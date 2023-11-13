Vivo X100 ve Vivo X100 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Tam Boyutta Gör Vivo'nun merakla beklenen amiral gemisi telefonları Vivo X100 ve X100 Pro tanıtıldı. Mediatek'in yeni çipseti Dimensity 9300 ile gelen telefonların özelliklerine bakalım.

3000 nit parlaklığa çıkabilen ekran

Vivo X100 ve X100 Pro, her iki telefon da 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz dinamik yenileme hızına sahip, 1260p çözünürlüğünde LTPO AMOLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteğine sahip ekranlar 3000 nit pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Aynı zamanda ekran altında parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Zeiss APO onaylı telefoto lens

Gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olan telefonların her ikisi de üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Vivo X100 Pro'nun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1 inç büyüklüğünde olan Sony'nin IMX989 sensörüyle geliyor. Telefonun periskop kamerası ise Zeiss APO onaylı ilk mobil telefoto lens olma özelliği taşıyor. Apokromatik olarak düzeltilmiş zoom lens optikleri yeşil, mavi ve kırmızı renkleri aynı odak düzleminde hizalayarak daha iyi netlik ve kontrast sağlıyor. Yeni periskop modülü, f/2,57 diyafram açıklığı, 100 mm eşdeğer odak uzaklığıyla 4,3x optik ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

Ultra geniş kamerası ise f/2,0 diyafram açıklığına ve 15 mm odak uzaklığına sahip. Her üç mercek de, Vivo X90 serisine kıyasla yansımayı %50 oranında azaltan T* mercek kaplamasına sahip. X100 Pro ayrıca Vivo'nun 4K video kaydı ve işlemesini gerçekleştiren en yeni 6nm V3 görüntüleme çipine sahip.

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120 Watt şarj hızı

Her iki telefon da 16 GB LPDDR5T RAM ve 1TB UFS 4.0 depolamaya kadar seçenek sunuyor. Vivo X100, 5000 mAh bataryaya ve 120 Watt şarj hızına sahip. Vivo X100 Pro ise biraz daha büyük 5400 mAh pil kapasitesi, 100 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj desteği sunuyor.

Her iki telefonda da IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, kızılötesi alıcı, Wi-fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantısı bulunuyor. Telefonlar kutudan Android 14 temelli OriginOS ile çıkıyor.

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Vivo X100 ve X100 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleri bulunan telefonlardan Vivo X100, 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı modeliyle 548 dolardan satışa sunuluyor. En üstte ise 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı versiyonu 700 dolar fiyat etiketine sahip.

Vivo X100 Pro'nun ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 685 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan versiyonu ise 823 dolar fiyat ile satışa sunuluyor.

Çin'de 21 Kasım'da satışına başlanacak olan telefonların uluslararası pazarlara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

Vivo X100 Pro'nun özellikleri

Boyutlar: 164.1 x 75.3 x 8.9 mm, 221g ağırlık

164.1 x 75.3 x 8.9 mm, 221g ağırlık Ekran: 6,78 inç, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3000 nits (pik)

6,78 inç, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3000 nits (pik) İşlemci : MediaTek Dimensity 9300, 4 nm, 1x 3.25 GHz Cortex-X4, 3x 2.85 GHz Cortex-X4, 4x 2.00 GHz Cortex-A720

: MediaTek Dimensity 9300, 4 nm, 1x 3.25 GHz Cortex-X4, 3x 2.85 GHz Cortex-X4, 4x 2.00 GHz Cortex-A720 RAM ve depolama: 12 GB, 16 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama

12 GB, 16 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama Kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/0.98", PDAF, Lazer Oto Fokus, OIS

50 MP, f/2.5, 100mm (periskop telefoto), 1/2", PDAF, OIS, 4.3x optik zum

50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultra geniş), 1/2.76", AF

50 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/0.98", PDAF, Lazer Oto Fokus, OIS 50 MP, f/2.5, 100mm (periskop telefoto), 1/2", PDAF, OIS, 4.3x optik zum 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultra geniş), 1/2.76", AF Ön Kamera: 32 MP, f/2.0

32 MP, f/2.0 Batarya: 5400 mAh, 100 watt kablolu şarj, 50 watt kablosuz şarj (12 dakikada %50 şarj)

5400 mAh, 100 watt kablolu şarj, 50 watt kablosuz şarj (12 dakikada %50 şarj) Bağlantı : Dual SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

: Dual SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Diğer özellikler: IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifakası, ekran altı parmak izi okuyucu

Vivo X100'ün özellikleri

Boyutlar: 164.1 x 75.2 x 8.5mm, 202g ağırlık

164.1 x 75.2 x 8.5mm, 202g ağırlık Ekran: 6,78 inç, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3000 nits (pik)

6,78 inç, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3000 nits (pik) İşlemci : MediaTek Dimensity 9300, 4 nm, 1x 3.25 GHz Cortex-X4, 3x 2.85 GHz Cortex-X4, 4x 2.00 GHz Cortex-A720

: MediaTek Dimensity 9300, 4 nm, 1x 3.25 GHz Cortex-X4, 3x 2.85 GHz Cortex-X4, 4x 2.00 GHz Cortex-A720 RAM ve depolama: 12 GB, 16 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama

12 GB, 16 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama Kamera: 50 MP, f/1.6 (geniş), 1/1.49", PDAF, Lazer Oto Fokus, OIS

64 MP, f/2.6, 70mm (periskop telefoto), 1/2", PDAF, OIS, 3x optik zum

50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultra geniş), 1/2.76", AF

50 MP, f/1.6 (geniş), 1/1.49", PDAF, Lazer Oto Fokus, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periskop telefoto), 1/2", PDAF, OIS, 3x optik zum 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultra geniş), 1/2.76", AF Ön Kamera: 32 MP, f/2.0

32 MP, f/2.0 Batarya: 5000 mAh, 120 watt kablolu şarj (11 dakikada %50 şarj)

5000 mAh, 120 watt kablolu şarj (11 dakikada %50 şarj) Bağlantı : Dual SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

: Dual SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Diğer özellikler: IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifakası, ekran altı parmak izi okuyucu

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Vivo X100 ve Vivo X100 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı