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    Vivo X90 Pro, küresel lansman öncesi perakende kutusuyla ortaya çıktı

    31 Ocak'ta küresel pazarda piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X90 serisi, yeni çıkan söylentilere göre 3 Şubat'ta piyasaya sürülebilir. Yeni bir rapor ise cihazın kutu görsellerini ortaya çıkardı.
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    Vivo X90 Pro, lansman öncesi perakende kutusuyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Daha önce sızdırılan lansman görsellerine göre 31 Ocak'ta küresel pazarda tanıtılması beklenen Vivo X90 serisinin lansman tarihi ertelenmiş olabilir. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre seri daha geç bir tarihte piyasaya sürülebilir.

    Vivo X90 serisinin küresel lansmanı 3 Şubat olabilir

    Ortaya çıkan yeni bir sızıntı Vivo X90 serisinin küresel lansmanının 3 Şubat'ta gerçekleşebileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca cihazın kutu resimlerini de ortaya çıkaran sızıntıya göre cihazın kutusunun üzerinde Zeiss damgası bulunacak.

    Cihazların özelliklerine değinecek olursak Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşan seri, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. 

    Vivo X90 Pro, lansman öncesi perakende kutusuyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden güç alan Vivo X90, 128 GB ve 256 GB depolamaya ve 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Ayrıca cihaz, 50 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna ve 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh bataryaya sahip.

    MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro, 256 GB ve 512 GB depolamayla birlikte 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Serinin en iyi telefonu Vvio X90 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç almakta. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolamayla gelen cihaz 12 GB RAM'e sahip.

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    ChelseaNy 5 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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