınların gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma süresi arasındaki farkı hesaplayıp, uzaklık ölçümü yapabiliyor. Yani içinde bulunduğu ortama ait mekansal verileri toplayan LiDAR tarayıcısı, ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor.

LiDAR tarayıcılı iPad Pro; bu sayede daha iyi bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunarken, bu sensörün iPhone 12 Pro ve Pro Max’de kullanılmasıyla birlikte, özellikle portre modunun çok daha iyi çalışacağı ifade ediliyor.

Öyle ki LiDAR tarayıcıdan gelen uzaklık verileriyle arka plan ile obje ayrımının daha doğru ve hassas bir şekilde tayin edileceği, buna bağlı olarak da portre modunun iPhone 11 Pro modellerine kıyasla çok daha iyi çalışacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca bu sensörden, düşük ışık koşullarında otomatik odaklamaya yardımcı olması için de istifade edileceği söyleniyor. Hazır düşük ışık demişken; yeni nesil Smart HDR ve pozlama süresinin artırılmasıyla da tüm modeller daha iyi çalışan bir gece moduna sahip olacakken, bu modun Pro takısı yer alan yeni iPhone’lardaki telefoto kamerada da çalışacağı belirtiliyor. Haliyle ışığın yetersiz kaldığı ortamlarda, daha iyi çalışan optik yakınlaştırma ve portre modu özellikleri bizleri bekliyor olabilir.

Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra; Pro modellerdeki telefoto kameranın optik yakınlaştırma kabiliyetinin 2x’den 3x’e çıkartıldığı ve mikrofonların da güçlendirilerek, ses yakınlaştırma özelliğinin biraz daha hassas hale getirildiği söyleniyor.

Bağlantı

2020 itibariyle kullanım alanı genişleyen 5G teknolojisi, artık birçok akıllı telefonda olduğu gibi yeni iPhone’larda da kendine yer bulacak. Bu çerçevede iPhone 12 serisinin tamamı 5G özelliğine sahip olacakken, Pro ve düz modeller destekledikleri frekans bantlarıyla birbirinden ayrışacak. Peki bu ne anlama geliyor?

5G bağlantısında düşük, orta ve yüksek frekans olmak üzere üç farklı banttan yayın yapılıyor. Bu noktada yüksek frekanslara çıkılmasıyla birlikte, veri iletim hızları da artmakta. İşte yeni iPhone modelleri arasındaki bir fark da burada karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Zira Pro modellerin, mmWave (yüksek frekans bandı) olarak bilinen 24GHz ve üstü frekans bantlarını destekleyeceği bildirilirken, iPhone 12 ve 12 Max’in ise 5G bağlantısının 6GHz altındaki orta frekans bandında çalışacağı söyleniyor. Bu da Pro modellerin, hücresel bağlantıda çok daha yüksek veri aktarım hızlarına çıkabileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi

Muhtemel özellikleri yukarıdaki gibi olan yeni iPhone’lar, en çok da fiyatıyla merak uyandırıyor. Peki iPhone 12 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte depolama kapasitesine göre yeni iPhone’ların taşıması beklenen fiyat etiketleri:

iPhone 12

128 GB: 649$

256 GB: 749$

iPhone 12 Max

128 GB: 749$

256 GB: 849$

iPhone 12 Pro

128 GB: 999$

256 GB: 1.099$

512 GB: 1.199$

iPhone 12 Pro Max

128 GB: 1.099$

256 GB: 1.199$

512 GB: 1.399$

iPhone 12 serisinin, ekim ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi beklenen online bir etkinlikte lanse edileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte iPhone 12 ve 12 Max'in yine ekim ayı içerisinde satışa sunulacağı, iPhone 12 Pro ve Pro Max'inse kasım ayında satışa çıkacağı bildiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.