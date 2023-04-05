Vivo X Fold 2 kilit özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

Vivo X Fold 2 kilit özellikleri belli oldu
Bilmeyenler için Vivo X Fold, 4600 mAh pil kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkmıştı. SARM listesine göre X Fold 2 ise, 4800 mAh pil ve yükseltilmiş 120 W hızlı şarj özelliği ile gelecek. Söz konusu değerler, önceki nesil X Fold+'a göre pil kapastinde 200 mAh, hızlı şarj tarafında ise 54W'lık hafif bir gelişmeyi temsil ediyor.
Vivo X Fold 2 teknik özellikleri
Bildirilenlere göre Vivo X Fold 2, ön tarafında 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 8 inç katlanabilir E6 AMOLED ekranla gelecek. Kaputun altında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.
Vivo X Fold 2, Nisan ayında Çin’de tanıtılacak. Akıllı telefonun Avrupa ve Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı