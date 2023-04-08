Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir Vivo X Flip ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

    Vivo'nun ilk kapaklı telefonu Vivo X Flip modelinin resmi görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak cihaz neler sunuyor? Gelin ayrıntılara hep beraber bakalım.
    Oy Ver
    Vivo X Flip ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni bir etkinlikte Vivo X Flip, X Fold ve Vivo Pad 2 dahil olmak üzere yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. Bu bağlamda markanın ilk kapaklı telefonu Vivo X Flip hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi Galaxy Z Flip 4'e rakip olması beklenen telefon, ilk kez canlı olarak görüntülendi. 

    Vivo X Flip ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan görüntüler, büyük bir kapak ekranı ve çift arka kamera ile gelecek Vivo X Flip modelinin mor renkli sürümünü gözler önüne seriyor. Raporlara göre Siyah, Altın ve Mor renklerinde geleceği belirtilen akıllı telefon, özellikle kapak ekranı tarafında uçtan uca hafif kavisli köşelere sahip olacak. Kamera bölümünde ise Zeiss logosuna ve çift sensöre ev sahipliği yapan Vivo X Flip'e bir adet led flaş eşlik ediyor.

    Vivo X Flip ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Vivo X Flip modelinin teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak paylaşılan görüntüler, cihazın Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 4 ile aynı, Huawei P50 Pocket modelinden ise biraz daha küçük diyebileceğimiz 6,8 inçlik bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Flip'in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla vitrine çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise yeni cihaz, 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pil ve geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    H
    Hermiyasinmi 35 dakika önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault fluence en çok tutulan modeli hangisi bilgisayar bios ekranında kalıyor system fan 90b bilsem giriş belgesi kaybettim ne yapmalıyım kia venga yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız