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ViewSonic'ten 1 ms tepkime süreli Full HD monitör: VX2739wm

ViewSonic, 1 ms tepkime süreli Full HD monitörünü satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,6b
1
35
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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ViewSonic'ten 1 ms tepkime süreli Full HD monitör: VX2739wm
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LCD Monitör pazarının önemli isimlerinden ViewSonic, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni monitörünü satışa sunuyor. Viewsonic VX2739wm olarak isimlendirilen monitör kullanıcılara 1 ms tepkime süresi vaadediyor. 27 inç'lik boyuta ve Full HD çözünürlüğe sahip olan monitör, sahip olduğu 1 ms tepkime süresi ile sınıfındaki rakiplerine fark atacak gibi görünüyor. Piyano siyahı tasarıma sahip olan LCD monitör, 2W'lık SRS Premium Sound stereo hoparlöre, 4 adet USB 2.0 girişine sahip. 100.000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan ViewSonic VX2739wm'de parlaklık seviyesi 300 cd/m2 olarak belirlenmiş. ViewSonic, bu modelinde HDMI, DVI ve VGA girişlerine yer vermiş.

ViewSonic'in 1 ms'lik tepkime süresi ile dikkat çeken 27 inç'lik Full HD monitörünün 350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarının başladığı belirtildi.

ViewSonic'ten 1 ms tepkime süreli Full HD monitör: VX2739wm
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar wiewsonic 27 inc monitörünü 2 gün önce vatan bilgisayardan aldım ürün güzel masaüstünde falan ama pes de ve crysıs de mouse sağa sola çevirmemde oyuncu değilde etrafı hafif bi buğlanma oluyor keza aynı şekilde buna benzer mesela hitfilm.com sitesine girdiğimde başta afişlerin sırayla geçişleri sırasında o bölümde titreme oluyor hafif bunların sebebi ekran kartımdanmıdır yoksa monitörde mi bişe var monitördense günü geçmeden değiştiriyim yardım ederseniz sevinirim bu arada ekran kartım nvdia 9800 şimdiden tşkler.
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komiks 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar wiewsonic 27 inc monitörünü 2 gün önce vatan bilgisayardan aldım ürün güzel masaüstünde falan ama pes de ve crysıs de mouse sağa sola çevirmemde oyuncu değilde etrafı hafif bi buğlanma oluyor keza aynı şekilde buna benzer mesela hitfilm.com sitesine girdiğimde başta afişlerin sırayla geçişleri sırasında o bölümde titreme oluyor hafif bunların sebebi ekran kartımdanmıdır yoksa monitörde mi bişe var monitördense günü geçmeden değiştiriyim yardım ederseniz sevinirim bu arada ekran kartım nvdia 9800 şimdiden tşkler.


aynı monitörü kullanmaktayım bahsettiğiniz sorunlardan hiç birisi bende yok. sanıyorum ekran kartınız ile alakalı bir durum; yinede emin olmak için zamanı geçmeden başka ekran kartı ile deneyin sorun varsa gidip değiştirin...
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alcon11 9 yıl
vay bee. ben ilk yorumu yazarken imla hatası var diye düşünmüştüm .gerçekten 350 dolarmış fiyatı:))
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Furkan* 9 yıl
Gerçekten güzelmiş
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DeepNote 9 yıl
Gerçekten 1 ms, yani neredeyse tepki süresini sıfıra indirebilmek mümkün mü? Yoksa her zaman yapıldığı gibi matematiği mi konuşturmuşlar? Ayrıca pratikte bize ne faydası olacak.Örneğin oyunlarda crt deneyimi sunabilir mi?
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killnOd 9 yıl
farmakoloji

Gerçekten 1 ms, yani neredeyse tepki süresini sıfıra indirebilmek mümkün mü? Yoksa her zaman yapıldığı gibi matematiği mi konuşturmuşlar? Ayrıca pratikte bize ne faydası olacak.Örneğin oyunlarda crt deneyimi sunabilir mi?


Bildigim kadariyla LCD ler teknik olarak CRT deneyimi sunamazlar.CRT deneyimi icin sanirim SAMOLED leri bekleyecez.
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Highminded 9 yıl
27" ekran genişliğindeki bir monitör için monitör gayet uygun bir fiyat Türkiye'de 400$'ı geçmezse alınabilir. 27" bir 3D monitörün 350$'a satılması bu teknolojinin yeni olduğu göz önüne alındığında fantastik bir beklenti olurdu. Bu boyuttaki bir monitör için çözünürlüğün düşük kaldığı fikrine katılıyorum. 1ms'nin bir pazarlama taktiği olduğunu ve görüntü kalitesinde pek bir fark yaratmayacağını düşünmekle birlikte VX koduyla piyasaya sürülmesi bu monitörün tatmin edici bir görüntü kalitesi sunacağı izlenimini uyandırmaktadır. Çünkü VX kodu monitörler Viewsonic'in yüksek performanslı eğlence monitörleri için isim vermekte kullandığı koddur. VG işletmeler için sunulan multimedya monitörleri, VP profesyonel grafik tasarımları (çizim, modelleme..) için optimize dilmiş monitörleri, VA ise fiyat performans düzeyinin gözönünde tutulduğu hesaplı monitörlerini simgeler.
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tarkancek 9 yıl
çok şık ve özellikleride süper bu fiyata bu monitör kaçmaz..
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milyondabir 9 yıl
3D OLSAYDI BİRDE SÜPER OLURDU TABİ COK SEYMİ İSTEMİS OLURDUK O ZAMAN
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taskin57 9 yıl
Bu özelliklerde bir monitör için uygun fiyat. Ancak ülkemizde yaklaşık 2 misli fiyata satılır... Eee pırlanta alımında vergi yok ama her türlü elektronikte ÖTV var ne de olsa...
Saygılarımla
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mavizaman 9 yıl
27" için ucuz geldi 350$
Kimin panellerini kullanıyor wiewsonic?
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Melih Vayvalak 9 yıl
Herşeyiyle mükemmel bi mönitör
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alcon11 9 yıl
350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarının başladığı belirtildi.
biz 22 inç'i 350 usd ye aldık.pahalı almışız.
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killnOd 9 yıl
Simdik bu 1ms hangi 1ms ye acaba griden griye mi yoksa digerimi? inputLAG durumu nedir testleri gormek lazim.LED aydinlatma ve 120hz destegi olmamasi gene en buyuk eksiklerinden.Ayrica cok buyuk ve 27" full HD yetersiz bir cozunurluk en azindan 2560x1440 desteklenmeliydi.Kisacasi kagit ustunde siradan bir lcd den daha otesi degil 1ms olmasi kurtarmiyor.Siradan ve buyuk bir LCD alacam diyenler fiyati 299 dolara dusdugunde almayi dusunebilirler.
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