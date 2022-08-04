Vivo Y16'nın teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

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Vivo, 11 Ağustos'taki Y35 4G'nin lansmanı için hazırlanıyor. Şirketin çok yakında piyasaya süreceği söylenen Vivo'nun yeni telefonu Y16'nın teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı.

İşte Vivo Y16'nın beklenen teknik özellikleri:

Vivo Y16, 6.51 inç HD+ bir ekrana, çift arka kamera kurulumuna ve 5.000 mAh pile sahip olacak. MediaTek Helio P35'ten güç alması beklenen telofon, siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek.

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Selfie'ler ve görüntülü aramalar için telefon, 5MP ön kamera ile gelecek telefon, 13MP birincil kamera ve 2MP ikincil kamera olmak üzere ikili kamera kurulumuyla gelecek. 128 GB'a kadar depolamaya sahip olması beklenen telefon 4 GB RAM ile gelecek. 183 gram ağırlığında olan telefon kutudan, Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkacak.

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