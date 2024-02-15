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    İddia: Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir

    Oppo, OnePlus ve Vivo son dönemde başarılı katlanabilir telefonlar üretse de yakında bunun sona erebileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Peki bu iddianın sebebi ne?
    Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Oppo, OnePlus ve Vivo son dönemde başarılı katlanabilir telefonlar üretse de yakında bunun sona erebileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Buna sebep olarak da bu şirketlerin pazar paylarında geçtiğimiz sene önemli düşüşler gerçekleşmesi gösteriliyor. İddia henüz doğrulanmasa da eğer gerçekleşirse Huawei ve Samsung'un bu duruma sevineceğini söyleyebiliriz.

    Aynı kaynağa göre Huawei, 10 inç boyutunda iki defa katlanabilen bir akıllı telefon veya tablet üzerinde çalışıyor ve cihazın bu yılın haziran ayı başlarında piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Ancak Huawei'nin durumu göz önüne alındığında cihaz tüm uluslararası pazarlara ulaşamayabilir.

    Katlanabilir telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung’un ise kıvrılabilir ekranının geliştirme sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu formata yönelik pazar beklentisinin de giderek arttığı iddia ediliyor. Samsung’un Huawei gibi üç katlı ekrana sahip bir telefon geliştirebileceği söylentisi de mevcut.

    Katlanabilir telefonların giderek yaygınlaştığı günümüzde bu iddia biraz şüpheli görünüyor. Belki tasarruf önlemleri neticesinde bütçeyi daraltmaları söz konusu olabilir. İddianın doğruluğunu zamanla göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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