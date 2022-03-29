Katlanabilir Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri

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Vivo kısa süre önce ilk katlanabilir akıllı telefonunun lansman tarihini resmen açıklamıştı. Çinli şirket şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne çıkardı. Yayınlanan görüntüler Vivo X Fold'un Galaxy Z Fold 3'e benzer bir form faktörü ile geleceğini gösteriyor.

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Katlanabilir telefonun tanıtımı 11 Nisan'da gerçekleşecek. Şirket tarafından Weibo'da paylaşılan görüntülere baktığımızda arka kamera ünitesinin yuvarlak bir modül içine yerleştirilmiş dört adet Zeiss imzalı sensörden oluştuğunu görüyoruz.

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Vivo X Fold özellikleri

Vivo X Fold'un arka paneli muhtemelen suni deri dokulu olacak. Cihazın dış tarafında kavisli kenarlara sahip bir ekrana yer verilmesi dikkat çekiyor. Panelde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik de var. Gelelim cihazla ilgili netleşen diğer detaylara.

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Vivo X Fold'un QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir AMOLED E5 ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Hem dış hem de iç ekranda, ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacak. Sızdırılan diğer detayları Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 4.600 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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