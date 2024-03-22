Volkswagen, ID. Buzz'ın performanslı GTX versiyonunu tanıttı

ID. Buzz GTX neler sunuyor?
ID. Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile birlikte gelecek. Kullanıcılar, ID. Buzz GTX'i standart aks aralığına ya da uzatılmış aks aralığına sahip versiyonları ile alabilecek. Standart versiyon 79 kWh batarya ile gelirken, uzun versiyonu 86 kWh'lik bataryaya sahip olacak.
Standart ID. Buzz GTX, 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uzun akslı versiyonda ise kapasite 1.600 kilograma düşüyor.
ID. Buzz GTX'in standart dingilli versiyonu beş veya altı koltuklu konfigürasyonlarla gelirken, uzun dingil mesafeli modelde yedi koltuk seçeneği ekleniyor.
Tabii ki modelin tasarımında da GTX takısına özel değişimler var. Örneğin her GTX modelinde gördüğümüz yeni tampon seçenekleri ve petek şeklindeki panjurlar araçlara eklenmiş. ID. Buzz GTX, standart olarak 19 inçlik özel tasarım jantlarla geliyor. Opsiyon listesinde 2 adet 21 inç jant seçeneğini de eklenmiş. ID. Buzz GTX, yaz aylarında satışa sunulacak.
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.