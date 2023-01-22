Vivo X90 Pro, küresel lansman öncesi perakende kutusuyla ortaya çıktı

Vivo X90 serisinin küresel lansmanı 3 Şubat olabilir
Ortaya çıkan yeni bir sızıntı Vivo X90 serisinin küresel lansmanının 3 Şubat'ta gerçekleşebileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca cihazın kutu resimlerini de ortaya çıkaran sızıntıya göre cihazın kutusunun üzerinde Zeiss damgası bulunacak.
Cihazların özelliklerine değinecek olursak Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşan seri, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak.
MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro, 256 GB ve 512 GB depolamayla birlikte 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Serinin en iyi telefonu Vvio X90 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç almakta. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolamayla gelen cihaz 12 GB RAM'e sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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