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    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: 5G ihale daveti gelmedi

    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'de 5G ihalesi ve fiber altyapı konularında önemli açıklamalarda bulundu. Henüz ihale daveti gelmediğini ancak ihaleye hazır olduklarını söyledi.
    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: 5G ihale daveti gelmedi Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde 5G hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 5G ihalesi 2025’te yapılacak ve 2026 yılında kullanıma sunulacak. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 5G ihalesinde 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz bantlarında frekanslar tahsis edilecek.

    Vodafone 5G ihalesine hazır

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Bakan Uraloğlu’nun 5G açıklamalarını değerlendirdi. Aksoy, henüz 5G ihalesine resmi davet gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

    Henüz resmi davetiye gelmedi. İhaleye biz hazırız. Sayın bakan 2025’te ihaleye çıkılıp, 2026’da 5G’nin hayata geçirileceğini açıkladı. 2026’yı düşünürsek, Vodafone önemli bir teknoloji geliştiriyor. Lansmanını yapmaya hazırlandığımız teknoloji; 5G Advanced. Bu aslında 5,5G demek. Yani aslında 5 değil 5,5G’ye hazırız.”

    Vodafone CEO’su Aksoy dünyada 130’dan fazla ülkede 5G kullanıldığını ifade etti. Vodafone Grubunun 5G konusunda tecrübeli olduğunu ifade etti.

    İhale bedelinin düşük tutulması gerektiğinin altını çizen Aksoy, "5G ihalesinin koşulları yatırımı teşvik edecek şekilde tasarlanmalı. İhalelerde dünyada son trend; ihale bedelini düşük tutup yatırımı teşvik etmek. Türkiye’deki her operatör kazandığı 100 TL’nin 16’sını ihale bedeli olarak vermiş. Bu Avrupa’da yüzde 5’lerde, hatta Finlandiya’da yüzde 1,5. Ayrıca yüzde 15 Hazine payımız da var. Bunun dışında diğer vergiler var. Operatörlere yatırım yapmak için bir kaynak kalması gerekiyor. İhaleye verilen paralar ile baz istasyonu yapılabilseydi, örnek veriyorum bugün 100 baz istasyonu varsa 250 baz istasyonu yapılabilirdi." dedi.

    Mevcut fiber altyapı hiçbir bağlantısı olmayan otoban gibi

    Aksoy, Türkiye’deki fiber altyapısının yetersizliğine vurgu yaptı. Fiber ağın arttığını ancak bunun hanelere ulaşmadığını belirtti. Türkiye’deki fiber altyapıyı, girişi-çıkışı olmayan otoyollara benzetti. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

    “Türkiye’de tüm hanelere fiber internet getirmek hayalimiz. Bunun yavaş ilerlemesinin birkaç nedeni var. Birincisi yapısal bir sorun. Fiberi tek bir firma yapabiliyor. Dolayısıyla bir şirketin kapasitesi de belli. Hanelerin yüzde 50’sine fiber ulaştığı söyleniyor. Türkiye'de 26 milyon hane var ama 40 milyon yaşam birimi var. Yazlıklar, ikinci evler, iş yerleri, dükkanlar… Bunların 3’te birine fiber ulaşabiliyor. Önemli olan binalara fiber ulaştırmak. Şöyle düşünün bir otoyol var ama hiçbir bağlantısı ve çıkışı yok. Her yıl yüzde 15-16 fiber ağımızı artırmamız gerekiyor. Bunun GSYH’ye katkısı 2,2 milyar dolar. İkinci önemli sorun aynı firma hem alt yapıyı yapıyor hem de üst yapıda benim rakibim. Dolayısıyla rekabet oluşmuyor.”

    Türk Telekom’a tanınan imtiyaz 2026’da bitiyor

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, fiber internette rekabetin teşvik edilmesi için üç öneri paylaştı. Ayrıca Türk Telekom’a tanınan imtiyazın 2026’da sona ereceğini hatırlattı. Aksoy’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    “Rekabetin düzgün olması için üç önerimiz var. İlki, burası devlete ait ise biz de ortak olalım, yatırımcı olarak bu şirkete girelim, ülkenin tüm hanelerine fiber götürelim. Devlet derse ki ben istemiyorum ortaklığı. İkinci önerimiz, hepimize eşit mesafede tek şirket olsun. Bunu pratikte zor buluyorum. Çünkü ciddi bir yatırım sermayesi koyulması gerekecek. Üçüncüsü de devlet, ‘ben kendim yapmayacağım, operatörlerin de ortak olmasını ve yapmalarını istemiyorum’ derse, dışardan yatırımcı getirebilir. Şu anda dünyada büyük fonlar için çok trend bir konu. 2026’da imtiyaz bitiyor. “20 yıllık bir imtiyazım olsun. Hem alt yapıdan yapayım hem de üst yapıdan ben satayım. Böyle bir şeyin örneği dünyada yok”. Reform yapmak için imtiyaz süresinin bitmesi bir fırsat. Rekabet açısından şöyle düşünün; numara taşımadan önceki fi yatlar numara taşıma çıktığında düştü. Bunu da en çok isteyen bizdik.”

    “Yerlilik oranı en yüksek operatör Vodafone”

    Vodafone'un yerlilik oranı en yüksek operatör olduğunu ifade eden Aksoy, "Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek olan operatör biziz. Yerlilik oranımız yüzde 45'leri aştı yüzde 50’ye gidiyoruz. Yerlilikle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şirket içinde Yerlilik Komitemiz var. Şebekemizde uyumlu çalışabilecek sürdürülebilir yerli ürün ve hizmetlere öncelik veriyoruz." dedi.

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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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