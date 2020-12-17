Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

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2020 yılının en iyi uygulamaları arasına giren ve en iyi görüntülü görüşme uygulaması seçilen Zoom ücretsiz olarak sunduğu sınırsız görüşme kampanyasını yeni yıla kadar uzatmaya karar verdi.

Önemli günlerde sınırsız

Yapılan açıklamaya göre Zoom uygulamasının normal şartlarda sunduğu 40 dakikalık kesintisiz ve ücretsiz görüşme sınırı belirli günlerde sınırsız hale gelecek. Bunlar genelde bir kaç günlük süreler olacak.

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17 Aralık 02.00 – 18 Aralık 22.00

23 Aralık 02.00 – 25 Aralık 22.00

30 Aralık 02.00- 1 Ocak 22.00 saatleri arasında Zoom görüşmeleri sınırsız hale getirilecek. Bu tarihler Hanukkah, Noel, Kwanzaa gibi belirli dini bayramları kapsıyor. Sonrasında yine 40 dakikalık sınır geri gelecek.

https://www.engadget.com/zoom-holidays-015545763.html

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