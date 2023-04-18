Vivo V29 Lite teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı

Vivo V29 Lite geliyor
Google Play Console veritabanında görünen Vivo V29 Lite’nin bazı temel özellikleri görülüyor. Yaklaşmakta olan Vivo V29 serisinin alt modeli olacak olan bu telefon, V2244 model numarasını taşıyor. Bu model numarasını aynı zamanda yakında çıkacak olan Vivo 78 ve Vivo Y78m için de görmüştük. Dolayısıyla bu telefonların üçünün de aynı cihazlar olduğu anca farklı pazarlar için hazırlandığı düşünülebilir.
Vivo V29 Lite’ın çıkış tarihi hakkında net bilgiler yok ancak muhtemelen bu cihaz Çin dışında satılacak bir model olacak. Öte yandan Vivo V78 hem Çin'de hem de diğer pazarlarda piyasaya sürülebilirken Vivo V78m Çin'e özel olabilir. Önümüzdeki günlerde bu telefonla ilgili muhtemelen daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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