Vivo X Fold 2 kutu açılış videosu ortaya çıktı

Vivo X Fold 2, hem ön hem de iç ekranda ultrasonic parmak izi okuyucuya sahip. Telefonun ağırlığı bilinmese de önceki modellere kıyasla çok daha ince olduğu görülüyor.
Vivo X Fold 2 ne zaman çıkacak?
Vivo X Fold 2, Nisan ayında Çin’de tanıtılacak. X Fold 2 ile birlikte dikey olarak katlanabilen telefon Vivo X Flip ile Vivo Pad 2 tablet tanıtılacak. Vivo’nun önümüzdeki hafta etkinlik tarihini paylaşması bekleniyor.
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı