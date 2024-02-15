İddia: Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir

Tam Boyutta Gör Oppo, OnePlus ve Vivo son dönemde başarılı katlanabilir telefonlar üretse de yakında bunun sona erebileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Buna sebep olarak da bu şirketlerin pazar paylarında geçtiğimiz sene önemli düşüşler gerçekleşmesi gösteriliyor. İddia henüz doğrulanmasa da eğer gerçekleşirse Huawei ve Samsung'un bu duruma sevineceğini söyleyebiliriz.

Aynı kaynağa göre Huawei, 10 inç boyutunda iki defa katlanabilen bir akıllı telefon veya tablet üzerinde çalışıyor ve cihazın bu yılın haziran ayı başlarında piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Ancak Huawei'nin durumu göz önüne alındığında cihaz tüm uluslararası pazarlara ulaşamayabilir.

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Katlanabilir telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung’un ise kıvrılabilir ekranının geliştirme sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu formata yönelik pazar beklentisinin de giderek arttığı iddia ediliyor. Samsung’un Huawei gibi üç katlı ekrana sahip bir telefon geliştirebileceği söylentisi de mevcut.

Katlanabilir telefonların giderek yaygınlaştığı günümüzde bu iddia biraz şüpheli görünüyor. Belki tasarruf önlemleri neticesinde bütçeyi daraltmaları söz konusu olabilir. İddianın doğruluğunu zamanla göreceğiz.

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Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir