ViewSonic'ten 1 ms tepkime süreli Full HD monitör: VX2739wm

LCD Monitör pazarının önemli isimlerinden ViewSonic, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni monitörünü satışa sunuyor. Viewsonic VX2739wm olarak isimlendirilen monitör kullanıcılara 1 ms tepkime süresi vaadediyor. 27 inç'lik boyuta ve Full HD çözünürlüğe sahip olan monitör, sahip olduğu 1 ms tepkime süresi ile sınıfındaki rakiplerine fark atacak gibi görünüyor. Piyano siyahı tasarıma sahip olan LCD monitör, 2W'lık SRS Premium Sound stereo hoparlöre, 4 adet USB 2.0 girişine sahip. 100.000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan ViewSonic VX2739wm'de parlaklık seviyesi 300 cd/m2 olarak belirlenmiş. ViewSonic, bu modelinde HDMI, DVI ve VGA girişlerine yer vermiş.
ViewSonic'in 1 ms'lik tepkime süresi ile dikkat çeken 27 inç'lik Full HD monitörünün 350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarının başladığı belirtildi.
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aynı monitörü kullanmaktayım bahsettiğiniz sorunlardan hiç birisi bende yok. sanıyorum ekran kartınız ile alakalı bir durum; yinede emin olmak için zamanı geçmeden başka ekran kartı ile deneyin sorun varsa gidip değiştirin...
Bildigim kadariyla LCD ler teknik olarak CRT deneyimi sunamazlar.CRT deneyimi icin sanirim SAMOLED leri bekleyecez.
Saygılarımla
Kimin panellerini kullanıyor wiewsonic?
biz 22 inç'i 350 usd ye aldık.pahalı almışız.