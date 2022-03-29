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    Katlanabilir Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri

    Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu resmen gözler önüne çıkardı. Şirket çok yakında tanıtılacak Vivo X Fold'un yüksek kaliteli basın görsellerini yayınladı.
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    Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri
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    Vivo kısa süre önce ilk katlanabilir akıllı telefonunun lansman tarihini resmen açıklamıştı. Çinli şirket şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne çıkardı. Yayınlanan görüntüler Vivo X Fold'un Galaxy Z Fold 3'e benzer bir form faktörü ile geleceğini gösteriyor.

    Katlanabilir telefonun tanıtımı 11 Nisan'da gerçekleşecek. Şirket tarafından Weibo'da paylaşılan görüntülere baktığımızda arka kamera ünitesinin yuvarlak bir modül içine yerleştirilmiş dört adet Zeiss imzalı sensörden oluştuğunu görüyoruz.

    Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Vivo X Fold özellikleri

    Vivo X Fold'un arka paneli muhtemelen suni deri dokulu olacak. Cihazın dış tarafında kavisli kenarlara sahip bir ekrana yer verilmesi dikkat çekiyor. Panelde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik de var. Gelelim cihazla ilgili netleşen diğer detaylara.

    Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Vivo X Fold'un QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir AMOLED E5 ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Hem dış hem de iç ekranda, ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacak. Sızdırılan diğer detayları Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 4.600 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 13 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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