Vivo X80 Pro Plus, Eylül ayında piyasaya sürülebilir

Vivo, X80 serisinden X80 ve X80 Pro'yu bu yılın başlarında piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler serinin yeni telefonu Vivo X80 Pro+'ın üzerinde. GSMArena, güvenilir bir endüstri kaynağına atıfta bulunarak yeni bir X serisi cihazın Eylül ayında tanıtılacağını ve bu cihazın X80 Pro+ olabileceğini söyledi.
İşte Vivo X80 Pro+'ın beklenen özellikleri:
Vivo'nun X80 serisindeki en üst düzey akıllı telefonu olacak X80 Pro+, Eylül ayında tanıtılabilir. Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alacak telefonun 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.8 inç AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca daha önceki sızdırılan bilgilere göre telefon, 50MP (ana) + 48MP (Sony IMX598) + 50MP (Samsung JN1) + 50MP (Samsung JN2) olmak üzere dörtlü arka kamera düzeniyle gelecek.
44MP selfie kamerasıyla gelmesi beklenen telefonun 120W hızlı şarj cihazıyla ve 4700 mAh pil gücüyle gelmesi bekleniyor. Son olarak çıkan söylentilere göre cihaz 12GB RAM ve 512GB depolama ile gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: