ViewSonic entegre DVD oynatıcısına sahip LCD HDTV'sini lanse etti

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı LCD monitörler ile ülkemizde de popüler olan ViewSonic, hazırladığı yeni LCD HDTV'sini duyurdu. Firmanın N2201w kod adlı 22" boyutundaki yeni televizyonu 1680x1050 çözünürlüğünü destekliyor. Segmentndeki pek çok modelden farklı olarka dahili DVD oynatıcısı da bulunan yeni ürün hem monitör, hem tv hem de DVD çalar olarak kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor.

Tepki süresi 5ms olarak belirlenen 16:9 görüntü destekli ViewSonic N2201w'nin karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık değeri ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. Ayrıca 1080i uyumlu olan HDTV, ATSC/NTSC/QAM destekli dahili tv alıcısına sahip. HDMI konnektörüyle gelen LCD HDTV'de ek olarak komponent, kompozit ve S-video gibi analog girişler de bulunuyor.

429$'lık etiket fiyatına sahip olan ViewSonic N2201w yurt dışında kullanıma sunulmuş durumda.

Tam Boyutta Gör