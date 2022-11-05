Vivo X90 Pro+, 80W hızlı şarj desteğiyle gelebilir

İşte Vivo X90 Pro+'ın ortaya çıkan özellikleri:
Aralık ayının sonuna kadar tanıtılıması beklenen Vivo X90 serisinden X90 Pro+, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde ortaya çıktı. Listeye göre 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek cihaz, 4.700 mAh pil kapasitesine sahip olacak.
6.78 inç Samsung E6 AMOLED ekrana sahip olacağı söylenen X90 Pro+, kavisli kenarlarla birlikte 2K çözünürlüğe ve120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelebilir. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen cihazın 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel portre sensörü ve 64 megapiksel periskop lens dahil olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence