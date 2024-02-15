İddia: Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir

Aynı kaynağa göre Huawei, 10 inç boyutunda iki defa katlanabilen bir akıllı telefon veya tablet üzerinde çalışıyor ve cihazın bu yılın haziran ayı başlarında piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Ancak Huawei'nin durumu göz önüne alındığında cihaz tüm uluslararası pazarlara ulaşamayabilir.
Katlanabilir telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung’un ise kıvrılabilir ekranının geliştirme sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu formata yönelik pazar beklentisinin de giderek arttığı iddia ediliyor. Samsung’un Huawei gibi üç katlı ekrana sahip bir telefon geliştirebileceği söylentisi de mevcut.
Katlanabilir telefonların giderek yaygınlaştığı günümüzde bu iddia biraz şüpheli görünüyor. Belki tasarruf önlemleri neticesinde bütçeyi daraltmaları söz konusu olabilir. İddianın doğruluğunu zamanla göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.