Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo Y28s 5G modelini resmen duyurdu. Peki Vivo Y28 ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte 50MP kamera, Dimensity 6300ve uygun fiyatıyla öne çıkan Vivo Y28s 5G özellikleri ve fiyatı...

Vivo Y28s 5G neler sunuyor?

Vivo Y28s 5G, Y28 serisinin şık tasarımı korurken, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,56 inç LCD ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelde 840 nit parlaklığa yer verilmiş ve %83.6 ekran gövde oranıyla geliyor.

Telefon, gücünü TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. İşlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Bu kuruluma ise 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Kamera sensörlerine gelirsek, Vivo Y28s 5G'nin arka yüzünde 50MP f/1,8 birincil sensör bulunuyor. Bunun yanında ise 2MP f/2,4 makro kamera konumlandırılmış.

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163,6 x 75,6 x 8,4 mm ölçülerinde ve 185 gr ağırlığında olan Vivo Y28s 5G, kutusundan Android 14 tabanlı Funtouch 14 ve 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 1TB'a kadar microSD kart desteği, IP64 toz ve su direnci sertifikası, Dual 4G VoLTE, 802.11 ac, Bluetooth 5.4, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 5G desteğiyle satışa çıkacağını belirtelim. Vivo Y28s 5G, Mocha Kahverengi ve Parlak Mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yok.

Vivo Y28s 5G özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 75,6 x 8,4 mm 185 gr

163,6 x 75,6 x 8,4 mm 185 gr Ekran: 6,56 inç LCD, 90Hz 720 x 1612 piksel 840 nit (HBM)

6,56 inç LCD, 90Hz 720 x 1612 piksel 840 nit (HBM) İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8GB LPDDR4X RAM

8GB LPDDR4X RAM Depolama: 256GB, 1TB'a microSD kart yuvası

256GB, 1TB'a microSD kart yuvası Arka Kamera: 50MP f/1,8 + 2MP f/2,4

50MP f/1,8 + 2MP f/2,4 Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Pil: 15W 5.000 mAh batarya

15W 5.000 mAh batarya Bağlantı: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.4

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.4 Renk: Mor, Koyu Kahve

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Vivo Y28s 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri