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    Will Smith'in tokat videosu YouTube rekoru kırdı

    Will Smith'in Oscar töreni sırasında Chris Rock'ı tokatladığını gösteren video YouTube tarihine geçti. Tokat videosu, Squid Game dizisini gerçek hayata uyarlayan MrBeast'in rekorunu elinden aldı.
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    Will Smith'in tokat videosu YouTube rekoru kırdı
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    Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 94. Akademi Ödülleri töreninde yaşananların yankısı hala sürüyor. Will Smith'in Oscar töreni sırasında Chris Rock'ı tokatladığını gösteren video YouTube rekoru kırdı.

    Ünlü oyuncu, eşi Jada Pinkett Smith'in saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'ı tokatlamış ve daha sonrasında yaptığı bu hareket nedeniyle tüm komuoyundan özür dilemişti.

    Dünyanın konuştuğu görüntüler İngiliz The Guardian gazetesi tarafından kısa bir süre içerisinde YouTube kanalına yüklendi. Tokat videosu, 24 saatten daha kısa bir sürede 59 milyondan fazla görüntüleme aldı. Şu anda trend videolar listesinde 1 numarada bulunuyor.

    MrBeast'e ait rekor kırıldı

    Haberimizin yayına hazırlandığı sıralarda videonun izlenme sayısı 69 milyonu geçmişti. Bu rakam her geçen dakika artmaya devam ediyor. Smith ve Rock'ın başrolünde olduğu video daha önce MrBeast'e ait olan YouTube rekorunu egale etmeyi başardı.

    MrBeast geçtiğimiz yılın sonlarında Netflix'in popüler Squid Game dizisini gerçek hayata uyarlayarak YouTube kanalına taşımıştı. 456 bin dolar ödül için yarışan 456 kişinin görüntüleri ilk 24 saat içinde 43 milyon görüntüleme elde etti.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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    HABERİN ETİKETLERİ
    oscar, will smith ve
    4 etiket daha Chris Rock tokat Teknoloji Haberleri Internet
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