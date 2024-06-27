Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo Y28s 5G neler sunuyor?
Vivo Y28s 5G, Y28 serisinin şık tasarımı korurken, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,56 inç LCD ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelde 840 nit parlaklığa yer verilmiş ve %83.6 ekran gövde oranıyla geliyor.
Telefon, gücünü TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. İşlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Bu kuruluma ise 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.
163,6 x 75,6 x 8,4 mm ölçülerinde ve 185 gr ağırlığında olan Vivo Y28s 5G, kutusundan Android 14 tabanlı Funtouch 14 ve 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 1TB'a kadar microSD kart desteği, IP64 toz ve su direnci sertifikası, Dual 4G VoLTE, 802.11 ac, Bluetooth 5.4, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 5G desteğiyle satışa çıkacağını belirtelim. Vivo Y28s 5G, Mocha Kahverengi ve Parlak Mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yok.
Vivo Y28s 5G özellikleri
- Boyutlar: 163,6 x 75,6 x 8,4 mm 185 gr
- Ekran: 6,56 inç LCD, 90Hz 720 x 1612 piksel 840 nit (HBM)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 256GB, 1TB'a microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50MP f/1,8 + 2MP f/2,4
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Pil: 15W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.4
- Renk: Mor, Koyu Kahve
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.