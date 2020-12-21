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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı

    ViewBoard Pen Display standart bir çizim ekranı görevi görüyor. ViewBoard Notepad ise kağıt üzerine yazdığınız karakterleri bilgisayara aktarabilen bir panel konumunda.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
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    ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı
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    Pandemi dönemi ile birlikte pek çok iş kolunun eve taşınması bazı ürün gruplarına olan ilgiyi arttırdı. Biraz kısıtlı kalsa da interaktif veya taşınabilir ekranlar bu dönemde ilgi görmeye başladı.

    ViewSonic interaktif ekranlar

    ViewSonic harici bir interaktif ekran arayan tüketiciler için rakiplerine göre uygun fiyat etiketlerine sahip iki ekran duyurdu. Bir tanesi çizim ekranı iken diğer ürün kalemin hareketlerini aktaran panel tasarımında.

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    ViewBoard Pen Display çizim ekranı 13.3 inç boyutunda ve elektromanyetik patentli bir kaleme sahip. Batarya gerektirmeyen kalem; ekranda 8192 basınç hassasiyet seviyesine ve +/- 60 derece eğime ulaşabiliyor.

    Gecikme süresi 30ms altında olan ekran 1Kg altında bir ağırlığa sahip. USB-C bağlantısı üzerinden bilgisayarlara veri aktarabilen akıllı ekran 350$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

    ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı
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    ViewBoard Notepad ise 7.5 inç boyutlarında ve elektromanyetik kalemin kağıt üzerindeki hareketlerini uyumlu uygulamaya aktarabiliyor. Bu bakımdan standart bir kağıt veya defter kullanmanız mümkün oluyor. 4096 baskı hassasiyet seviyesi olan kalemde standart mürekkep kullanılıyor. USB Tip-C ile bağlantı kuran ViewBoard Notepad için 70$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/276219/viewsonic-introduces-the-viewboard-pen-display-and-viewboard-notepad-interactive-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında kalem yapmış ama ekranı da satalım demişler.
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