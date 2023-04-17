"Elektrikli Passat" yeni Volkswagen ID.7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Elektrikli Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Volkswagen ID.7 teknik özellikleri
- Modern Fastback tasarımı
- Yeni işletim konsepti
- Sınıfının öne çıkan sürüş asistan sistemleri
- Yorumlar
Yaklaşık beş metre uzunluğundaki model, gelişmiş müşteri odaklı kullanım konseptine ve üst düzey kaliteli görünüme sahip. ID.7 lansmanının 2023 yılı içinde Avrupa ve Çin’de; 2024’ten itibaren Kuzey Amerika ve Türkiye’de yapılması planlanıyor.
Elektrikli Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓
Volkswagen ID.7, tamamen yeni, yüksek verimli güç-aktarma nesline sahip ilk MEB modeli. 210 kW/286 PS ile Volkswagen ID ürün gamı içindeki en güçlü ve en yüksek torklu elektrikli tahrik motoruna sahip model. Bu güç seçeneği, batarya boyutundan bağımsız olarak ID.7’de kullanıma sunuluyor. Şirket içinde APP550 olarak anılan güç ünitesi, Kassel’de (Almanya) Volkswagen Group Components ile birlikte geliştirildi ve burada üretiliyor.
|-
|Pro
|Pro S
|Uzunluk
|4961 mm
|4961 mm
|Genişlik
|1862 mm
|1862 mm
|Yükseklik
|1538 mm
|1538 mm
|Aks mesafesi
|2966 mm
|2966 mm
|Maks güç
|210 kW
|210 kW
|Batarya
|82 kWsa
|91 kWsa
|Menzil
|615 km
|700 km
|DC şarj hızı
|170 kW
|200 kW
|Şarj süresi (%10-80)
|-
|25 dk
Yeni elektrikli güç-aktarma sistemi, her şeyden önce enerji tüketimi açısından optimize edilmiş. Batarya boyutlarına bağlı olarak 700 kilometreye kadar WLTP menzili ve 200 kW’a kadar şarj kapasitesi öngörülüyor. Böylece ID.7, uzun mesafe kullanımı açısından da uygun bir model olarak öne çıkıyor.
Modern Fastback tasarımı
Yeni işletim konsepti
ID.7 ile birlikte bilgi-eğlence ekranına entegre, tamamen yeni bir işletim konsepti tanıtılıyor. Volkswagen bu yeni konsept ile müşterilerinden gelen geri bildirimler sayesinde kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Yeni kullanıcı deneyimi standart olarak 38 cm (15 inç) bilgi-eğlence ekranı, artırılmış gerçeklik head-up display, bilgi-eğlence sistemine entegre edilen yeni klima kullanım konsepti, serbestçe atanabilen sık kullanılanlar düğmeleri ve arkadan aydınlatmalı dokunmatik kaydırma bandı özelliklerini içeriyor.
Masaj işlevine sahip yeni koltuklar ve elektronik olarak karartılabilen panoramik cam tavan gibi özellikleriyle ID.7, normalde sadece üst sınıf premium rakiplerde bulunan donanım seçeneklerini kullanıma sunuyor. Akıllı yeni panoramik cam tavan, dokunmatik olarak opak ve şeffaf ayar arasında değiştirilebiliyor. ID.7’deki diğer birçok işlev gibi, tavan da sesli komutlarla çalıştırılabiliyor. Bu, yeni IDA sesli asistan kullanılarak yapılıyor.
Sınıfının öne çıkan sürüş asistan sistemleri
Sürüş verilerine sahip “Travel Assist”, gerektiğinde ID.7’nin yanal ve dikey kontrolünü üstlenebiliyor. Volkswagen, bu özelliği VW Grubu’nun yazılım şirketi CARIAD ile birlikte geliştirdi. ID.7 istenirse, çok şeritli otoyolda 90 km/s’nin üzerindeki hızlarda yardımlı şerit değiştirmeyi desteklemek için “Travel Assist” işlevinden yararlanıyor. Sürücü yine bu işlevi denetliyor, ancak sürüş yorgunluğu önemli ölçüde azalıyor.
Konu park etme olduğunda, elektrikli Volkswagen bağımsız olarak farklı şekillerde yardımcı manevralar gerçekleştirebiliyor. Bunlardan biri de 50 metreye kadar hafıza işlevine sahip park özelliği. Sürücü bunun için ya ID.7’de oturmaya devam ediyor ya da akıllı telefon uygulamasını kullanarak aracın dışından park etme prosedürünü izliyor.
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