Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2 modelinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce paylaşılan kutu açılış görüntülerinin ardından cihazın özellikleri netleşmeye başladı. Bugün Vivo X Fold 2, pil ve hızlı şarj özellikleri ile SARM sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

Vivo X Fold 2 kilit özellikleri belli oldu

Bilmeyenler için Vivo X Fold, 4600 mAh pil kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkmıştı. SARM listesine göre X Fold 2 ise, 4800 mAh pil ve yükseltilmiş 120 W hızlı şarj özelliği ile gelecek. Söz konusu değerler, önceki nesil X Fold+'a göre pil kapastinde 200 mAh, hızlı şarj tarafında ise 54W'lık hafif bir gelişmeyi temsil ediyor.

Vivo X Fold 2 teknik özellikleri

Bildirilenlere göre Vivo X Fold 2, ön tarafında 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 8 inç katlanabilir E6 AMOLED ekranla gelecek. Kaputun altında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni katlanabilir telefonun LED flaş içeren dairesel bir kamera modülü ile üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı da onaylandı. Buna göre Vivo X Fold 2, arka tarafında Zeiss imzalı ve OIS destekli 50MP Sony IMX866 ana kamera, 12MP Sony IMX663 ultra geniş açılı kamera ve 12MP IMX663 telefoto kamera ile desteklenecek. Ancak 12 MP yerine 50MP yardımcı sensörler de kullanılabilir. Ayrıca Vivo X Fold 2'nin kamera odaklı özel bir Vivo V2 ISP'ye ev sahipliği yapacağını hatırlatalım.

Vivo X Fold 2 kutu açılış videosu ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Vivo X Fold 2, Nisan ayında Çin’de tanıtılacak. Akıllı telefonun Avrupa ve Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Vivo X Fold 2 kilit özellikleri belli oldu: Yakında geliyor