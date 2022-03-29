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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 94. Akademi Ödülleri töreninde yaşananların yankısı hala sürüyor. Will Smith'in Oscar töreni sırasında Chris Rock'ı tokatladığını gösteren video YouTube rekoru kırdı.

Oscar 2022 kazananları belli oldu 1 gün önce eklendi

Ünlü oyuncu, eşi Jada Pinkett Smith'in saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'ı tokatlamış ve daha sonrasında yaptığı bu hareket nedeniyle tüm komuoyundan özür dilemişti.

Dünyanın konuştuğu görüntüler İngiliz The Guardian gazetesi tarafından kısa bir süre içerisinde YouTube kanalına yüklendi. Tokat videosu, 24 saatten daha kısa bir sürede 59 milyondan fazla görüntüleme aldı. Şu anda trend videolar listesinde 1 numarada bulunuyor.

MrBeast'e ait rekor kırıldı

Haberimizin yayına hazırlandığı sıralarda videonun izlenme sayısı 69 milyonu geçmişti. Bu rakam her geçen dakika artmaya devam ediyor. Smith ve Rock'ın başrolünde olduğu video daha önce MrBeast'e ait olan YouTube rekorunu egale etmeyi başardı.

MrBeast geçtiğimiz yılın sonlarında Netflix'in popüler Squid Game dizisini gerçek hayata uyarlayarak YouTube kanalına taşımıştı. 456 bin dolar ödül için yarışan 456 kişinin görüntüleri ilk 24 saat içinde 43 milyon görüntüleme elde etti.

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Will Smith'in tokat videosu YouTube rekoru kırdı