Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ID.4 GTX ve ID.5 GTX'in ardından, GTX ailesine geçtiğimiz günlerde iki yeni model ekledi: ID.3 GTX ve ID.7 GTX Tourer. Alman üretici, ilk performanslı minivanı ID. Buzz GTX'i de resmen tanıttı.

ID. Buzz GTX neler sunuyor?

ID. Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile birlikte gelecek. Kullanıcılar, ID. Buzz GTX'i standart aks aralığına ya da uzatılmış aks aralığına sahip versiyonları ile alabilecek. Standart versiyon 79 kWh batarya ile gelirken, uzun versiyonu 86 kWh'lik bataryaya sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Her iki modelin de toplam motor gücü 340 beygir. Aynı şekilde her iki versiyonun da 0-100 km/s hızlanması 6.5 saniye olarak belirtiliyor. Azami hız ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış.

Standart ID. Buzz GTX, 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uzun akslı versiyonda ise kapasite 1.600 kilograma düşüyor.

ID. Buzz GTX'in standart dingilli versiyonu beş veya altı koltuklu konfigürasyonlarla gelirken, uzun dingil mesafeli modelde yedi koltuk seçeneği ekleniyor.

Tam Boyutta Gör Küçük batarya seçeneği maksimum 185 kW şarjı desteklerken, büyük bataryada bu rakam 200 kW'a kadar yükseliyor. Volkswagen'in verilerine göre standart model yüzde 10-80 şarj arasını DC hızlı şarj ile 25 dakikada şarj edebilecek.

2024 Volkswagen ID.7 GTX Tourer tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Tabii ki modelin tasarımında da GTX takısına özel değişimler var. Örneğin her GTX modelinde gördüğümüz yeni tampon seçenekleri ve petek şeklindeki panjurlar araçlara eklenmiş. ID. Buzz GTX, standart olarak 19 inçlik özel tasarım jantlarla geliyor. Opsiyon listesinde 2 adet 21 inç jant seçeneğini de eklenmiş. ID. Buzz GTX, yaz aylarında satışa sunulacak.

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