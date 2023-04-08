Katlanabilir Vivo X Flip ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

Vivo X Flip ilk kez canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan görüntüler, büyük bir kapak ekranı ve çift arka kamera ile gelecek Vivo X Flip modelinin mor renkli sürümünü gözler önüne seriyor. Raporlara göre Siyah, Altın ve Mor renklerinde geleceği belirtilen akıllı telefon, özellikle kapak ekranı tarafında uçtan uca hafif kavisli köşelere sahip olacak. Kamera bölümünde ise Zeiss logosuna ve çift sensöre ev sahipliği yapan Vivo X Flip'e bir adet led flaş eşlik ediyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Flip'in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla vitrine çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise yeni cihaz, 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pil ve geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı