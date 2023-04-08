Katlanabilir Vivo X Flip ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni bir etkinlikte Vivo X Flip, X Fold ve Vivo Pad 2 dahil olmak üzere yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. Bu bağlamda markanın ilk kapaklı telefonu Vivo X Flip hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi Galaxy Z Flip 4'e rakip olması beklenen telefon, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Vivo X Flip ilk kez canlı olarak görüntülendi

Paylaşılan görüntüler, büyük bir kapak ekranı ve çift arka kamera ile gelecek Vivo X Flip modelinin mor renkli sürümünü gözler önüne seriyor. Raporlara göre Siyah, Altın ve Mor renklerinde geleceği belirtilen akıllı telefon, özellikle kapak ekranı tarafında uçtan uca hafif kavisli köşelere sahip olacak. Kamera bölümünde ise Zeiss logosuna ve çift sensöre ev sahipliği yapan Vivo X Flip'e bir adet led flaş eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Vivo X Flip modelinin teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak paylaşılan görüntüler, cihazın Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 4 ile aynı, Huawei P50 Pocket modelinden ise biraz daha küçük diyebileceğimiz 6,8 inçlik bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Flip'in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla vitrine çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise yeni cihaz, 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pil ve geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.

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