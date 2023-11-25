Volkswagen ID.7, Çin'de Almanya'dakinin yarı fiyatıyla satışa sunuldu

33.200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan araç, Almanya'da satılan ID.7'nin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Almanya'da Volkswagen ID.7, 62.300 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Her ne kadar maliyeti düşürmek için bazı özellikler kısılsa da iki araç temelde çok benzer araçlar. Bu fiyat farkı hem Çin'in üretim verimliliğinin hem de Çin'deki fiyat rekabetinin bir göstergesi.
Volkswagen ID.7 Vizzion'un özellikleri
Aracın özelliklerine baktığımızda 84.8 kWh'lik nikel manganez kobalt (NMC) bataryayla donatıldığını görüyoruz. Araçta arka aksa yerleştirlmiş 201 beygir gücünde elektrik motoru bulunuyor. ID.7'nin Avrupa versiyonunda ise 77 ve 86 kWh'lik iki batarya seçeneği ve 282 beygirlik daha güçlü motor bulunuyor.
Otomobilin menzil değeri ise CLTC ölçümlerine göre 642 km olarak belirtilmiş. Aracın bir de çift motorlu 570 km menzile sahip versiyonu bulunuyor. Ancak bu versiyonun fiyatı henüz belli değil.
Çin'de Tesla Model Y 37.300 dolar, BMW iX3 ise 39.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bakımdan Volkswagen ID.7 hayli rekabetçi bir fiyata sahip.
Aracın diğer özellikleri ise şöyle: 15 inç bilgi eğlence ekranı, baş üstü gösterge ekranı, ayarlanabilir ortam ışığı ve 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.