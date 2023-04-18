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    Vivo V29 Lite teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Bir süre önce teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıkan Vivo V29 Lite modelinin küresel pazara girmesi bekleniyor.
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    Vivo V29 Lite teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Vivo V27 serisini piyasaya süre firma yeni modellerini de hiç zaman kaybetmeden hazırlıyor. Sadece birkaç gün önce Vivo V29 Pro'nun temel özellikleri sızdırılmıştı. Ve şimdi ise Vivo V29 Lite modelinin özellikleri gün ışığa çıktı.

    Vivo V29 Lite geliyor

    Google Play Console veritabanında görünen Vivo V29 Lite’nin bazı temel özellikleri görülüyor. Yaklaşmakta olan Vivo V29 serisinin alt modeli olacak olan bu telefon, V2244 model numarasını taşıyor. Bu model numarasını aynı zamanda yakında çıkacak olan Vivo 78 ve Vivo Y78m için de görmüştük. Dolayısıyla bu telefonların üçünün de aynı cihazlar olduğu anca farklı pazarlar için hazırlandığı düşünülebilir.

    Vivo V29 Lite teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar sahip olduğumuz bilgilere göre, bu akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 695 yongası tarafından desteklenecek. Yazılım cephesinde, Android 13'ün telefonda yer alması bekleniyor. Cihazın ön tarafında damla çentikli bir FHD+ ekran olacağı aktarılırken 44W hızlı şarj desteğinin temel özelliklerinden olacağı aktarılıyor. Bu hızlı şarj desteğinin 5000mAh boyutundaki pili beslemesi bekleniyor. Kamera konusunda net bilgiler yok ancak telefonun arka tarafında üçlü kamera sisteminin olacağı söylenmekte.

    Vivo V29 Lite’ın çıkış tarihi hakkında net bilgiler yok ancak muhtemelen bu cihaz Çin dışında satılacak bir model olacak. Öte yandan Vivo V78 hem Çin'de hem de diğer pazarlarda piyasaya sürülebilirken Vivo V78m Çin'e özel olabilir. Önümüzdeki günlerde bu telefonla ilgili muhtemelen daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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