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ViewSonic Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini tanıttı: VOT132

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini tanıttı: VOT132
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Son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak hazırladığı LCD monitörler ile tanınan ViewSonic, agresif bir büyüme planı çerçevesinde ürün gamına yeni çözümler eklemeye devam ediyor. Firma bugün yaptığı açıklama ile Nvidia ION platformunu temel alan VOT132 isimli yeni nettop sistemini tanıttı. Kompakt yapısı ve şık tasarımı ile dikkat çeken yeni nettop, 190 x 135 x 24 mm boyutlarında ve sadece 500 gram ağırlığında. Minimal çizgilerine rağmen sahip olduğu teknik detaylarla dikkat çekmeyi başaran VOT132, Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor.

Depolama için 320GB kapasiteli sabit disk ile birlikte 2GB sistem belleğine sahip olan mini-bilgisayar, ION platformu kapsamında Nvidia'nın GeForce 9400M entegre grafik birimini de beraberinde getiriyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yeni nesil oyunlar olmasa bile güncel pek çok yapımı kabul edilebilir ayar seviyelerinde oynatabildiği belirtilen grafik birimi, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Yeni nesil monitörler ve HDTV'lerle tek kablo bağlantısı için HDMI konnektörüne sahip olan sistemde DVI çıkışı da bulunuyor.

Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran ViewSonic VOT132, bir yıllık garanti ile 500$'lık etiket fiyatı üzerinden yurt dışında satışa sunuluyor.

ViewSonic Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini tanıttı: VOT132
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ViewSonic Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini tanıttı: VOT132
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yekoo 10 yıl
çok güzel olmuş ion'un çıkmasıyla atom platformuna renk geldi.
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sadtneverdie 10 yıl
nettop değilde klavye çok hoşmuş mac klavyesine benziyor :D
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baycalh 10 yıl
Gerçekten de görünüm 10 üzerinden 10. İçindeki bileşenler de günlük kullanım için gayet yeterli.
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OlcaytoHun 10 yıl
Vuuuvv, çok çok şık bir nettop olmuş. Bu firmaya da bu yakışırdı zaten.
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yonex78 10 yıl
wiewsonic monitörde iyi nettop da güzele benziyor konfigrasyon olarak da iyi
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Penryn 10 yıl
Bu markayı çok seviyorum.Full hd film izlemek için güzel bir ürün.
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