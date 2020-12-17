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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

    Bu ay içerisinde kutlanacak önemli gün ve bayramlarda Zoom uygulaması da 40 dakikalık görüntülü görüşme sınırını kaldırıyor. 20 günde 3 farklı kutlama olacak.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek
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    2020 yılının en iyi uygulamaları arasına giren ve en iyi görüntülü görüşme uygulaması seçilen Zoom ücretsiz olarak sunduğu sınırsız görüşme kampanyasını yeni yıla kadar uzatmaya karar verdi.

    Önemli günlerde sınırsız

    Yapılan açıklamaya göre Zoom uygulamasının normal şartlarda sunduğu 40 dakikalık kesintisiz ve ücretsiz görüşme sınırı belirli günlerde sınırsız hale gelecek. Bunlar genelde bir kaç günlük süreler olacak.

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    17 Aralık 02.00 – 18 Aralık 22.00

    23 Aralık 02.00 – 25 Aralık 22.00

    30 Aralık 02.00- 1 Ocak 22.00 saatleri arasında Zoom görüşmeleri sınırsız hale getirilecek. Bu tarihler Hanukkah, Noel, Kwanzaa gibi belirli dini bayramları kapsıyor. Sonrasında yine 40 dakikalık sınır geri gelecek.



    https://www.engadget.com/zoom-holidays-015545763.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eba ya entegre edilmese kimse dönüp yüzüne bakmazdı.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zoom kullanan fazla yer kaldı mı bilmiyorum ama üniversiteler falan Google ile anlaşmaya giderek Google Meet kullanıyorlar artık
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    soneday (Soner Çakır) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bukadar kullanışsız bir program
    nasıl bukadar tutuldu pes
    login olurken bile 50 takla atıyorsun
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