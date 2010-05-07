ViewSonic'ten 1 ms tepkime süreli Full HD monitör: VX2739wm

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LCD Monitör pazarının önemli isimlerinden ViewSonic, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni monitörünü satışa sunuyor. Viewsonic VX2739wm olarak isimlendirilen monitör kullanıcılara 1 ms tepkime süresi vaadediyor. 27 inç'lik boyuta ve Full HD çözünürlüğe sahip olan monitör, sahip olduğu 1 ms tepkime süresi ile sınıfındaki rakiplerine fark atacak gibi görünüyor. Piyano siyahı tasarıma sahip olan LCD monitör, 2W'lık SRS Premium Sound stereo hoparlöre, 4 adet USB 2.0 girişine sahip. 100.000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan ViewSonic VX2739wm'de parlaklık seviyesi 300 cd/m2 olarak belirlenmiş. ViewSonic, bu modelinde HDMI, DVI ve VGA girişlerine yer vermiş.

ViewSonic'in 1 ms'lik tepkime süresi ile dikkat çeken 27 inç'lik Full HD monitörünün 350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarının başladığı belirtildi.