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    Vivo X80 Pro Plus, Eylül ayında piyasaya sürülebilir

    Vivo'nun yeni telefonu Vivo X80 Pro+'ın tanıtılacağı tarih belli oldu. İşte Eylül ayında tanıtılması beklenen Vivo X80 Pro+'ın şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri:
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    Vivo X80 Pro Plus, Eylül ayında piyasaya sürülebilir

    Vivo, X80 serisinden X80 ve X80 Pro'yu bu yılın başlarında piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler serinin yeni telefonu Vivo X80 Pro+'ın üzerinde. GSMArena, güvenilir bir endüstri kaynağına atıfta bulunarak yeni bir X serisi cihazın Eylül ayında tanıtılacağını ve bu cihazın X80 Pro+ olabileceğini söyledi.

    İşte Vivo X80 Pro+'ın beklenen özellikleri:

    Vivo'nun X80 serisindeki en üst düzey akıllı telefonu olacak X80 Pro+, Eylül ayında tanıtılabilir. Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alacak telefonun 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.8 inç AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca daha önceki sızdırılan bilgilere göre telefon, 50MP (ana) + 48MP (Sony IMX598) + 50MP (Samsung JN1) + 50MP (Samsung JN2) olmak üzere dörtlü arka kamera düzeniyle gelecek.

    Vivo X80 Pro Plus, Eylül ayında piyasaya sürülebilir
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    44MP selfie kamerasıyla gelmesi beklenen telefonun 120W hızlı şarj cihazıyla ve 4700 mAh pil gücüyle gelmesi bekleniyor. Son olarak çıkan söylentilere göre cihaz 12GB RAM ve 512GB depolama ile gelebilir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 4 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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