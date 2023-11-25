Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID.7, Çin'de Almanya'dakinin yarı fiyatıyla satışa sunuldu

    Volkswagen, yeni elektrikli otomobili ID.7 Vizzion'un Çin'de ön satışlarına başladı. Globalde satılan Volkswagen ID.7'nin ucuz versiyonu olarak geliştirilen araç 33.200 dolardan satışa sunuldu.
    Volkswagen ID.7, Çin'de 33.200 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, yeni elektrikli otomobili ID.7 Vizzion'un Çin'de ön satışlarına başladı. Vokswagen'in Çin'deki iştiraki FAW-VW ile ortak geliştirlen araç globalde satılan ID.7'nin ucuz versiyonu olarak üretildi.

    33.200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan araç, Almanya'da satılan ID.7'nin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Almanya'da Volkswagen ID.7, 62.300 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Her ne kadar maliyeti düşürmek için bazı özellikler kısılsa da iki araç temelde çok benzer araçlar. Bu fiyat farkı hem Çin'in üretim verimliliğinin hem de Çin'deki fiyat rekabetinin bir göstergesi.

    Volkswagen ID.7 Vizzion'un özellikleri

    Aracın özelliklerine baktığımızda 84.8 kWh'lik nikel manganez kobalt (NMC) bataryayla donatıldığını görüyoruz. Araçta arka aksa yerleştirlmiş 201 beygir gücünde elektrik motoru bulunuyor. ID.7'nin Avrupa versiyonunda ise 77 ve 86 kWh'lik iki batarya seçeneği ve 282 beygirlik daha güçlü motor bulunuyor.

    Otomobilin menzil değeri ise CLTC ölçümlerine göre 642 km olarak belirtilmiş. Aracın bir de çift motorlu 570 km menzile sahip versiyonu bulunuyor. Ancak bu versiyonun fiyatı henüz belli değil.

    Çin'de Tesla Model Y 37.300 dolar, BMW iX3 ise 39.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bakımdan Volkswagen ID.7 hayli rekabetçi bir fiyata sahip.

    Aracın diğer özellikleri ise şöyle: 15 inç bilgi eğlence ekranı, baş üstü gösterge ekranı, ayarlanabilir ortam ışığı ve 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manga okuma uygulaması lgs"de en başarılı dershaneler sakallarım diken gibi çıkıyor taş izi giderme şok cell tarifeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız