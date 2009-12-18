Video: Intel Finlandiya mühendislerinin ilginç gösterisi, izleyin!

Intel Finlandiya'dan bazı mühendisler ilginç bir deneyime imza attılar. Intel'in televizyon reklamlarında sıkça duyduğumuz kısa reklam müziğini farklı bir şekilde seslendirmek isteyen mühendisler, bu deneyimde top ve gülle kullanmayı tercih etmişler, ancak bir farkla! İzleyin.

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