ViewSonic uygun fiyatlı monitörünü duyurdu

ViewSonic VA2409 özellikleri ve fiyatı
ViewSonic VA2409 monitör modeli 24 inçlik SuperClear IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 3 kenarı ince olduğu için daha kompakt bir yapıda olan ekran 16.7 milyon renge sahip ve sRGB renk uzayının yüzde 104’ünü kapsıyor. Ekran 75Hz tazeleme hızına sahip.
Dahili hoparlörler sayesinde ek bir donanıma gerek bırakmayan monitör gözleri yormayan bir renk filtresine sahip. Oyun, sinema, metin, mono gibi farklı görüntü modları da mevcut. Bağlantı tarafında HDMI, VGA, USB 3.2 Tip-C, 3.5mm jak girişi yer alıyor. ViewSonic VA2409 monitör modeli 200$ civarı bir fiyat etiketi ile satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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