Vivo Y100i 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, Dimensity işlemci, 50MP kamera

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının öne gelen isimlerinden Vivo, yakın tarihte tanıtılan amiral gemisi Vivo X100 serisi ile ses getirmeyi başarmıştı. Son olarak marka, yeni bütçe telefonu Vivo Y100i 5G modelini duyurdu. İşte Dimensity 6020, 512GB depolama, 50+2MP kamera ve daha fazlasıyla Vivo Y100i 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

Vivo Y100i 5G tanıtıldı

Vivo Y100i, ön yüzünden 2388 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve %91 ekran gövde oranı sunuyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama ile geliyor ve dahili alanı genişletmek isteyenler için microSD desteği mevcut.

Tam Boyutta Gör 7,98 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olan Vivo Y100i, kutusundan 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile çıkacak. Cihazın arka bölümünde, 50MP ana kamera + 2MP bokeh sensöründen oluşan ikili kamera sensörü, önde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP selfie kamera yer alıyor.

Black Friday indirimleri | 2023 Efsane & Kara Cuma ne zaman? 1 hf. önce eklendi

Akıllı telefon diğer öne çıkan özellikleri arasında 5G, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, çift bant WiFi desteği, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte yapay zeka ile yüz tanıma yer alıyor.

Ekran : 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD

: 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 Bellek : 12 GB LPDDR4x RAM

: 12 GB LPDDR4x RAM Depolama : 512GB (UFS 2.2)

: 512GB (UFS 2.2) Arka kamera : 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

: 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü Ön kamera : 8 MP f/2.0

: 8 MP f/2.0 Boyut ve ağırlık : 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g

: 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g Batarya : 5000mAh pil, 44w hızlı şarj

: 5000mAh pil, 44w hızlı şarj Yazılım: OriginOS 3, Android 13

Vivo Y100i fiyatı

28 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunulacak Vivo Y100i, Mavi ve Pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonu 12GB ve 512GB sürümü 1.599 yuan, 220 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.