Volkswagen, Ocak ayında Çin’de sadece 9 adet elektrikli ID.7 sattı

Almanya’nın otomotiv devi Volkswagen, Çin pazarında elektrikli araç satışlarında dramatik bir düşüş yaşıyor. Şirketin tamamen elektrikli sedanı ID.7, Ocak 2025’te Çin’de yalnızca 9 adet satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6’lık bir düşüş kaydetti. 2024 Ocak’ında 2.269 adet satan ID.7’nin bu çarpıcı gerilemesi, markanın Çin’deki elektrikli araç stratejisine dair soru işaretlerini artırıyor.
En çok satan model de sert düştü
Şirket, Çin’deki ID. serisi üretimini üç farklı ortak girişimiyle sürdürüyor: SAIC, FAW ve JAC. Örneğin, ID.4 X SAIC ortaklığıyla üretilirken, ID.4 Crozz FAW ile birlikte üretiliyor.
ID.7 Vizzion’un geleceği tehlikede
Ancak bu agresif fiyat indirimleri bile modeli kurtarmaya yetmedi. Çin pazarında Tesla ve yerel rakipler BYD, NIO gibi markaların baskınlığı düşünüldüğünde, Volkswagen’in elektrikli sedan pazarında rekabet edebilmesi giderek zorlaşıyor.