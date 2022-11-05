Vivo X90 Pro+, 80W hızlı şarj desteğiyle gelebilir

İddialara göre Vivo'nun bu sene çıkaracağı son amiral gemisi seri X90 hakkında ortaya çıkan sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Yakın bir zamanda ise serinin en iyi telefonu olması beklenen Vivo X90 Pro+, 3C sertifika sitesinde listelendi.

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İşte Vivo X90 Pro+'ın ortaya çıkan özellikleri:

Aralık ayının sonuna kadar tanıtılıması beklenen Vivo X90 serisinden X90 Pro+, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde ortaya çıktı. Listeye göre 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek cihaz, 4.700 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

6.78 inç Samsung E6 AMOLED ekrana sahip olacağı söylenen X90 Pro+, kavisli kenarlarla birlikte 2K çözünürlüğe ve120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelebilir. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen cihazın 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel portre sensörü ve 64 megapiksel periskop lens dahil olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

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Vivo X90 Pro Plus, 80W hızlı şarj desteğiyle gelebilir