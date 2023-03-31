Vivo X Fold 2 kutu açılış videosu ortaya çıktı

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İşte karşınızda Vivo X Fold 2

Tam Boyutta Gör Görüldüğü üzere, Vivo X Fold 2’nin kırmızı renkli arka paneli çift tonlu bir görünüme sahip. Yuvarlak kamera modülünü, ZEISS markasını ve Vivo logosunu barındıran kısmın deri kaplamaya sahip olduğu, geriye kalan kısmın parlak olduğu göze çarpıyor. Telefonun kamera modülünde üç kamera, bir halka LED flaş bulunuyor. Kapak ekranı, delik çentiğe sahip ve kenarlar kavisli geliyor. Ses düğmesi ve güç tuşu sağa konumlandırılmış. Üst kenarda hoparlör ve mikrofon bulunurken alt kısımda hoparlör, mikrofon, USB-C portu ve SIM kart yuvası görülüyor.

Vivo X Fold 2, hem ön hem de iç ekranda ultrasonic parmak izi okuyucuya sahip. Telefonun ağırlığı bilinmese de önceki modellere kıyasla çok daha ince olduğu görülüyor.

Vivo X Fold 2 ne zaman çıkacak?

Vivo X Fold 2, Nisan ayında Çin’de tanıtılacak. X Fold 2 ile birlikte dikey olarak katlanabilen telefon Vivo X Flip ile Vivo Pad 2 tablet tanıtılacak. Vivo’nun önümüzdeki hafta etkinlik tarihini paylaşması bekleniyor.

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