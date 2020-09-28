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    Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım

    Volkswagen, Çin'deki ortak girişimleri ile 2025 yılına kadar 15 farklı tamamen elektrikli veya Plug-in Hybrid model üretmek için 15 milyar euro yatırım yapacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım
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    Çin'in dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı haline gelmesi otomotiv devlerini bu alana yönelik büyük yatırımlar yapmaya teşvik ediyor. Bu kapsamda Alman üretici Volkswagen'den de büyük bir yatırım haberi geldi.

    Volkswagen tarafından bugün yapılan açıklamada, şirketin kendisi ve Çin'deki üç ortak girişiminin 2020-2024 yılları arasında toplam 15 milyar euro yatırım yapacağı belirtildi.

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    Volkswagen, kendisinin ve FAW Group, SAIC Motor ve JAC ile kurduğu üç ortak girişimin yapacağı yatırımla birlikte 2025 yılına kadar Çin'de 15 farklı tamaman elektrikli veya PHEV (şarj edilebilir hibrit) model piyasaya sürecek.

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    Yapılan açıklamada Alman markanın söz konusu elektrikli araçların üretimine önümüzdeki ay başlayacağı ve üretimin Çin'deki iki fabrikada yapılacağı belirtildi. MEB platformu üzerine inşa edilecek elektrikli araçların batarya temini CATL, Guoxuan ve A123 firmalarından yapılacak.

    Çin'in en büyük otomotiv üreticisi SAIC de hedefini açıkladı

    Volkswagen'in Çin'deki ortaklarından biri olan SAIC Motor'un başkanı Wang Xiaoqiu da bugün benzer bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, şirketin ve partnerlerinin 2025 yılına kadar 100 farklı 'yeni enerjili' modele sahip olmasının hedeflendiği belirtildi.

    Xiaoqiu'nun bahsettiği yeni enerji kavramı içerisinde tamamen elektrikli araçların yanı sıra PHEV ve hidrojen yakıtlı araçlar da bulunuyor. Bu 100 yeni modelin 20 tanesinin PHEV ve 10 tanesinin hidrojen yakıtlı olması planlanıyor. 



    Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-electric-china/volkswagen-chinese-ventures-to-invest-15-billion-euros-in-electric-vehicles-idUSKBN26J14C https://www.reuters.com/article/us-saic-electric/chinas-biggest-automaker-saic-to-have-nearly-100-new-ev-models-by-2025-idUSKBN26J1AG Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 3 sa. yeni yorumcu
    benzinli araçlar bitsede kurtulsak,sesi ayrı dert,pisliği ayrı dert
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