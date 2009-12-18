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Video: Intel Finlandiya mühendislerinin ilginç gösterisi, izleyin!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,6b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Finlandiya'dan bazı mühendisler ilginç bir deneyime imza attılar. Intel'in televizyon reklamlarında sıkça duyduğumuz kısa reklam müziğini farklı bir şekilde seslendirmek isteyen mühendisler, bu deneyimde top ve gülle kullanmayı tercih etmişler, ancak bir farkla! İzleyin.

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır. Eğer izleyemiyorsunuz hem videoyu izlemek hem de çalışma hakkında kapsamlı bilgi edinmek için bu adresi kullanabilirsiniz.


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kuu1x 9 yıl
Visi Nelye Golme Gaksi İksi dolma
İşleri güçleri yok mu ya
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MissYou 9 yıl

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psikoefee 9 yıl
adamların başka işleri kalmadı galiba eğlenecek yer arıyorlar :D
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IgorStravinsky 9 yıl
Yok artık ya hakikaten
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KiLLeR© 9 yıl
Intel'de de lale devri başladı desenize.
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The souls migration 9 yıl
muhaha fake video ancak güzel reklam..
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-dehşet- 9 yıl
The souls migration

muhaha fake video ancak güzel reklam..



Aynen gerçek değil.Düşünsenize birinin hedefi şaşırıp süngere düşmediğini.
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DenizSupra 9 yıl
Çok ilginç bi deneme olmuş
Ama ilk nota biraz erken vuruyor
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No Way Out 9 yıl
Paradan kafayı yemişler artık.
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marantz 9 yıl
yok artık
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teknikkonular 9 yıl
Ne bilim, editör konu açınca ciddi bir denay sandım.
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Kartal Göz 9 yıl
Bu arada o adamların canları yanmaz mı ya bayağı sert yapışıyorlar borulara gel de "asılsızdır" diye düşünme.

teknikkonular

Ne bilim, editör konu açınca ciddi bir denay sandım.


Her şeyde bir hayır vardır.
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