Vivo Y100i 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, Dimensity işlemci, 50MP kamera

Vivo Y100i 5G tanıtıldı
Vivo Y100i, ön yüzünden 2388 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve %91 ekran gövde oranı sunuyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama ile geliyor ve dahili alanı genişletmek isteyenler için microSD desteği mevcut.
Akıllı telefon diğer öne çıkan özellikleri arasında 5G, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, çift bant WiFi desteği, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte yapay zeka ile yüz tanıma yer alıyor.
- Ekran: 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- Bellek: 12 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 512GB (UFS 2.2)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü
- Ön kamera: 8 MP f/2.0
- Boyut ve ağırlık: 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g
- Batarya: 5000mAh pil, 44w hızlı şarj
- Yazılım: OriginOS 3, Android 13
Vivo Y100i fiyatı
28 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunulacak Vivo Y100i, Mavi ve Pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonu 12GB ve 512GB sürümü 1.599 yuan, 220 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.