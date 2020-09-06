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    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler

    iPhone 12 serisi için geri sayım başladı. Peki yeni iPhone'lar bizlere neler sunacak? İşte tasarımından özelliklerine, fiyatından çıkış tarihine kadar iPhone 12 modelleri hakkında tüm bilinenler!
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    iPhone 12 modelleri, şüphesiz ki 2020’nin en çok merak edilen akıllı telefonlarından. Ancak sızıntı kazanının fokur fokur kaynadığı iPhone 12 serisi hakkında o kadar çok bilgi sızmış durumda ki telefonların çok az merak uyandıran yanı kalmış durumda. İşte şimdiye kadarki en tutarlı iPhone 12 sızıntılarından derlediklerimize göre yeni iPhone'ların tasarımı, özellikleri ve fiyatı!

    Ayrıca Bkz. "COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz"

    Dört yeni model duyurulacak

    Geçtiğimiz yıl iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle karşımıza çıkan Apple; bu sene 6.1 inç ekranlı baz modele Max takısı ekleyerek bunu iPhone 12 Max olarak adlandıracakken, seriye daha küçük ekrana (5.4 inç) sahip yeni bir modeli ilave ederek de bu cihazı, iPhone 12 olarak piyasaya sürecek. Dolayısıyla bizleri iPhone 12/Max/Pro/Pro Max modellerinden oluşan, 4 üyeli yeni bir iPhone serisi bekliyor.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Model model iPhone 12 ailesinin özellikleri

    2017’de lanse ettiği iPhone X ile yeni bir tasarım diline geçiş yapan Apple, 2020 iPhone modelleri ile birlikte bu tasarımı revize edecek. Öyle ki iPhone 6’dan beri süregelen yuvarlatılmış köşeler, tıpkı iPhone 4 ve iPhone 5 modellerinde olduğu gibi daha keskin hatlara yerini bırakacak. Bunun bir sonucu olarak da yine iPhone 6 ile birlikte kullanılmaya başlanan, kenarları hafif eğimli 2.5D cam yerine de 2D kavissiz cam kullanılacak.

    Bu tasarım detayları telefonların tamamı için geçerliyken, Pro ve düz modeller gövdelerinde kullanılan materyal ile birbirlerinden ayrışacak.

    Kenarları düzleştirilen bu gövde, iPhone 12 ve 12 Max modellerinde alüminyum malzemeden üretilecekken, Pro modellerde ise cerrahi sınıf paslanmaz çelik ile güçlendirilecek. Ayrıca telefonların önü gibi arkasının da cam olacağını, bu camın Pro takısı yer alan modellerde, daha az parmak izi bırakan mat bir kaplamaya sahip olacağını da söylemeden geçmeyelim.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Pro Max modelinin teknik çizim dosyasının sızdırılmış olması, bu telefonun tasarım detayları hakkında diğer modellere kıyasla biraz daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12 Pro Max; selefi iPhone 11 Pro Max’e nazaran 0.7 mm daha ince -yani 7.4 mm kalınlığında– olacak. Bununla birlikte, kamera bölmesinin biraz daha dışarı çıkıntı yapacağı söylenen telefonun, ekran çerçevelerinin de dört taraftan tıraşlanarak, inceltildiği ifade ediliyor.

    Tasarımda yapılan bu iyileştirmeler, Pro Max modeli için sızdırılan bilgiler olsa da Pro modelinin de bu güncellemelerden (iPhone 11 Pro’ya kıyasla gövde ve ekran çerçevelerinin incelmesi, kamera çıkıntısının artması) nasibini almış olması kuvvetle muhtemel.

    Pro modelleriyle ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise Apple’ın iPhone 11 Pro ve Pro Max’deki gece yeşili renk seçeneği yerine, gece mavisi adı verilen yeni bir lansman rengiyle karşımıza çıkacağı yönünde.

    Son olarak tasarım noktasında tüm modellerin suya karşı mukavemet gösterebileceğini, ancak telefonların suya karşı en fazla kaç metre derinlikte, ne kadar kalabileceklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadığını da iPhone 12 serisinin tasarım detayları arasına ekleyelim.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Ekran

    Yeni iPhone’larla birlikte LCD, OLED ekran ayrımına son verecek olan Apple; artık tüm modellerde OLED ekran kullanacak. Peki iPhone 12 ekranı kaç inç olacak? İşte model model yeni iPhone’ların ekran özellikleri:

    • iPhone 12: 475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan 5.4 inç Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı
    • iPhone 12 Max: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper Retina OLED ekran, 8 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 60Hz yenileme hızı
    • iPhone 12 Pro: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper Retina XDR OLED ekran, 10 bit renk derinliği, 19.5: 9 en/boy oranı, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi
    • iPhone 12 Pro Max: 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç Süper Retina XDR OLED ekran, 10 bit renk derinliği, 19.4: 9 en/boy oranı, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi

    Apple; Pro modellerde daha yüksek renk derinliğine –10 bit– yer vererek, ekranın gösterebildiği renk sayısını artıracak. Böylelikle kullanıcılara, renk geçişlerinin çok daha yumuşak olduğu daha kaliteli görüntüler sunulmuş olacak.

    Ayrıca halihazırda iPad Pro modellerinde kullanılan, 120Hz’e kadar tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisiyle de Pro ve Pro Max modellerinde, daha akıcı bir ekran deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak. Öyle ki Pro takısının yer aldığı yeni iPhone’lar, ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri saniyede 60 defadan 120 defaya kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Apple’ın ekran tarafında gerçekleştireceği bir diğer iyileştirme ise çerçeveleri küçültmek olacak. Servis edilen son bilgilere göre yeni iPhone modelleri, çok daha ince ekran çerçeveleriyle gelecek.

    Bununla birlikte, Face ID’nin de yüz tanıma açısının genişleyeceği ve dinamik bölgeleme algoritmasıyla birlikte, daha hızlı çalışacağı belirtiliyor.

    Performans

    Yeni iPhone’ların tamamı, TSMC’nin 5nm bantlarından çıkan A14 Bionic yonga setinden güç alacak. Saat hızı 3GHz olacağı söylenen yongaya ait bilgiler kısıtlı olsa da A14 Bionic’li yeni iPhone’ların, performans noktasında eline su döktürmeyeceğini kesin.

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    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Yeni iPhone modelleriyle birlikte hafıza ve RAM kapasitesinde de iyileştirmeye gidecek olan Apple; artık tüm modellerde minimum 128 GB depolama kapasitesine yer verecek. Bu bağlamda iPhone 12 ve 12 Max modelleri için 4 GB RAM ve 128, 256 GB hafıza seçenekleri olacakken, Pro ve Pro Max modelleri içinse 6 GB RAM ile birlikte 128, 256, 512 GB hafıza seçeneklerine yer verilecek.

    Batarya

    iPhone 11 serisiyle birlikte batarya kanadında büyük bir sıçrama yapan Apple, özellikle iPhone 11 Pro Max’te bir önceki nesil iPhone’a (iPhone Xs Max) kıyasla tam 5 saat daha uzun pil ömrü sunmuştu. Artan pil süresinin altında, yazılımsal optimizasyonlar ve daha verimli çalışan yonga seti gibi faktörler yer alsa da en büyük etmenin daha hacimli bir pile yer verilmesi olduğu su götürmez bir gerçek. Hatta Apple, iPhone 11 serisi kalın ve ağır bulunduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

    Şirket kendisine yöneltilen eleştirileri dikkate almış olacak ki, yeni iPhone modellerinin daha ince olacağını tasarım bölümünde dile getirmiştik. Bunun bir sonucu olarak da yeni iPhone’ların, iPhone 11 serisine kıyasla daha küçük batarya boyutlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Buna göre iPhone 12’de 2227 mAh, 12 Max’de 2815 mAh, 12 Pro’da 2775 mAh ve 12 Pro Max’te ise 3687 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

    Batarya boyutları küçülmüş olmasına karşın, 5nm fabrikasyon sürecinden geçerek üretilen A14 Bionic yongasıyla birlikte enerji tüketiminde sağlanacak verimliliğin, pil sürelerine olumlu yönde etki edeceğinden şüphe yok.

    Söz konusu batarya olunca, merak edilen diğer bir nokta ise şarj hızı oluyor. Bu bağlamda servis edilen son bilgiler; yeni iPhone modellerinde 20W gücünde kablolu ve kablosuz şarj desteğinin bulunacağı yönünde. Ancak 20W’lık şarj adaptörünün kutudan çıkmayacağı, bu adaptörün haricen satılacağı bildiriliyor. Muhtemelen Pro modellerde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 18W çıkış gücüne sahip bir adaptör bizleri karşılayacaktır. İşbu Pro olmayan modeller olunca ise fiyatın düşük tutulabilmesi adına, kutudan şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmayacağıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunuyor.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Kamera

    iPhone 12 serisinin kamera noktasında çıtayı bir üst noktaya taşıyacağı kesin. Apple’ın daha iyi bir kamera deneyimi için Pro takısı yer alan modellerde ana+telefoto+geniş açı kamera kurulumunun yanında, LiDAR tarayıcıya yer vereceği konuşuluyor. iPhone 12 ve 12 Max’de ise ana+geniş açı konfigürasyonu bulunacak.

    Peki çoğunlukla otonom araçlarda görmeye alışık olduğumuz ve daha önce yeni iPad Pro’da karşımıza çıkan LiDAR tarayıcı, iPhone 12 Pro/Pro Max’in kamerasına ne gibi yetenekler kazandıracak?

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro’da kullanıldı. Lazer darbeler aracılığıyla bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçen bu sensör, tıpkı bir radar gibi çalışıyor.

    Radardan farklı olarak, radyo dalgaları yerine ışık –lazer darbeleri- kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye lazer ışınları göndererek, bu ışınların gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma süresi arasındaki farkı hesaplayıp, uzaklık ölçümü yapabiliyor. Yani içinde bulunduğu ortama ait mekansal verileri toplayan LiDAR tarayıcısı, ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor.

    LiDAR tarayıcılı iPad Pro; bu sayede daha iyi bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunarken, bu sensörün iPhone 12 Pro ve Pro Max’de kullanılmasıyla birlikte, özellikle portre modunun çok daha iyi çalışacağı ifade ediliyor.

    Öyle ki LiDAR tarayıcıdan gelen uzaklık verileriyle arka plan ile obje ayrımının daha doğru ve hassas bir şekilde tayin edileceği, buna bağlı olarak da portre modunun iPhone 11 Pro modellerine kıyasla çok daha iyi çalışacağı belirtiliyor.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
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    Ayrıca bu sensörden, düşük ışık koşullarında otomatik odaklamaya yardımcı olması için de istifade edileceği söyleniyor. Hazır düşük ışık demişken; yeni nesil Smart HDR ve pozlama süresinin artırılmasıyla da tüm modeller daha iyi çalışan bir gece moduna sahip olacakken, bu modun Pro takısı yer alan yeni iPhone’lardaki telefoto kamerada da çalışacağı belirtiliyor. Haliyle ışığın yetersiz kaldığı ortamlarda, daha iyi çalışan optik yakınlaştırma ve portre modu özellikleri bizleri bekliyor olabilir.

    Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra; Pro modellerdeki telefoto kameranın optik yakınlaştırma kabiliyetinin 2x’den 3x’e çıkartıldığı ve mikrofonların da güçlendirilerek, ses yakınlaştırma özelliğinin biraz daha hassas hale getirildiği söyleniyor.

    Bağlantı

    2020 itibariyle kullanım alanı genişleyen 5G teknolojisi, artık birçok akıllı telefonda olduğu gibi yeni iPhone’larda da kendine yer bulacak. Bu çerçevede iPhone 12 serisinin tamamı 5G özelliğine sahip olacakken, Pro ve düz modeller destekledikleri frekans bantlarıyla birbirinden ayrışacak. Peki bu ne anlama geliyor?

    5G bağlantısında düşük, orta ve yüksek frekans olmak üzere üç farklı banttan yayın yapılıyor. Bu noktada yüksek frekanslara çıkılmasıyla birlikte, veri iletim hızları da artmakta. İşte yeni iPhone modelleri arasındaki bir fark da burada karşımıza çıkacak gibi duruyor.

    Zira Pro modellerin, mmWave (yüksek frekans bandı) olarak bilinen 24GHz ve üstü frekans bantlarını destekleyeceği bildirilirken, iPhone 12 ve 12 Max’in ise 5G bağlantısının 6GHz altındaki orta frekans bandında çalışacağı söyleniyor. Bu da Pro modellerin, hücresel bağlantıda çok daha yüksek veri aktarım hızlarına çıkabileceği anlamına geliyor.

    Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi

    Muhtemel özellikleri yukarıdaki gibi olan yeni iPhone’lar, en çok da fiyatıyla merak uyandırıyor. Peki iPhone 12 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte depolama kapasitesine göre yeni iPhone’ların taşıması beklenen fiyat etiketleri:

    iPhone 12

    • 128 GB: 649$ 
    • 256 GB: 749$ 

    iPhone 12 Max

    • 128 GB: 749$
    • 256 GB: 849$

    iPhone 12 Pro

    • 128 GB: 999$
    • 256 GB: 1.099$
    • 512 GB: 1.199$

    iPhone 12 Pro Max

    • 128 GB: 1.099$
    • 256 GB: 1.199$
    • 512 GB: 1.399$

    iPhone 12 serisinin, ekim ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi beklenen online bir etkinlikte lanse edileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte iPhone 12 ve 12 Max'in yine ekim ayı içerisinde satışa sunulacağı, iPhone 12 Pro ve Pro Max'inse kasım ayında satışa çıkacağı bildiriliyor.



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    Clusive 4 gün en beğenilen
    Millet 2 haftalık minimum ücreti ile alıyor. Biz ise..... Bizi bu hallere düşürenlere yazıklar olsun.
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    Holk (Holk Holk) 4 gün
    Bu fiyattan çıkarsa Apple fiyat performansın kralı olur...
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    ergenius (vedat bişkin) 4 gün
    Leş batarya. Hiçbir şekilde 650$ başlayan telefonlara 2200, 2600 mAh batarya konulması savunulamaz. Rakiplerin 200-300$ bandına 5binli bataryalar koyabiliyorken. 30W şarj aletini en ucuz modellere aktarabiliyorken Apple'ın yaptığı tek şey zaten bizi seçen seçmeye devam ediyor deyip bir nevi sosyal deney gibi bir şey. Diğer markalara bakmadan Apple alanlar var ama azalıyor
    Leş batarya. Hiçbir şekilde 650$ başlayan telefonlara 2200, 2600 mAh batarya konulması savunulamaz. Rakiplerin 200-300$ bandına 5binli bataryalar koyabiliyorken...
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    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    EMINX84 (emre zanbak) 2 gün
    Ne güzel adamlar bir ay çalışıyor alıyor ve üzerine bir sürü parası cebine kalıyor. Hiç şansımız yok maalesef, 3000 dolar aylık alabilirken artık 1000 dolar bile mümkün değil.
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    kartal172 (Cemil ) 2 gün (düzenlendi)
    Telefon telefon değil profesyonel iş merkezi gibi bir şey. Özellikle ses, kulaklık ve video edit için biçilmiş kaftan.



    Ha alabilir miyiz? Ben bilmem damat bilir!
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    Kara_06 (Kaan Yanmaz) 2 gün
    Arkadaş adamlar kaç yıldır aynı paralara üst model alıyor bizde ise her sene önceki senenin lansman fiyatına zam geliyor.
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    MrDj 3 gün
    Marka , model farketmez çirkin , çirkindir.

    Asıl sorun tüketim çılgınlığını körüklemek .

    Bakınız: 6-8 gb ram-ler , 8 çekirdekli işlemciler , 4 lü kameralar.

    Sadece pil teknolojisi gelişmiyor.

    Günün sonunda canon,nikon gibi resim çekemeyecek , bir bilgisayar , bir playstation gibi oyunu oynayamayacak

    cihazlara bu kadar gereksiz özellik yüklenmesi tuhaf.
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    eyoruk 3 gün
    Tanıtım bugün mü olacak ?
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 3 gün eyoruk
    Bugün basın duyurusuyla yeni iPhone’ların ne zaman tanıtılacağı açıklanacak
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    crazywinner3 3 gün
    Çentik haricinde güzel telefonlar. 120hz yenileme hızı ile harika bir deneyim sunabilir. Biz alamayız gerçi
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    0ldskool (Old is Koool) 3 gün
    iPhone 5 benzeri keskin kenarli tasarim cok yakismis. Bakalim bu tasarimla mi tanitilacak.
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    özgürbarıs 3 gün
    millet bir maaşıyla alıyor bu telefonları. Bizde kedinin çiğere baktığı gibi sadece bakıyoruz.
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    zingfth (Fatih EMİR) 3 gün
    Beyler, 12ile 12pro arasında 350$ farka değer mi ? Çok kararsız kaldım. telefonu alıp uzun süre kullanan biriyim ama ne bileyim 250$ da 2.000tl yapıyor.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 3 gün zingfth
    O dediğiniz fark vergilerler 3500 TL’ye yakın oluyor. Aradaki kamera özelliklerinden, ekranda kullanılan panele, Hz, çerçeve, materyal yapısı, ram; epey fark olacak. Düz seri fiyat/performans odaklı bir seri, Pro serisi üst performans performans odaklı bir seri. Ama düz 12’de sizi üzmez.
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    Hayvangibicalıstım (bilal bayhan) 3 gün zingfth
    Ekran boyutu tercihinize göre seçin.
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    MrDj 3 gün
    Bence Steve Jobs'tan hiçbirşey öğrenmemişler.

    Kamera çıkıntısı en çirkin cihazlardan biri.

    Yanlış hatırlamıyorsam tasarımcılarıda ayrılmıştı.
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    Backspace7 (Sertaç backspace7) 3 gün MrDj
    Valla kamera cikintisi olarak samsung s20 ultranin eline herhalde kimse su dokemez. Bence iphone kamera cikintilari ve tasarimlari bir nebze olsun daha iyi gibi geliyor bana
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    11421 kez okundu.
    41 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

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