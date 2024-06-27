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    Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Vivo, yeni F/P telefonu Vivo Y28s 5G modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 50MP kamera ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte Vivo Y28s 5G özellikleri ve fiyatı..
    Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo Y28s 5G modelini resmen duyurdu. Peki Vivo Y28 ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte 50MP kamera, Dimensity 6300ve uygun fiyatıyla öne çıkan Vivo Y28s 5G özellikleri ve fiyatı...

    Vivo Y28s 5G neler sunuyor?

    Vivo Y28s 5G, Y28 serisinin şık tasarımı korurken, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,56 inç LCD ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelde 840 nit parlaklığa yer verilmiş ve %83.6 ekran gövde oranıyla geliyor. 

    Telefon, gücünü TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. İşlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Bu kuruluma ise 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera sensörlerine gelirsek, Vivo Y28s 5G'nin arka yüzünde 50MP  f/1,8 birincil sensör bulunuyor. Bunun yanında ise 2MP f/2,4 makro kamera konumlandırılmış.

    163,6 x 75,6 x 8,4 mm ölçülerinde ve 185 gr ağırlığında olan Vivo Y28s 5G, kutusundan Android 14 tabanlı Funtouch 14 ve 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 1TB'a kadar microSD kart desteği, IP64 toz ve su direnci sertifikası, Dual 4G VoLTE, 802.11 acBluetooth 5.4, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 5G desteğiyle satışa çıkacağını belirtelim. Vivo Y28s 5G, Mocha Kahverengi ve Parlak Mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yok.

    Vivo Y28s 5G özellikleri

    • Boyutlar: 163,6 x 75,6 x 8,4 mm 185 gr
    • Ekran: 6,56 inç LCD, 90Hz 720 x 1612 piksel 840 nit (HBM)
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • RAM: 8GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 256GB, 1TB'a microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50MP f/1,8 + 2MP f/2,4
    • Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
    • Pil: 15W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.4
    • Renk: Mor, Koyu Kahve
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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