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    Vivo Y100i 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, Dimensity işlemci, 50MP kamera

    Vivo, yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo Y100i 5G'yi Çin'de tanıttı. MediaTek Dimensity 6020 işlemcili Android telefon, 12GB RAM, 512GB depolama, 50+2MP kamera ve Dimensity işlemci ile geliyor.
    Vivo Y100i 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, Dimensity işlemci, 50+2MP Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının öne gelen isimlerinden Vivo, yakın tarihte tanıtılan amiral gemisi Vivo X100 serisi ile ses getirmeyi başarmıştı. Son olarak marka, yeni bütçe telefonu Vivo Y100i 5G modelini duyurdu. İşte Dimensity 6020, 512GB depolama, 50+2MP kamera ve daha fazlasıyla Vivo Y100i 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

    Vivo Y100i 5G tanıtıldı

    Vivo Y100i, ön yüzünden 2388 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve %91 ekran gövde oranı sunuyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama ile geliyor ve dahili alanı genişletmek isteyenler için microSD desteği mevcut. 

    Vivo Y100i 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, Dimensity işlemci, 50+2MP Tam Boyutta Gör
    7,98 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olan  Vivo Y100i, kutusundan 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android  13 tabanlı OriginOS 3 ile çıkacak. Cihazın arka bölümünde, 50MP ana kamera + 2MP bokeh sensöründen oluşan ikili kamera sensörü, önde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP selfie kamera yer alıyor.

    Akıllı telefon diğer öne çıkan özellikleri arasında 5G, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, çift bant WiFi desteği, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte yapay zeka ile yüz tanıma yer alıyor.

    • Ekran: 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020 
    • Bellek: 12 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 512GB (UFS 2.2)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP f/2.0
    • Boyut ve ağırlık: 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g
    • Batarya: 5000mAh pil, 44w hızlı şarj
    • Yazılım: OriginOS 3, Android 13

    Vivo Y100i fiyatı

    28 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunulacak Vivo Y100i, Mavi ve Pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonu 12GB ve 512GB sürümü 1.599 yuan, 220 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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