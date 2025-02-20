Volkswagen, Ocak ayında Çin’de sadece 9 adet elektrikli ID.7 sattı

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Almanya’nın otomotiv devi Volkswagen, Çin pazarında elektrikli araç satışlarında dramatik bir düşüş yaşıyor. Şirketin tamamen elektrikli sedanı ID.7, Ocak 2025’te Çin’de yalnızca 9 adet satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6’lık bir düşüş kaydetti. 2024 Ocak’ında 2.269 adet satan ID.7’nin bu çarpıcı gerilemesi, markanın Çin’deki elektrikli araç stratejisine dair soru işaretlerini artırıyor.

En çok satan model de sert düştü

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Çin’deki toplam elektrikli araç satışları da aynı dönemde 15.828 adetten 4.552 adede gerileyerek yüzde 71’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen’in Çin’de en çok satan elektrikli modeli ID.3 hatchback, Ocak 2025’te 2.623 adet sattı. Ancak bu bile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 düşüş anlamına geliyor. Onu, 1.020 adetle yüzde 70 gerileyen ID.4 X ve 889 adetle yüzde 59,3 düşüş yaşayan ID.4 Crozz takip etti.

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Şirket, Çin’deki ID. serisi üretimini üç farklı ortak girişimiyle sürdürüyor: SAIC, FAW ve JAC. Örneğin, ID.4 X SAIC ortaklığıyla üretilirken, ID.4 Crozz FAW ile birlikte üretiliyor.

ID.7 Vizzion’un geleceği tehlikede

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in FAW ile ürettiği ID.7 Vizzion, Çin pazarında Ocak’ta sadece 9 adet satarak adeta dibe vurdu. Model, 2023 Kasım’ında ön satışa sunulmuş ve Aralık’ta 227.777 yuan (31.400 USD) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. 642 km menzil, 84.8 kWh batarya ve 150 kW’lık tek elektrik motoruyla dikkat çeken bu rear-wheel-drive (RWD) versiyon, indirimlerle 197.700 yuan’a (27.200 USD) kadar düşürülse de alıcı bulmakta zorlandı. Çift motorlu dört çeker (AWD) versiyonu ise 230 kW güç ve 472 Nm tork ile 232.700 yuan (32.000 USD) fiyat etiketine sahip.

Ancak bu agresif fiyat indirimleri bile modeli kurtarmaya yetmedi. Çin pazarında Tesla ve yerel rakipler BYD, NIO gibi markaların baskınlığı düşünüldüğünde, Volkswagen’in elektrikli sedan pazarında rekabet edebilmesi giderek zorlaşıyor.

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Volkswagen, Ocak ayında Çin’de sadece 9 adet ID.7 sattı