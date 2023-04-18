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    Google'ın yeni telefonlarının fiyatı sızdırıldı

    Google, Mayıs ayında I/O etkinliği düzenleyecek. Şirket, Android 14 yenilikleri dışında yeni telefonlarını gösterecek. Pixel 7a ve Pixel Fold katlanan telefonun fiyatı ve satış tarihi sızdırıldı.
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    Google’ın Mayıs ayında Google I/O’da Pixel 7a’yı tanıtması bekleniyor. Telefonun görselleri ve teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefonun renk seçenekleri, fiyatı ve satış tarihi ortaya çıktı.

    Google Pixel 7a beklenen fiyatı ve çıkış tarihi

    google pixel 7a fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 7a’nın fiyatı Pixel 6a’dan 50 dolar daha fazla yani 500 dolar olacak. Peki, Pixel 7a ne zaman çıkacak? Pixel 6a, Mayıs ayında tanıtılmış, iki ay sonra Temmuz ayında satışa çıkmıştı. Pixel 7a’nın 10 Mayıs’ta yapılacak duyurunun ardından satışa çıkacağı söyleniyor. Telefonun kömür rengi, kar beyazı ve deniz mavisi renkleri olacak. Google Store’a özel mercan rengi olacak.

    Google Pixel Fold beklenen fiyatı ve çıkış tarihi

    google pixel fold fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    10 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte Google Pixel Fold da tanıtılacak. Google’ın katlanan telefonu aynı gün Google Store’da, 30 Mayıs’ta operatörlerde ön siparişe açılacak, 27 Haziran’da da satışa sunulacak. Katlanır telefon, karbon ve porselen renklerde gelecek. Pixel Fold’un fiyatının 1800 dolar olacağı söyleniyor.
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