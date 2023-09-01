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    Vodafone Türkiye'nin deprem bölgesindeki teknoloji sınıfı sayısı 4'e yükseldi

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında deprem bölgesine 4 adet konteyner teknoloji sınıfı kuruldu.
    Vodafone'un deprem bölgesindeki teknoloji sınıfı sayısı 4'e çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” sosyal sorumluluk projesinin yeni etabı olarak hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi ile depremzede çocuklara destek olmak amaçlanıyor.

    Proje kapsamında deprem bölgesine açılan konteyner sınıf sayısı 4’e ulaştı. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın arından Malatya ve Hatay’da teknoloji sınıfları hayata geçirildi.

    Ayrıca konteyner teknoloji sınıfına ulaşma imkanı olmayan çocuklara gezici eğitim çadırı ile destek sağlanıyor. Gezici Eğitim çadırı, depremden etkilenen 11 ildeki köy, çadırkent ve konteyner kentleri ziyaretine devam ediyor.

    Konteyner sınıflarda ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Proje kapsamında liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi de sağlanacak. Bugüne kadar 23 bini aşkın çocuğa ulaşılan projede nihai hedef 100 bin çocuğa ulaşmak.

    Vodafone'un deprem bölgesindeki teknoloji sınıfı sayısı 4'e çıktı Tam Boyutta Gör

    Konteyner sınıflarda haftanın belli günlerinde teknoloji atölyeleri, masal-kitap atölyeleri, sanat atölyeleri, ritim atölyeleri ve film saatleri düzenleniyor. Bu atölyelerde en çok katılım ve talep teknoloji atölyelerine oluyor. Teknoloji atölyeleri 18 yaş altı her çocuğun katılabileceği şekilde farklı günlerde düzenleniyor ve atölye içeriklerinde kodlama eğitimleri, Makey Makey, STEM aktiviteleri oluyor. Atölyeler haricinde var olan eksikliğin giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hiç bilgisayarla tanışmamış farklı yaş grubundan çocuklarla birlikte bilgisayar kullanımı üzerine atölyeler de yapılıyor. Konteyner sınıflarda ayrıca, lise öğrencilerine yönelik test çözme oturumları gerçekleştiriliyor ve çalışabilecekleri uygun bir ortam sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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