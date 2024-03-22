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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı

    Geçtiğimiz günlerde ID.3 GTX ve ID.7 GTX Tourer'i tanıtan Volkswagen, ilk performanslı minivanı ID. Buzz GTX'i de resmen tanıttı. Minivan neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ID.4 GTX ve ID.5 GTX'in ardından, GTX ailesine geçtiğimiz günlerde iki yeni model ekledi: ID.3 GTX ve ID.7 GTX Tourer. Alman üretici, ilk performanslı minivanı ID. Buzz GTX'i de resmen tanıttı.

    ID. Buzz GTX neler sunuyor?

    ID. Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile birlikte gelecek. Kullanıcılar, ID. Buzz GTX'i standart aks aralığına ya da uzatılmış aks aralığına sahip versiyonları ile alabilecek. Standart versiyon 79 kWh batarya ile gelirken, uzun versiyonu 86 kWh'lik bataryaya sahip olacak.

    Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Her iki modelin de toplam motor gücü 340 beygir. Aynı şekilde her iki versiyonun da 0-100 km/s hızlanması 6.5 saniye olarak belirtiliyor. Azami hız ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış.

    Standart ID. Buzz GTX, 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uzun akslı versiyonda ise kapasite 1.600 kilograma düşüyor. 

    ID. Buzz GTX'in standart dingilli versiyonu beş veya altı koltuklu konfigürasyonlarla gelirken, uzun dingil mesafeli modelde yedi koltuk seçeneği ekleniyor.

    Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Küçük batarya seçeneği maksimum 185 kW şarjı desteklerken, büyük bataryada bu rakam 200 kW'a kadar yükseliyor. Volkswagen'in verilerine göre standart model yüzde 10-80 şarj arasını DC hızlı şarj ile 25 dakikada şarj edebilecek.

    Tabii ki modelin tasarımında da GTX takısına özel değişimler var. Örneğin her GTX modelinde gördüğümüz yeni tampon seçenekleri ve petek şeklindeki panjurlar araçlara eklenmiş. ID. Buzz GTX, standart olarak 19 inçlik özel tasarım jantlarla geliyor. Opsiyon listesinde 2 adet 21 inç jant seçeneğini de eklenmiş. ID. Buzz GTX, yaz aylarında satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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